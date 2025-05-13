Заместитель мэра Лозовой Корпан не вернулся из командировки в Чехию
Заместитель мэра Лозовой Алексей Корпан уехал в командировку в Чехию, не вернулся оттуда и перестал выходить на связь.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Лозовой Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Слухи ходят о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы сбежал за границу. Поэтому сообщаю: в начале мая он выехал в командировку в республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления нашей громаде оборудования для первичной медицины. С седьмого числа он перестал быть на связи. Вчера появился в других сетях. На звонки не отвечает", - отметил глава города.
По его словам, что именно случилось - неизвестно, впрочем оценку действиям чиновника дадут правоохранители и все должно быть в рамках правового поля.
"Безусловно, если он предал наше государство - в голове у меня это не укладывается, - правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Все будет в правовом поле", - отметил Зеленский.
Сергій Зеленський - партія регіонів.