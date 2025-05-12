УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4902 відвідувача онлайн
Новини Зміни у складі Ставки
3 171 15

Зеленський виключив із складу Ставки ексзаступника Умєрова Гаврилюка

Іван Гаврилюк

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього заступника міністра оборони Рустема Умєрова генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі 304/2025.

Нагадаємо, 11 квітня генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що йде з посади першого заступника міністра оборони України Рустема Умєрова за власним бажанням.

18 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова.

Однак згодом  Умєров заявив, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, якого Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра, продовжить роботу в команді Міністерства оборони.

Також читайте: Міноборони планує об’єднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Ставка (156) Гаврилюк Іван (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Був один українець і того звільнили...
показати весь коментар
12.05.2025 23:31 Відповісти
+9
Імітація бурхливої діяльності. Лохторату кажуть, що ось Зеленскій звільним крадія, корупціонера, зрадника, і тупого. - Молодець!!!
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
показати весь коментар
12.05.2025 23:10 Відповісти
+9
Жодного українця у владі над українською нацією - ось їх принцип. Дивно, що цей Гаврилюк там трохи побув.
показати весь коментар
12.05.2025 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Берись за Умєрова - бо знову замісь порохів - якась туфта
показати весь коментар
12.05.2025 23:08 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Лохторату кажуть, що ось Зеленскій звільним крадія, корупціонера, зрадника, і тупого. - Молодець!!!
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
показати весь коментар
12.05.2025 23:10 Відповісти
Це вже не працює, бо жоден крадій не покараний
показати весь коментар
13.05.2025 06:33 Відповісти
Жодного українця у владі над українською нацією - ось їх принцип. Дивно, що цей Гаврилюк там трохи побув.
показати весь коментар
12.05.2025 23:12 Відповісти
Яка влада, антиукраїнська, з 2019 року, такі і її призначенці та рішення!!
показати весь коментар
13.05.2025 00:17 Відповісти
Кузнец Вакула втопився чи повісився? Гоголя на вас нема(
показати весь коментар
12.05.2025 23:16 Відповісти
Був один українець і того звільнили...
показати весь коментар
12.05.2025 23:31 Відповісти
о де яцинюковський козак гаврилюк виліз
показати весь коментар
13.05.2025 00:04 Відповісти
Тільки і чутно стукіт від переставляння ліжок в борделі.....
Скільки вже йде війна, а в нас одні лише кадрові перетасування. І якби приходили все кращі і кращі....але в мене вже враження, що мета цих змін, це саджати на посади все гірших і гірших. Вже подивившись в ретроспективі, вже ніби і пан "яйця по 17" не такий і поганий був.
І це насправді саме жахливе - що ж відбувається, що попередні злодії на фоні наступників виглядають не такими вже і злодіями.
Звісно так було завжди, але Зеленський робить це в такому "турборежимі", що на фоні його ставлеників, скоро і "кровосісі" гаранта виглядатимуть професіоналами.
показати весь коментар
13.05.2025 00:04 Відповісти
Ну, шо? Вигнали?! 🤣
показати весь коментар
13.05.2025 06:50 Відповісти
Процес зачистки українців у владі прогресує.
показати весь коментар
13.05.2025 06:55 Відповісти
В цій ставці українці ще залишились ? Куди не плюнь то попадеш то в жида , то в татара , то в якусь арахамію ... І ще я замітив плавно стало щезати вітання "Слава Україні - Героям Слава"
показати весь коментар
13.05.2025 08:34 Відповісти
Нашому народу ще років 10 залишилось шукати свою землю обетованную.
Ось звільнили генерала, який до цього написав рапорт про відставку з посади зам.міністра, а собаки по форуму брешуть хто про що. Так і в народі.
І ніхто не звернув увагу, що генерал Гаврилюк з трибуни Верховної Ради назвав бусифікацію генебним явищем. На так навіть Залужний не відважився!
А далі вже по звичному сценарія - Головний Чорт дав команду своїм чортам - гасіть його бо він не наш!
показати весь коментар
13.05.2025 09:18 Відповісти
 
 