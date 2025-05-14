8 488 48
Группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025
Украина вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2025.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Культура.
По результатам первого полуфинала конкурса в финал вышли:
- Албания
- Швеция
- Норвегия
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
28-річний Валентин Лещинський був одружений та має двох дітей.
Дуже рідко.
А частіше «два в одном» - і тупий, і как чєловек - гамно.
Ну, таке собі вийшло.
Швейцарія гарно все підготувала, багато представили про свою країну історично і *******.
Наші на домашніх Євро ховалися за екзотикою краєвидів.
В хаті пожежа, а вони у клюб до сусіднього села пісні співати поперлись та ще гроши на подорож, шо пожежникам конче потрібні, з сільській каси взяли.
Не забудь відзвітувати коли та скільки Європа, за твоїма словами, саме на ЗСУ накине грошей замість тіх шо витратили на півунів. І ссилочку надаш де буде чотко зазначено - за витрати на півунів, наймудрійший ти наш аж до поЗЕленіння.
Yuri Gromov #551175
Зольдате! До тебе старість прийшла, а мудрість десь заблукала. Замість тих грошей, що вони витратили, нам Європа накине набагато більше, бачачи, що ми ще живі й ворушимось.
2. Ти з того кільватору і не вилазиш.
3. Багато хото наполеглево працює на ниві створення іміджу держави за бюджетні гроши під час війни на знищення українців як нації, як народа замість спрямування грошей на потреби ЗСУ. Наприклад оці півуни, квартали тощо.