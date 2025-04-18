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Новости Иван Гаврилюк уходит с должности
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Генерал-лейтенант Гаврилюк останется в команде Минобороны, - Умеров

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, которого Кабмин уволил с должности первого заместителя министра, продолжит работу в команде Министерства обороны.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить Ивана Юрьевича за работу в чрезвычайно сложный период. Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства", - отметил министр.

Он также отметил, что Гаврилюк не покидает систему обороны: "Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности".

Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова по собственному желанию.

18 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Также читайте: Гаврилюк и Гайдер вошли в состав Наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9329) Умеров Рустем (525) Гаврилюк Иван (32)


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Команда зрадников!
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18.04.2025 15:51 Ответить
Божечки!
Яка інтрига, як цікаво!
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18.04.2025 15:54 Ответить
Всі вони в одній "бригаді".
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18.04.2025 16:06 Ответить
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18.04.2025 16:01 Ответить
Була фотка на днях Келлога, Ермака та Умєрова разом. Маленький американець з двома потужними жирними кабанами. Канєчно, ніхто нам нічого не дасть, бо ці товстуни все зжеруть.
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18.04.2025 16:06 Ответить
Команда з якого виду спорту?
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18.04.2025 16:29 Ответить
ну-ну, а то ми тут всі вже запереживали хто буде "долати низку викликів та забезпечить стабільність в одному з ключових напрямків діяльності міністерства"
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18.04.2025 17:04 Ответить
 
 