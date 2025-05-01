Рашисти вдарили по Мирнограду та Новоекономічному: загинули 2 людини, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Мирноград та Новоекономічне на Донеччині, внаслідок чого загинули дві особи.

Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

Близько 00:30 російські війська скинули 3 авіабомби на Мирноград. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "КАБ-250" із модулем УМПК.

"У зоні ураження опинились багатоквартирні житлові будинки. Один зі снарядів влучив у дев’ятиповерхівку. На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям", - зазначили у прокуратурі.

Також о 6:30 рашисти вдарили по Новоекономічному Покровського району. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік. Його дружина 52 років дістала осколкові поранення. Тип озброєння встановлюється.



Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків та домоволодіння.

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