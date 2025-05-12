РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5036 посетителей онлайн
Новости Изменения в составе Ставки
3 171 15

Зеленский исключил из состава Ставки экс-заместителя Умерова Гаврилюка

Иван Гаврилюк

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего заместителя министра обороны Рустема Умерова генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе 304/2025.

Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова по собственному желанию.

18 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Однако впоследствии Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, которого Кабмин уволил с должности первого заместителя министра, продолжит работу в команде Министерства обороны.

Также читайте: Минобороны планирует объединить ДОТ и АОЗ после завершения военного положения

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Ставка (147) Гаврилюк Иван (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Був один українець і того звільнили...
показать весь комментарий
12.05.2025 23:31 Ответить
+9
Імітація бурхливої діяльності. Лохторату кажуть, що ось Зеленскій звільним крадія, корупціонера, зрадника, і тупого. - Молодець!!!
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
показать весь комментарий
12.05.2025 23:10 Ответить
+9
Жодного українця у владі над українською нацією - ось їх принцип. Дивно, що цей Гаврилюк там трохи побув.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Берись за Умєрова - бо знову замісь порохів - якась туфта
показать весь комментарий
12.05.2025 23:08 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Лохторату кажуть, що ось Зеленскій звільним крадія, корупціонера, зрадника, і тупого. - Молодець!!!
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
показать весь комментарий
12.05.2025 23:10 Ответить
Це вже не працює, бо жоден крадій не покараний
показать весь комментарий
13.05.2025 06:33 Ответить
Жодного українця у владі над українською нацією - ось їх принцип. Дивно, що цей Гаврилюк там трохи побув.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:12 Ответить
Яка влада, антиукраїнська, з 2019 року, такі і її призначенці та рішення!!
показать весь комментарий
13.05.2025 00:17 Ответить
Кузнец Вакула втопився чи повісився? Гоголя на вас нема(
показать весь комментарий
12.05.2025 23:16 Ответить
Був один українець і того звільнили...
показать весь комментарий
12.05.2025 23:31 Ответить
о де яцинюковський козак гаврилюк виліз
показать весь комментарий
13.05.2025 00:04 Ответить
Тільки і чутно стукіт від переставляння ліжок в борделі.....
Скільки вже йде війна, а в нас одні лише кадрові перетасування. І якби приходили все кращі і кращі....але в мене вже враження, що мета цих змін, це саджати на посади все гірших і гірших. Вже подивившись в ретроспективі, вже ніби і пан "яйця по 17" не такий і поганий був.
І це насправді саме жахливе - що ж відбувається, що попередні злодії на фоні наступників виглядають не такими вже і злодіями.
Звісно так було завжди, але Зеленський робить це в такому "турборежимі", що на фоні його ставлеників, скоро і "кровосісі" гаранта виглядатимуть професіоналами.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:04 Ответить
Ну, шо? Вигнали?! 🤣
показать весь комментарий
13.05.2025 06:50 Ответить
Процес зачистки українців у владі прогресує.
показать весь комментарий
13.05.2025 06:55 Ответить
В цій ставці українці ще залишились ? Куди не плюнь то попадеш то в жида , то в татара , то в якусь арахамію ... І ще я замітив плавно стало щезати вітання "Слава Україні - Героям Слава"
показать весь комментарий
13.05.2025 08:34 Ответить
Нашому народу ще років 10 залишилось шукати свою землю обетованную.
Ось звільнили генерала, який до цього написав рапорт про відставку з посади зам.міністра, а собаки по форуму брешуть хто про що. Так і в народі.
І ніхто не звернув увагу, що генерал Гаврилюк з трибуни Верховної Ради назвав бусифікацію генебним явищем. На так навіть Залужний не відважився!
А далі вже по звичному сценарія - Головний Чорт дав команду своїм чортам - гасіть його бо він не наш!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:18 Ответить
 
 