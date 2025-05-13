УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12020 відвідувачів онлайн
Новини Заступник мера Лозової не повернувся із відрядження
11 629 23

Заступник мера Лозової Корпан не повернувся із відрядження до Чехії

Олексій Корпан

Заступник мера Лозової Олексій Корпан поїхав у відрядження до Чехії, не повернувся звідти та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших мережах. На дзвінки не відповідає", - зазначив очільник міста.

За його словами, що саме трапилося - достеменно невідомо, втім оцінку діям посадовця дадуть правоохоронці і все має бути в межах правового поля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Музею історії України Андрощук "загубився" у відрядженні в Литві та не повернувся в Україну, - нардепка "Голосу" Бобровська

"Безумовно, якщо він зрадив нашу державу - в голові у мене це не вкладається, - правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", - зазначив Зеленський.

Автор: 

відрядження (48) Чехія (1697) ухилянти (1113) Харківська область (1477) Лозівський район (16) Лозова (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Накрав достатньо -час тікати.
показати весь коментар
13.05.2025 11:21 Відповісти
+18
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

багатопрофiльний невіглас:
На фото - Катерина Свинцицька - вихователька в дитячому садочку "Ромашка" у Фастові Катерина Свинцицька та працівник Нової Пошти у тому ж Фастові Роман Садовський. Їх обох пов'язують не тільки романтичні стосунки, а й прихильність чиновників Запорізької обласної адміністрації. Здавалося б, тупішої схеми дерибану не вигадаєш - але в Запоріжжі працює. Методи часів паханата, результат той самий: 70% області окуповано…
злий докторішка: Ніфуа собі зелений соціальний ліфт підьома, хто був нічим,той став підставним, "свої люди звичайні з простогА наріту"...
показати весь коментар
13.05.2025 11:33 Відповісти
+17
"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: ...Він справді ВТІК!"
показати весь коментар
13.05.2025 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сталося щось жахливе??
показати весь коментар
13.05.2025 11:21 Відповісти
Хоч би не постраждав ніде. Всі хвилюємося, тримаємо за нього кулаки.
показати весь коментар
13.05.2025 11:29 Відповісти
КАРЛОВО ВАРСЬКИЙ РЕДУТ !!!!!!
показати весь коментар
13.05.2025 18:28 Відповісти
Накрав достатньо -час тікати.
показати весь коментар
13.05.2025 11:21 Відповісти
Корпан наш чєлавєк!
показати весь коментар
13.05.2025 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

багатопрофiльний невіглас:
На фото - Катерина Свинцицька - вихователька в дитячому садочку "Ромашка" у Фастові Катерина Свинцицька та працівник Нової Пошти у тому ж Фастові Роман Садовський. Їх обох пов'язують не тільки романтичні стосунки, а й прихильність чиновників Запорізької обласної адміністрації. Здавалося б, тупішої схеми дерибану не вигадаєш - але в Запоріжжі працює. Методи часів паханата, результат той самий: 70% області окуповано…
злий докторішка: Ніфуа собі зелений соціальний ліфт підьома, хто був нічим,той став підставним, "свої люди звичайні з простогА наріту"...
показати весь коментар
13.05.2025 11:33 Відповісти
Підставні за цапа відбувайла будуть Всю адміністрацію запорізької ода і прокурорів на шибеницю чим менше буде цього непотрібу жити буде краще
показати весь коментар
14.05.2025 15:42 Відповісти
"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: ...Він справді ВТІК!"
показати весь коментар
13.05.2025 11:23 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 11:25 Відповісти
тепер буде заступником мера Чехії. Все краще ніж Лозової
показати весь коментар
13.05.2025 11:26 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 11:28 Відповісти
і відрядження мабуть вкрай важливе було..
показати весь коментар
13.05.2025 11:28 Відповісти
Олексій Корпан - комуністична патрія.
Сергій Зеленський - партія регіонів.
показати весь коментар
13.05.2025 11:28 Відповісти
А хто ж його туди послав - такого ненадіїного?
показати весь коментар
13.05.2025 11:34 Відповісти
І тут Зеленьський кришує зрадників.
показати весь коментар
13.05.2025 11:38 Відповісти
хер забил
показати весь коментар
13.05.2025 12:02 Відповісти
Пахітілі врагі!!!
показати весь коментар
13.05.2025 12:06 Відповісти
Значит щось донесли правоохоронці, решил перечитати
показати весь коментар
13.05.2025 12:10 Відповісти
під час воєнного стану існують права, які не можуть бути обмежені, відповідно до статті 64 Конституції України. До них, зокрема, належать право на життя, на особисту свободу, на рівність перед законом, право на захист у суді та інші фундаментальні права.
показати весь коментар
13.05.2025 12:13 Відповісти
Кругом одні колоборанти, а СБУшники з Умками бухають і російським гральним бізнесом.
показати весь коментар
13.05.2025 12:32 Відповісти
Так в чому проблема, дайте йому 1000 євро за повернення, чи скільки там дають українцям які повертаються в " країну мрій" яку побудував Зє. Ні...так не працює...а МінЄд може допоможе...а додаткові кластери для допомоги українцям за кордоном, чи може він туди перевівся працювати і надалі буде доїти неньку зарплатнею, та пенсією?
показати весь коментар
13.05.2025 12:47 Відповісти
А кондоми смішні 😏😏😏
показати весь коментар
13.05.2025 13:04 Відповісти
 
 