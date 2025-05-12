3 171 15
Зеленський виключив із складу Ставки ексзаступника Умєрова Гаврилюка
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього заступника міністра оборони Рустема Умєрова генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі 304/2025.
Нагадаємо, 11 квітня генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що йде з посади першого заступника міністра оборони України Рустема Умєрова за власним бажанням.
18 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова.
Однак згодом Умєров заявив, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, якого Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра, продовжить роботу в команді Міністерства оборони.
Топ коментарі
+14 Volar
показати весь коментар12.05.2025 23:31 Відповісти Посилання
+9 CrossFirenko
показати весь коментар12.05.2025 23:10 Відповісти Посилання
+9 Roman PT
показати весь коментар12.05.2025 23:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
Скільки вже йде війна, а в нас одні лише кадрові перетасування. І якби приходили все кращі і кращі....але в мене вже враження, що мета цих змін, це саджати на посади все гірших і гірших. Вже подивившись в ретроспективі, вже ніби і пан "яйця по 17" не такий і поганий був.
І це насправді саме жахливе - що ж відбувається, що попередні злодії на фоні наступників виглядають не такими вже і злодіями.
Звісно так було завжди, але Зеленський робить це в такому "турборежимі", що на фоні його ставлеників, скоро і "кровосісі" гаранта виглядатимуть професіоналами.
Ось звільнили генерала, який до цього написав рапорт про відставку з посади зам.міністра, а собаки по форуму брешуть хто про що. Так і в народі.
І ніхто не звернув увагу, що генерал Гаврилюк з трибуни Верховної Ради назвав бусифікацію генебним явищем. На так навіть Залужний не відважився!
А далі вже по звичному сценарія - Головний Чорт дав команду своїм чортам - гасіть його бо він не наш!