МИД поздравил Ziferblat с победой в Нацотборе на Евровидение, отметив, что конкурс является "большой платформой культурной дипломатии"

Министерство иностранных дел Украины поздравило группу Ziferblat с победой в Нацотборе на песенный конкурс Евровидение.

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

""Bird of Pray" - это глубоко эмоциональное размышление о том, что значит быть украинцем сегодня. Песня отражает суровую реальность жизни, но при этом не теряет надежды, которая дает силу жить", - сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что Евровидение - наиболее популярный в мире музыкальный конкурс с аудиторией около 200 миллионов человек.

"Для Украины это также большая платформа культурной дипломатии",- отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что за всю историю участия нашей стране удалось победить трижды - в 2004, 2016 и 2022 годах.

"Ждем с нетерпением выступления Украины на большой сцене Евровидения-2025! Конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Национальном отборе на "Евровидение-2025" победила группа Ziferblat.

