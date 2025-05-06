Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Одещину, - ОВА
Ввечері 5 травня російські безпілотники атакували Одещину, загинула людина.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.
В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль