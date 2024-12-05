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Директор Музея истории Украины Андрощук "потерялся" в командировке в Литве и не вернулся в Украину, - нардеп "Голоса" Бобровская

Директор Музею історії України Федір Андрощук не повернувся після відрядження до України

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из-за границы после командировки на открытие выставки в Литве.

Об этом сообщила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, срок командировки Андрощука якобы завершился еще 20 сентября.

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть, - это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", - отметила она.

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Депутат добавила, что обратилась к министру культуры Николаю Точицкому и отметила, что надеется на скорейшие управленческие решения, поскольку Андрощук до сих пор продолжает оставаться главой музея.

Бобровская назвала "стыдом", что Андрощук возглавляет "один из самых знаковых наших музеев".

Директор Музею історії Федір Андрощук не повернувся в Україну після відрядження

Андрощук ответил на упреки о выезде за границу

Отметим, что в комментарии "УП.Культура" Андрощук объяснил, на каких основаниях находится за границей и о выполнении обязанностей директора музея.

"Я являюсь гражданином Швеции, где проживаю постоянно уже почти двадцать пять лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС", - сказал он.

По его словам, пребывание в Украине было временным и попадало под действие контракта с Министерством культуры, "который каждая из сторон имеет право расторгнуть, если посчитает, что другая сторона не выполняет свои обязательства".

О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", - подчеркнул он.

Андрощук добавил, что еще три месяца назад подал заявление на увольнение тогда еще и.о. министра культуры Ростиславу Карандееву, вместе с отчетом о том, "что музей сделал во время моей каденции и не сделало украинское государство".

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Автор: 

граница (5262) командировки (40) музей (723) побег (379) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+20
от вам і накатана схема. вся та зелень виявиться громадянами інших країн, а українцям їх діяльність коштуватиме сотні років рабства або ще й гірше...
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05.12.2024 18:38
+19
Директорові Національного музею історії України Федору Андрощуку Україна вже не потрібна.
Чергова гнида, хоч і високоосвічена.
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05.12.2024 18:43
+18
Вимагаю негайно перевірити всю владу на подвійне громадянство, та покарати всіх, хто його має, також звільнення з посади і компенсація Україні всіх витрат на нього і їого виродків.
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05.12.2024 18:40
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лОВЛЯТЬ?
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05.12.2024 18:32 Ответить
хто ж його буде ловити - воно ж памятник із музею....
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05.12.2024 18:35 Ответить
це просто ви%ер, чи можете навести факти?
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05.12.2024 18:53 Ответить
от вам і накатана схема. вся та зелень виявиться громадянами інших країн, а українцям їх діяльність коштуватиме сотні років рабства або ще й гірше...
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05.12.2024 18:38 Ответить
та на бую вертіть таких липових істориків. типовий зе-розкрадач бюджету, з дипломом з підземки, та ще й громадянство прикув таким же методом.
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05.12.2024 18:59 Ответить
маючи таку купу вкрадених в нещасних українців грошей - купиш яке завгодно громадянство!!!
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05.12.2024 19:03 Ответить
Важко сперечатися!
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06.12.2024 10:31 Ответить
Вимагаю негайно перевірити всю владу на подвійне громадянство, та покарати всіх, хто його має, також звільнення з посади і компенсація Україні всіх витрат на нього і їого виродків.
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05.12.2024 18:40 Ответить
Так тоді прийдеться всю владу карати. Хто ж тоді буде нами сивими керувати?
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05.12.2024 20:24 Ответить
Директорові Національного музею історії України Федору Андрощуку Україна вже не потрібна.
Чергова гнида, хоч і високоосвічена.
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05.12.2024 18:43 Ответить
Що на що, пупочновойлочний?
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05.12.2024 19:15 Ответить
Це той музей, де була колись директором Т. Сосновська? Ну так, національно свідома людина не підійшла, поставили отакого-от...
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05.12.2024 19:14 Ответить
То міністр який його не звільнив і продовжує платити зарплату має піти у відставку. Але піждіть, це ж Україна
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05.12.2024 18:44 Ответить
какое отношение до твоего голосованию по приколу имеет государство Украина? ты и тебе подобные выбрали эту власть по приколу, а отвечать за твой выбор должна страна?! весёлые вы , любители зеленского!
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05.12.2024 18:52 Ответить
🤬
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05.12.2024 18:44 Ответить
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05.12.2024 18:45 Ответить
біда України у тому, що нею керують ті, хто своє майбутнє ваАаще не пов"язує з УКРАЇНОЮ, починаючи з президента-уклоніста-заочника Зєлі, "англійця-італійця", і закінчуючи цим хитрожопим шведом 25річної витримки... їм насрати: після них - хоч потоп...
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05.12.2024 18:50 Ответить
Я даже не успеваю тЕБЯ спамить ...
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05.12.2024 18:54 Ответить
взагалі-то дебіл той, хто виписює тут, шо попало, навіть не читаючи той коментар, який коментує...
але вже зрозуміло - тобі болить, коли твого зеленого Вошьдя, його фаворита дермака та їхню банду зрадників-мародерів шпекають, за діло, у хвіст і гриву... а значит і їхніх кріпаків, таких як ти, і байдуже чи вони на зряплаті чи просто - користні ідіоти (й досІ )...
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05.12.2024 19:16 Ответить
Правильний вибір, треба було це ще в 2019му робити
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05.12.2024 18:51 Ответить
ну шо ж, прийднеться тепер десь в Іспанії або Австрії шукати нового директора історії України. Можно трубіцину запропонувати, якщо вдасться його розшукати у Відні.
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05.12.2024 18:55 Ответить
Цей вчений втік від вас давно, ще 25 років тому. Приїхав попрацював трохи, зробив багато корисного за невеличку зарплату і поїхав додому. Виїхав на виставку, бо просто так не випускали. На відміну від чинуш, які збиткові, постійно шкодять, але шастають за кордон легко.
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05.12.2024 18:56 Ответить
Типовий член зекобанди!
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05.12.2024 19:06 Ответить
Хахаха,это еще не позорище - директор музея истории Украины швед?
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05.12.2024 19:14 Ответить
Завжди корисно поцікавитися людиною (хоча б в Вікіпедії) перш ніж обурюватися, адже він дійсно в Швеції давно, лишивився там заради наукового інтересу до історії вікінгів, археолог, відома людина в науковому світі, до речі і після вторгнення багато зробив для порятунку колекцій в Україні. Інша річ, можливо не треба було призначати директором Національного музею, а надати посаду наукового консультанта, тощо. Але вибачте, нападайте на тих, хто призначав, і отим депутатам варто би більш результативно викривати своїх друзяк, які дійсно вештаються по теплим краям нічого корисного не роблячи.
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05.12.2024 19:25 Ответить
Не треба! Робив щось корисне, зараз втік "швед"!
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05.12.2024 20:56 Ответить
Може директором музею історії Швеції поставлять
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05.12.2024 19:32 Ответить
Хитрий жучіла. Напевно ,щоби стати "шведом", цей панок загнав дві вази візантійські та ще й картіну якогось там ван Гога...)
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05.12.2024 21:09 Ответить
В Швеції.щоби стати громадянином багато не треба.Спитають на кордоні чи знаєш та поважаєш Карлу 12-го і ,якщо кивнеш у відповідь тоді все ти уже на канє...)
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05.12.2024 21:11 Ответить
Так и зеленский с ермаком уедут,а 73 процента даже не заметят.
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05.12.2024 22:42 Ответить
Дякувати богу, не москаль.
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05.12.2024 23:37 Ответить
Хто брав цього чмиря на роботу? Чи не буданов- молодший? Родич передав досвід(кулініч,ау). Коли тваринки сядуть?
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06.12.2024 00:10 Ответить
 
 