Зеленский исключил из состава Ставки экс-заместителя Умерова Гаврилюка

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего заместителя министра обороны Рустема Умерова генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе 304/2025.

Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова по собственному желанию.

18 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Однако впоследствии Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, которого Кабмин уволил с должности первого заместителя министра, продолжит работу в команде Министерства обороны.

