Зеленський виключив із складу Ставки ексзаступника Умєрова Гаврилюка

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього заступника міністра оборони Рустема Умєрова генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

про це йдеться в указі 304/2025.

Нагадаємо, 11 квітня генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що йде з посади першого заступника міністра оборони України Рустема Умєрова за власним бажанням.

18 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова.

Однак згодом Умєров заявив, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, якого Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра, продовжить роботу в команді Міністерства оборони.

