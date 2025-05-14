8 488 48
Гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025
Україна вийшла до фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2025".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Культура.
За результатами першого півфіналу конкурсу до фіналу вийшли:
- Албанія
- Швеція
- Норвегія
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Марино
- Естонія
- Португалія
- Україна
