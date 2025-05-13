Заступник мера Лозової Корпан не повернувся із відрядження до Чехії
Заступник мера Лозової Олексій Корпан поїхав у відрядження до Чехії, не повернувся звідти та перестав виходити на зв’язок.
Про це повідомив у фейсбуку міський голова Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших мережах. На дзвінки не відповідає", - зазначив очільник міста.
За його словами, що саме трапилося - достеменно невідомо, втім оцінку діям посадовця дадуть правоохоронці і все має бути в межах правового поля.
"Безумовно, якщо він зрадив нашу державу - в голові у мене це не вкладається, - правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", - зазначив Зеленський.
багатопрофiльний невіглас:
На фото - Катерина Свинцицька - вихователька в дитячому садочку "Ромашка" у Фастові Катерина Свинцицька та працівник Нової Пошти у тому ж Фастові Роман Садовський. Їх обох пов'язують не тільки романтичні стосунки, а й прихильність чиновників Запорізької обласної адміністрації. Здавалося б, тупішої схеми дерибану не вигадаєш - але в Запоріжжі працює. Методи часів паханата, результат той самий: 70% області окуповано…
злий докторішка: Ніфуа собі зелений соціальний ліфт підьома, хто був нічим,той став підставним, "свої люди звичайні з простогА наріту"...
Сергій Зеленський - партія регіонів.