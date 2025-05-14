РУС
Группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025

Группа Ziferblat

Украина вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2025.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Культура.

По результатам первого полуфинала конкурса в финал вышли:

  • Албания
  • Швеция
  • Норвегия
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина

Читайте: МИД поздравил Ziferblat с победой в Нацотборе на Евровидение, подчеркнув, что конкурс является "большой платформой культурной дипломатии"

+21
якось плювати на це збіговисько ЛГБТ спільноти та різних фріків
14.05.2025 00:35 Ответить
+13
А чему радоваться то? Что потратили очередные десятки миллионов налогов на х@йзнаетчто вместо армии. Да уж, классное лицо у страны, ведущей войну за свое выживание.
14.05.2025 00:54 Ответить
+11
Ці байки будеш бомжам біля метро розповідати,платником є "національна суспільна телерадіокомпанія України" (нсту) ,яка отримує гроші з бюджету України,і ці гроші близько 11000000 гр були заплановані в бюджеті.
14.05.2025 03:15 Ответить
Іронія в тому що подібної публіки зараз повно на високих політичних щаблях в багатьох країнах світу. Гляньте на теперішню адміністрацію США. Що вже про наших розповідати.
14.05.2025 00:49 Ответить
намальовані оченята
14.05.2025 01:16 Ответить
А стрінги?
14.05.2025 05:08 Ответить
Мабуть шахтар
14.05.2025 15:05 Ответить
Яке ЛГБТ?
28-річний Валентин Лещинський був одружений та має двох дітей.
14.05.2025 01:57 Ответить
Ключове слово ... "був"...... Та якщо і без "був"... то тепер то не завадить.
14.05.2025 04:07 Ответить
Вади́м Алексе́евич Ко́зин (21 марта [3 апреля] 1903[3], Санкт-Петербург - 19 декабря 1994, Магадан) - советский эстрадный певец (лирический тенор), композитор, поэт, автор нескольких сотен песен.
В годы Великой Отечественной войны Козин выступал с концертами в частях действующей армии. По распоряжению наркома путей сообщения ему для поездок был выделен специальный вагон. Пластинки с записями Козина попадали в особую категорию (не подлежали сдаче на переплавку).
В мае 1944 года Козин был арестован, а в феврале 1945 года осуждён Особым совещанием при НКВД СССР на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по трём статьям УК РСФСР: 58-10, часть вторая («контрреволюционная агитация в военное время»), 152 («развратные действия в отношении несовершеннолетних») и 154а («мужеложство»)[7][8].
Биографы певца отмечают, что срок Козин отбывал легко, к тяжёлым физическим работам не привлекался.
В 1947 году по доносу В. Козина был арестован драматург https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Л. В. Варпаховскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
14.05.2025 09:25 Ответить
П..рас одним словом, во всех отношениях.
14.05.2025 09:31 Ответить
советский эстрадный певец (лирический тенор), композитор, поэт, автор нескольких сотен песен.
14.05.2025 09:50 Ответить
Человек может быть талантливым во всех сферах ,гением, но это не мешает ему быть нехорошим человеком во всём остальном.
14.05.2025 11:09 Ответить
Буває.
Дуже рідко.
А частіше «два в одном» - і тупий, і как чєловек - гамно.
14.05.2025 14:25 Ответить
Останніми? Повірю.
14.05.2025 00:37 Ответить
То не за рівнем, а за абеткою! Латинкою!
14.05.2025 09:48 Ответить
В цьому році бали, набрані в півфіналах, не оголошуються до фіналу, тому порядок довільний.
14.05.2025 10:51 Ответить
Ці байки будеш бомжам біля метро розповідати,платником є "національна суспільна телерадіокомпанія України" (нсту) ,яка отримує гроші з бюджету України,і ці гроші близько 11000000 гр були заплановані в бюджеті.
14.05.2025 03:15 Ответить
Вранье. Причем тупое вранье.
14.05.2025 10:13 Ответить
Держава богата, вистачить на все. Окрім ЗСУ.
14.05.2025 08:26 Ответить
Нашого соліста із молодого Фредді Меркюрі намагалися переобити на стиль ********* гея.
Ну, таке собі вийшло.

Швейцарія гарно все підготувала, багато представили про свою країну історично і *******.
Наші на домашніх Євро ховалися за екзотикою краєвидів.
14.05.2025 02:26 Ответить
Трамп таких виганяє з армії, а Україна виставляє на євробачення. Це одна з причин, чому ми немаємо підтримки від республіканців. Про відношення до Бога і Його заповідей взагалі мовчу.
14.05.2025 05:56 Ответить
У Трампа міністр фінансів Скотт Бесент - відкритий гей. " У Бессента та його чоловіка, колишнього прокурора Нью-Йорка Джона Фрімена, двоє дітейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-52 [52]." (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82
14.05.2025 10:37 Ответить
«Да ето гєй! Но ето наш гєй!»
14.05.2025 14:27 Ответить
Не підтримую наш виступ під час війни. Але, виступили вони гарно. І зміст був відповідний.
14.05.2025 06:12 Ответить
Нічого собі, а де це і що це?
14.05.2025 07:17 Ответить
Прослухав. Це що шедевр? Це повна жопа, якесь посміховисько, а не гурт.
14.05.2025 08:31 Ответить
Так, в минулому році пісня у них була значно краща. Чимось нагадувала чи то Doors чи то Beatles. Але тоді вони не пройшли.
14.05.2025 10:55 Ответить
Півуни хренові.
В хаті пожежа, а вони у клюб до сусіднього села пісні співати поперлись та ще гроши на подорож, шо пожежникам конче потрібні, з сільській каси взяли.
14.05.2025 08:37 Ответить
14.05.2025 10:18 Ответить
Десь так.
14.05.2025 12:18 Ответить
Та ладна, зараз їх зелені будуть чморити. Квартал 95 вкрав в цього гурту мелодію пісні Мексиканець й використовує в своєму шоу. І виклали виступ на ютубі. І з концертів і з ютубу мають гроші)))) пока була тільки досудова заява до кварталу..цікаво, що буде далі..
14.05.2025 11:21 Ответить
Зольдате! До тебе старість прийшла, а мудрість десь заблукала. Замість тих грошей, що вони витратили, нам Європа накине набагато більше, бачачи, що ми ще живі й ворушимось.
14.05.2025 18:45 Ответить
Відзвітуєш, коли та скількиЄвропа саме ЗСУ накине грошей замість тіх шо витратили на півунів. І ссилочку надаш де буде чотко зазначено - за витрати на півунів, наймудрійший ти наш аж до поЗЕленіння.
14.05.2025 21:23 Ответить
Дурисвіте старий! Ти вже поЗеленів! А ну, давай, покажи мені де я стверджував, що участь в Євробаченні відбувається, саме, за рахунок іноземної допомоги!
15.05.2025 10:45 Ответить
Відзвітуй "наймудрійший" на яку статю бюджету зайшла ця допомога. Стать, скільки, коли.
Не забудь відзвітувати коли та скільки Європа, за твоїма словами, саме на ЗСУ накине грошей замість тіх шо витратили на півунів. І ссилочку надаш де буде чотко зазначено - за витрати на півунів, наймудрійший ти наш аж до поЗЕленіння.
15.05.2025 11:29 Ответить
Спочатку, дурисвіте, ти покажеш - де я стверджував, що міжнародна допомога призначалася, конкретно, для участі України в Євробаченні. Потім ти, як хворий на більшовизм спинного мозку, підеш у кільватері руссского воєнного корабля. А для інших читачів я пояснюю: " Традиційно створення міжнародного іміджу держави передбачає формування у світі системи уявлень та образів, які пов'язані з державою, сприяють просуванню її інтересів та зафіксовані в умовній колективній свідомості зовнішніх спільнот. Відповідно, його формування базується на узагальнювальному образі-ідеї країни. Додатковими складниками є щонайменше умови ведення бізнесу та інвестиційний клімат; культурна, освітня й туристична привабливість; соціальна сфера (у першу чергу якість життя та рівень безпеки); національні символи, репутація лідерів держави та національних еліт у цілому." (С) https://www.radiosvoboda.org/a/29107381.html
16.05.2025 10:37 Ответить
1. То це був не ти, а хтось з Мельмаку?
Yuri Gromov #551175

Зольдате! До тебе старість прийшла, а мудрість десь заблукала. Замість тих грошей, що вони витратили, нам Європа накине набагато більше, бачачи, що ми ще живі й ворушимось.

2. Ти з того кільватору і не вилазиш.

3. Багато хото наполеглево працює на ниві створення іміджу держави за бюджетні гроши під час війни на знищення українців як нації, як народа замість спрямування грошей на потреби ЗСУ. Наприклад оці півуни, квартали тощо.
16.05.2025 10:53 Ответить
Старий дурисвіте! Ще раз у тебе питаю: "Де я стверджував, що міжнародна допомога призначалася, конкретно, для участі України в Євробаченні?".
16.05.2025 11:04 Ответить
Ганебний виступ був
14.05.2025 09:29 Ответить
14.05.2025 13:23 Ответить
Полное гамно, даже в колхозном клубе заплевали бы !!!
14.05.2025 15:44 Ответить
 
 