Заступник мера Лозової Корпан не повернувся із відрядження до Чехії

Заступник мера Лозової Олексій Корпан поїхав у відрядження до Чехії, не повернувся звідти та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: на початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв’язку. Вчора з’явився в інших мережах. На дзвінки не відповідає", - зазначив очільник міста.

За його словами, що саме трапилося - достеменно невідомо, втім оцінку діям посадовця дадуть правоохоронці і все має бути в межах правового поля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Музею історії України Андрощук "загубився" у відрядженні в Литві та не повернувся в Україну, - нардепка "Голосу" Бобровська

"Безумовно, якщо він зрадив нашу державу - в голові у мене це не вкладається, - правоохоронні органи будуть займатися цим питанням. Все буде у правовому полі", - зазначив Зеленський.