Рашисты атаковали дронами Краматорск: под ударом промзона

В ночь на понедельник, 5 мая 2025 года, войска РФ атаковали беспилотниками Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск в 03:50 подвергся 3 вражеским обстрелам - БпЛА ударили по промзоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока неизвестно.

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