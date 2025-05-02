УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
336 2

Вночі ворог БпЛА "Герань-2" атакував Краматорськ, під ударом опинилась промислова зона

Краматорськ

Близько другої години ночі 2 травня російська армія атакувала Краматорськ  трьома ударними БпЛА "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Під ударом опинилась промислова зона. Також ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівок.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо встановлювати наслідки руйнувань - працюють всі відповідні служби", - зазначив Гончаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Мирнограду та Новоекономічному: загинули 2 людини, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (658) обстріл (28613) Донецька область (8529) Краматорський район (253)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клован,де аналоги "шахедів"? Чому витрачаються гроші на якісь пукалки для вікон?
показати весь коментар
02.05.2025 10:05 Відповісти
що за хрєнь2? Цензор? Це звичайний "шахед".
показати весь коментар
02.05.2025 10:16 Відповісти
 
 