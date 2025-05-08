Минобороны кодифицировало 3 модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Где используют помповые ружья

Отечественные помповые ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач. Используют патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью. Оружие отличается эффективностью, в частности в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью.

Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или узком окопе.

Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное патронами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БпЛА на малом расстоянии, особенно во время их захода на цель.

Комплектация помповиков

Украинские помповики компактны, оснащены рейками Пикатинни для монтажа вспомогательных принадлежностей: ручек переноса огня, коллиматорных прицелов, фонарей, лазерных целеуказателей и т.д. Компактность оружия обеспечивается складными или телескопическими прикладами, которые регулируются под анатомические параметры стрелка.

Производство западных моделей

Кроме того, в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Это, в частности, чешская штурмовая винтовка CZ Bren 2, которая благодаря эргономичности, меньшему весу и модульной конструкции превосходит распространенный в войсках автомат Калашникова.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.