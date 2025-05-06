Наслідки атаки "шахедів" на Одещину: загинула людина, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники показали наслідки російського удару по Одеській області, внаслідок якого загинула людина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує свій терор проти мирного населення. Сьогоднішня атака по Одеській області призвела до трагічних наслідків: пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі.
У місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили", - йдеться в повідомленні.
Атака безпілотників на Одещину
Російські війська ввечері 5 травня завдали удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу загинула людина.
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Чайка Київ
показати весь коментар06.05.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 2
Irina Melodia
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shokolad
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