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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Рашисты ударили по Мирнограду и Новоэкономическому: 2 человека погибли, 1 - ранен. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Мирноград и Новоэкономическое в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

Около 00:30 российские войска сбросили 3 авиабомбы на Мирноград. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "КАБ-250" с модулем УМПК.

"В зоне поражения оказались многоквартирные жилые дома. Один из снарядов попал в девятиэтажку. На женщину 43 лет, которая находилась в собственной квартире, обвалилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в прокуратуре.

Также в 6:30 рашисты ударили по Новоэкономическому Покровского района. В результате обстрела погиб 51-летний мужчина. Его жена 52 лет получила осколочные ранения. Тип вооружения устанавливается.

Повреждены 9 многоэтажных домов и домовладения.

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РФ обстреляла Мирноград и Новоекономичное. Погибли 2 человека
РФ обстреляла Мирноград и Новоекономичное. Погибли 2 человека
РФ обстреляла Мирноград и Новоекономичное. Погибли 2 человека

Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Мирноград (56) Покровский район (580) Новоэкономическое (14)


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01.05.2025 14:05 Ответить
Це їх превентивна розплата за розйобаний кривавий парад на красної площаді на наступному тижні, правда ж?
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01.05.2025 14:14 Ответить
Цікаво чи буде щось у відповідь по кровавій площі у травні?
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01.05.2025 14:19 Ответить
 
 