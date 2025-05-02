Вночі ворог БпЛА "Герань-2" атакував Краматорськ, під ударом опинилась промислова зона
Близько другої години ночі 2 травня російська армія атакувала Краматорськ трьома ударними БпЛА "Герань-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.
Під ударом опинилась промислова зона. Також ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівок.
"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо встановлювати наслідки руйнувань - працюють всі відповідні служби", - зазначив Гончаренко.
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Gary Grant
показати весь коментар02.05.2025 10:05 Відповісти Мені подобається 1
Алексей Дэвидсон
показати весь коментар02.05.2025 10:16 Відповісти Мені подобається 0
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