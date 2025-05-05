Рашисти атакували дронами Краматорськ: під ударом промзона
У ніч проти понеділка, 5 травня 2025 року, війська РФ атакували безпілотниками Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ об 03:50 зазнав 3 ворожі обстріли - БпЛА вдарили по промзоні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі невідомо.
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