Рашисти атакували дронами Краматорськ: під ударом промзона

У ніч проти понеділка, 5 травня 2025 року, війська РФ атакували безпілотниками Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ об 03:50 зазнав 3 ворожі обстріли - БпЛА вдарили по промзоні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі невідомо.

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