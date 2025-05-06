Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Одесщину, - ОВА
Вечером 5 мая российские беспилотники атаковали Одесскую область, погиб человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома.
В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели.
В одном из домов найдено тело погибшего человека.
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
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