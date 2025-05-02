Ночью враг БПЛА "Герань-2" атаковал Краматорск, под ударом оказалась промышленная зона
Около двух часов ночи 2 мая российская армия атаковала Краматорск тремя ударными БпЛА "Герань-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.
Под ударом оказалась промышленная зона. Также ударной волной повреждено остекление многоэтажек.
"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Продолжаем устанавливать последствия разрушений - работают все соответствующие службы", - отметил Гончаренко.
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Gary Grant
показать весь комментарий02.05.2025 10:05 Ответить Мне нравится 2
Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий02.05.2025 10:16 Ответить Мне нравится 1
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