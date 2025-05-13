РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Заместитель мэра Лозовой Корпан
11 629 23

Заместитель мэра Лозовой Корпан не вернулся из командировки в Чехию

Алексей Корпан

Заместитель мэра Лозовой Алексей Корпан уехал в командировку в Чехию, не вернулся оттуда и перестал выходить на связь.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Лозовой Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Слухи ходят о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы сбежал за границу. Поэтому сообщаю: в начале мая он выехал в командировку в республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления нашей громаде оборудования для первичной медицины. С седьмого числа он перестал быть на связи. Вчера появился в других сетях. На звонки не отвечает", - отметил глава города.

По его словам, что именно случилось - неизвестно, впрочем оценку действиям чиновника дадут правоохранители и все должно быть в рамках правового поля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Музея истории Украины Андрощук "потерялся" в командировке в Литве и не вернулся в Украину, - нардеп "Голоса" Бобровская

"Безусловно, если он предал наше государство - в голове у меня это не укладывается, - правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Все будет в правовом поле", - отметил Зеленский.

Автор: 

командировки (44) Чехия (1782) уклонисты (1042) Харьковская область (1459) Лозовский район (14) Лозовая (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Накрав достатньо -час тікати.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:21 Ответить
+18
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

багатопрофiльний невіглас:
На фото - Катерина Свинцицька - вихователька в дитячому садочку "Ромашка" у Фастові Катерина Свинцицька та працівник Нової Пошти у тому ж Фастові Роман Садовський. Їх обох пов'язують не тільки романтичні стосунки, а й прихильність чиновників Запорізької обласної адміністрації. Здавалося б, тупішої схеми дерибану не вигадаєш - але в Запоріжжі працює. Методи часів паханата, результат той самий: 70% області окуповано…
злий докторішка: Ніфуа собі зелений соціальний ліфт підьома, хто був нічим,той став підставним, "свої люди звичайні з простогА наріту"...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:33 Ответить
+17
"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: ...Він справді ВТІК!"
показать весь комментарий
13.05.2025 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сталося щось жахливе??
показать весь комментарий
13.05.2025 11:21 Ответить
Хоч би не постраждав ніде. Всі хвилюємося, тримаємо за нього кулаки.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:29 Ответить
КАРЛОВО ВАРСЬКИЙ РЕДУТ !!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:28 Ответить
Накрав достатньо -час тікати.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:21 Ответить
Корпан наш чєлавєк!
показать весь комментарий
13.05.2025 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

багатопрофiльний невіглас:
На фото - Катерина Свинцицька - вихователька в дитячому садочку "Ромашка" у Фастові Катерина Свинцицька та працівник Нової Пошти у тому ж Фастові Роман Садовський. Їх обох пов'язують не тільки романтичні стосунки, а й прихильність чиновників Запорізької обласної адміністрації. Здавалося б, тупішої схеми дерибану не вигадаєш - але в Запоріжжі працює. Методи часів паханата, результат той самий: 70% області окуповано…
злий докторішка: Ніфуа собі зелений соціальний ліфт підьома, хто був нічим,той став підставним, "свої люди звичайні з простогА наріту"...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:33 Ответить
Підставні за цапа відбувайла будуть Всю адміністрацію запорізької ода і прокурорів на шибеницю чим менше буде цього непотрібу жити буде краще
показать весь комментарий
14.05.2025 15:42 Ответить
"Чутки ширяться про мого заступника Олексія Корпана, що він нібито втік за кордон. Тож повідомляю: ...Він справді ВТІК!"
показать весь комментарий
13.05.2025 11:23 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 11:25 Ответить
тепер буде заступником мера Чехії. Все краще ніж Лозової
показать весь комментарий
13.05.2025 11:26 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 11:28 Ответить
і відрядження мабуть вкрай важливе було..
показать весь комментарий
13.05.2025 11:28 Ответить
Олексій Корпан - комуністична патрія.
Сергій Зеленський - партія регіонів.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:28 Ответить
А хто ж його туди послав - такого ненадіїного?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:34 Ответить
І тут Зеленьський кришує зрадників.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:38 Ответить
хер забил
показать весь комментарий
13.05.2025 12:02 Ответить
Пахітілі врагі!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:06 Ответить
Значит щось донесли правоохоронці, решил перечитати
показать весь комментарий
13.05.2025 12:10 Ответить
під час воєнного стану існують права, які не можуть бути обмежені, відповідно до статті 64 Конституції України. До них, зокрема, належать право на життя, на особисту свободу, на рівність перед законом, право на захист у суді та інші фундаментальні права.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:13 Ответить
Кругом одні колоборанти, а СБУшники з Умками бухають і російським гральним бізнесом.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:32 Ответить
Так в чому проблема, дайте йому 1000 євро за повернення, чи скільки там дають українцям які повертаються в " країну мрій" яку побудував Зє. Ні...так не працює...а МінЄд може допоможе...а додаткові кластери для допомоги українцям за кордоном, чи може він туди перевівся працювати і надалі буде доїти неньку зарплатнею, та пенсією?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:47 Ответить
А кондоми смішні 😏😏😏
показать весь комментарий
13.05.2025 13:04 Ответить
 
 