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Новини Атака безпілотників на Одещину Обстріли Одещини
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Наслідки атаки "шахедів" на Одещину: загинула людина, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники показали наслідки російського удару по Одеській області, внаслідок якого загинула людина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує свій терор проти мирного населення. Сьогоднішня атака по Одеській області призвела до трагічних наслідків: пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі.

У місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Одещини 5 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Одещини 5 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Одещини 5 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Одещини 5 травня 2025 року

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Атака безпілотників на Одещину

Російські війська ввечері 5 травня завдали удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу загинула людина.

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Автор: 

обстріл (28672) Одеська область (3237) ДСНС (5122) Шахед (1047) війна в Україні (4144)


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06.05.2025 10:11 Відповісти
Це і є смисл 3х денного перемирья за рахунок життів українців
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06.05.2025 10:20 Відповісти
не потрібно карати отих старих відьом, які сварилися з Українками на відео. Просто відправляти старих сук розбирати завали після нальотів кацапських шахедів.
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06.05.2025 10:36 Відповісти
 
 