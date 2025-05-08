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Новости Производство украинского оружия Кодификация оружия
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Минобороны кодифицировало 3 модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства

ружье, гладкоствольное, помповое

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Где используют помповые ружья

Отечественные помповые ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач. Используют патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью. Оружие отличается эффективностью, в частности в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью.

Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе.

Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное патронами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БпЛА на малом расстоянии, особенно во время их захода на цель.

Комплектация помповиков

Украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтажа вспомогательных принадлежностей: ручек переноса огня, коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т.д. Компактность оружия обеспечивается складными или телескопическими прикладами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка.

Производство западных моделей

Кроме того, в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Это, в частности, чешская штурмовая винтовка CZ Bren 2, которая благодаря эргономичности, меньшему весу и модульной конструкции превосходит распространенный в войсках автомат Калашникова.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Автор: 

Минобороны (9368) оружие (10224)


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помпова рушниця бараьанна і короткоствольна - як дронобій то саме що треба . барабан на 12 пострілів
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08.05.2025 14:59 Ответить
Нарешти
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08.05.2025 14:59 Ответить
Помпа є найгіршою гладкоствольною рушницею проти дронів після однозарядки.
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08.05.2025 15:02 Ответить
Багато мої знайомих шукало ось цю модель АА12 для протидії дронам стріляє практично без віддачі. Нажаль їм впарюють різну фігню типу Сайги 12, з віддачою яка після кожного пострілу задирає ствол.
https://uk.wikipedia.org/wiki/AA-12
https://www.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38
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08.05.2025 15:02 Ответить
Бімба! 👍
Але таке у нас вільно не продається.
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08.05.2025 15:10 Ответить
Завезли декілька штук зі США та Німеччини з величезними проблемами, я не розумію одного, наші виробники знають, що є ось така ефективна модель, яка реально працює і підходить для умов теперішньої війни проти дронів, чого вони її не скопіюють, а роблять своє неефективне говно.
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08.05.2025 15:14 Ответить
З того що є в наявності я б обрав Бенеллі напівавтомат.
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08.05.2025 15:18 Ответить
Причина - її недостатня ефективнісь... У розпилі бабла на оборону.
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08.05.2025 15:22 Ответить
shotgun - це не тільки дикі вутки, а щє й 5-6 гарантованих дірок у кацапі у ближньому бою..
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08.05.2025 15:10 Ответить
 
 