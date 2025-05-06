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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Одещину, - ОВА

вибух

Ввечері 5 травня російські безпілотники атакували Одещину, загинула людина.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.

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В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.

Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.

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