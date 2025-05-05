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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти атакували дронами Краматорськ: під ударом промзона

Краматорськ після удуру дронами

У ніч проти понеділка, 5 травня 2025 року, війська РФ атакували безпілотниками Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ об 03:50 зазнав 3 ворожі обстріли - БпЛА вдарили по промзоні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог БпЛА "Герань-2" атакував Краматорськ, під ударом опинилась промислова зона

Автор: 

безпілотник (4203) Краматорськ (660) обстріл (28657) Донецька область (8558) Краматорський район (264)


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