Генерал-лейтенант Гаврилюк останется в команде Минобороны, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, которого Кабмин уволил с должности первого заместителя министра, продолжит работу в команде Министерства обороны.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить Ивана Юрьевича за работу в чрезвычайно сложный период. Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства", - отметил министр.
Он также отметил, что Гаврилюк не покидает систему обороны: "Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности".
Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова по собственному желанию.
18 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.
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Яка інтрига, як цікаво!