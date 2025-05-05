Рашисты атаковали дронами Краматорск: под ударом промзона
В ночь на понедельник, 5 мая 2025 года, войска РФ атаковали беспилотниками Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск в 03:50 подвергся 3 вражеским обстрелам - БпЛА ударили по промзоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока неизвестно.
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