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Ночью враг БПЛА "Герань-2" атаковал Краматорск, под ударом оказалась промышленная зона

Краматорськ

Около двух часов ночи 2 мая российская армия атаковала Краматорск тремя ударными БпЛА "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.

Под ударом оказалась промышленная зона. Также ударной волной повреждено остекление многоэтажек.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Продолжаем устанавливать последствия разрушений - работают все соответствующие службы", - отметил Гончаренко.

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Автор: 

Краматорськ (2280) обстрел (27292) Донецкая область (9718) Краматорский район (248)


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Клован,де аналоги "шахедів"? Чому витрачаються гроші на якісь пукалки для вікон?
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02.05.2025 10:05 Ответить
що за хрєнь2? Цензор? Це звичайний "шахед".
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02.05.2025 10:16 Ответить
 
 