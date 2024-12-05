Директор Музея истории Украины Андрощук "потерялся" в командировке в Литве и не вернулся в Украину, - нардеп "Голоса" Бобровская

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из-за границы после командировки на открытие выставки в Литве.

Об этом сообщила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, срок командировки Андрощука якобы завершился еще 20 сентября.

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть, - это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", - отметила она.

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Депутат добавила, что обратилась к министру культуры Николаю Точицкому и отметила, что надеется на скорейшие управленческие решения, поскольку Андрощук до сих пор продолжает оставаться главой музея.

Бобровская назвала "стыдом", что Андрощук возглавляет "один из самых знаковых наших музеев".

Андрощук ответил на упреки о выезде за границу

Отметим, что в комментарии "УП.Культура" Андрощук объяснил, на каких основаниях находится за границей и о выполнении обязанностей директора музея.

"Я являюсь гражданином Швеции, где проживаю постоянно уже почти двадцать пять лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС", - сказал он.

По его словам, пребывание в Украине было временным и попадало под действие контракта с Министерством культуры, "который каждая из сторон имеет право расторгнуть, если посчитает, что другая сторона не выполняет свои обязательства".

О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", - подчеркнул он.

Андрощук добавил, что еще три месяца назад подал заявление на увольнение тогда еще и.о. министра культуры Ростиславу Карандееву, вместе с отчетом о том, "что музей сделал во время моей каденции и не сделало украинское государство".

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