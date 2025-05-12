Зеленский исключил из состава Ставки экс-заместителя Умерова Гаврилюка
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего заместителя министра обороны Рустема Умерова генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе 304/2025.
Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова по собственному желанию.
18 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.
Однако впоследствии Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, которого Кабмин уволил с должности первого заместителя министра, продолжит работу в команде Министерства обороны.
- А хто його привів у владу, назначив на посаду, втюхав депутатом?
- Та ти ж Порохобот! Лыпэцкая фабрыка, офшори, Крим здав!
Скільки вже йде війна, а в нас одні лише кадрові перетасування. І якби приходили все кращі і кращі....але в мене вже враження, що мета цих змін, це саджати на посади все гірших і гірших. Вже подивившись в ретроспективі, вже ніби і пан "яйця по 17" не такий і поганий був.
І це насправді саме жахливе - що ж відбувається, що попередні злодії на фоні наступників виглядають не такими вже і злодіями.
Звісно так було завжди, але Зеленський робить це в такому "турборежимі", що на фоні його ставлеників, скоро і "кровосісі" гаранта виглядатимуть професіоналами.
Ось звільнили генерала, який до цього написав рапорт про відставку з посади зам.міністра, а собаки по форуму брешуть хто про що. Так і в народі.
І ніхто не звернув увагу, що генерал Гаврилюк з трибуни Верховної Ради назвав бусифікацію генебним явищем. На так навіть Залужний не відважився!
А далі вже по звичному сценарія - Головний Чорт дав команду своїм чортам - гасіть його бо він не наш!