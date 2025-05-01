Рашисты ударили по Мирнограду и Новоэкономическому: 2 человека погибли, 1 - ранен. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли Мирноград и Новоэкономическое в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Около 00:30 российские войска сбросили 3 авиабомбы на Мирноград. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "КАБ-250" с модулем УМПК.
"В зоне поражения оказались многоквартирные жилые дома. Один из снарядов попал в девятиэтажку. На женщину 43 лет, которая находилась в собственной квартире, обвалилась железобетонная плита. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в прокуратуре.
Также в 6:30 рашисты ударили по Новоэкономическому Покровского района. В результате обстрела погиб 51-летний мужчина. Его жена 52 лет получила осколочные ранения. Тип вооружения устанавливается.
Повреждены 9 многоэтажных домов и домовладения.
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