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Новини Виробництво української зброї Кодифікація зброї
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Міноборони кодифікувало 3 модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва

рушниця,гладкоствольна,помпова

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони відразу три модифікації гладкоствольної помпової рушниці вітчизняного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Де використовують помпові рушниці

Вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом. Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю.

Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі.

Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль.

Комплектація помповиків

Українські помповики компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню, коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо. Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця.

Виробництво західних моделей

Крім того, в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Це, зокрема, чеська штурмова гвинтівка CZ Bren 2, яка завдяки ергономічності, меншій вазі та модульній конструкції перевершує розповсюджений у військах автомат Калашникова.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки розміщена тут.

Автор: 

Міноборони (7417) зброя (7477)


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помпова рушниця бараьанна і короткоствольна - як дронобій то саме що треба . барабан на 12 пострілів
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08.05.2025 14:59 Відповісти
Нарешти
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08.05.2025 14:59 Відповісти
Помпа є найгіршою гладкоствольною рушницею проти дронів після однозарядки.
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08.05.2025 15:02 Відповісти
Багато мої знайомих шукало ось цю модель АА12 для протидії дронам стріляє практично без віддачі. Нажаль їм впарюють різну фігню типу Сайги 12, з віддачою яка після кожного пострілу задирає ствол.
https://uk.wikipedia.org/wiki/AA-12
https://www.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38
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08.05.2025 15:02 Відповісти
Бімба! 👍
Але таке у нас вільно не продається.
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08.05.2025 15:10 Відповісти
Завезли декілька штук зі США та Німеччини з величезними проблемами, я не розумію одного, наші виробники знають, що є ось така ефективна модель, яка реально працює і підходить для умов теперішньої війни проти дронів, чого вони її не скопіюють, а роблять своє неефективне говно.
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08.05.2025 15:14 Відповісти
З того що є в наявності я б обрав Бенеллі напівавтомат.
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08.05.2025 15:18 Відповісти
Причина - її недостатня ефективнісь... У розпилі бабла на оборону.
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08.05.2025 15:22 Відповісти
shotgun - це не тільки дикі вутки, а щє й 5-6 гарантованих дірок у кацапі у ближньому бою..
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08.05.2025 15:10 Відповісти
 
 