РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7385 посетителей онлайн
Новости Евровидение
6 927 59

МИД поздравил Ziferblat с победой в Нацотборе на Евровидение, отметив, что конкурс является "большой платформой культурной дипломатии"

МИД поздравил Ziferblat с победой в Нацотборе на Евровидение

Министерство иностранных дел Украины поздравило группу Ziferblat с победой в Нацотборе на песенный конкурс Евровидение.

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

""Bird of Pray" - это глубоко эмоциональное размышление о том, что значит быть украинцем сегодня. Песня отражает суровую реальность жизни, но при этом не теряет надежды, которая дает силу жить", - сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что Евровидение - наиболее популярный в мире музыкальный конкурс с аудиторией около 200 миллионов человек.

"Для Украины это также большая платформа культурной дипломатии",- отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что за всю историю участия нашей стране удалось победить трижды - в 2004, 2016 и 2022 годах.

"Ждем с нетерпением выступления Украины на большой сцене Евровидения-2025! Конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Национальном отборе на "Евровидение-2025" победила группа Ziferblat.

Также смотрите: Украинскую делегацию на "Евровидении-2024" оштрафовали за футболки с надписью "Free Azovstal Defenders". ФОТО

Автор: 

Евровидение (781) конкурс (1157) МИД (7108) музыка (805)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
На даний момент Туреччина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Люксембург, Ліхтенштейн, Греція, Кіпр і Словаччина відмовилися брати участь у пісенному конкурсі Євробачення-2013 через фінансові проблеми. В 2024 Румунія... А ми самі богаті, а ну звісно культурний фронт 😸
показать весь комментарий
09.02.2025 02:17 Ответить
+16
Війна-Євробачення, культурний фронт, або 2500 мавіків, так війна, чи військовий стан?!
показать весь комментарий
09.02.2025 02:37 Ответить
+14
Чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені Євробачення-2025! Конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія", - додали у міністерстві.
В мене око почало сіпатися 🤬
показать весь комментарий
09.02.2025 02:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На даний момент Туреччина, Боснія і Герцеговина, Чехія, Люксембург, Ліхтенштейн, Греція, Кіпр і Словаччина відмовилися брати участь у пісенному конкурсі Євробачення-2013 через фінансові проблеми. В 2024 Румунія... А ми самі богаті, а ну звісно культурний фронт 😸
показать весь комментарий
09.02.2025 02:17 Ответить
Потому что Украина делиться на два слоя - богачи и бедняки. Богачи хотят жить как лучшие люди в мире, а беднякам достаются крохи. Так было в мирное время, но война ничего не изменила. Они живут дальше своей жизнью.
показать весь комментарий
09.02.2025 03:09 Ответить
Так було з 1937 року, коли таємний контрреволюціонер Сралін фактично відродив Монархію, ліквідувавши Радянську Владу. Непомітно для того самого "слоя незаможних", як Ви висловилися.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:11 Ответить
Просто вместо аристократии стали комработники.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:20 Ответить
Трохи не так. Це колишні дореволюційні дворяни, купці, священики, казакі, тобто привелійовані сословія, сфальшували біографію та проникли до керівних структур Радянської Влади, з метою її розвалу та відновлення Монархии дореволюційного зразка. Не "стали вместо", а продовжили їми бути. Члєнін - дворянин. Сралін - попович, як і маршал Василевський, як і генерал Власів (той самий). Жданов - дворянин, як й Маленков, і Брежнєв, як й маршали Шапошніков, Голованов та Рокоссовський, як й генерал Маркіан Попов. Це лише те що на поверхні, в решти сфальшовані біографій - вони начебто "пролєтарського походження", але до Революції отримали дворянську освіту, виховання, манери та зв'язки. Вони програли у 1917, але фактично відновили становище у 1937, і це вже до 2050. Назавжди.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:36 Ответить
Ну так, а кто мог быть? Челы у которых три класса школы и которые писать не умели? Французскую революцию тоже аристократия проводила.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:43 Ответить
Вірно. Вони сфальшували історію, прибравши з неї дворян, тобто себе. В маршала Жукова офіційно - три класи та два коридори, цірковно-приходської школи, але почитайте як він пише, як висловлюється. Я маю на увазі не "Спогади та роздуми", а його рукописні директиви на адресу командуючих фронтами (того ж дворянина Рокосовського та інших панів), ці оригінали зараз доступні в інєті. Брат його матері до Геволюції тримав мережу хуртових бутиків у мацкві! А юний Жуків працював в нього менеджером - начальником живодєрні. Саме щодо цього після війни Сралін сказав: "як був скорняком, так й залишився".
показать весь комментарий
09.02.2025 13:53 Ответить
Я помню что у всех комработников была домашняя прислуга. Это как бы лучшая иллюстрация равенства и братства. Они жили все в домах бывших крупных помещиков и графов. И прочее.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:45 Ответить
Теж вірно. Вони вели той спосіб життя, до якого звикли генетично. Вірно й навпаки: стати маршалом чи міністром могла лише людина з родини, де з дитинства тримали прислугу. Вас поставити - не зможете командувати людьми. А вони - більше нічого не вміють.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:56 Ответить
Але "делітЬся" в цьому акцепті пишеться без м'якого знака, якщо вже послуговуєтеся мовою окупанта.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:13 Ответить
Може краще МЗС свої функції буде виконувати, скільки можна пику завгоспа на усіх перемовинах бачити ...
показать весь комментарий
09.02.2025 02:24 Ответить
Чекаємо з нетерпінням на виступ України на великій сцені Євробачення-2025! Конкурс пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія", - додали у міністерстві.
В мене око почало сіпатися 🤬
показать весь комментарий
09.02.2025 02:28 Ответить
У людей на фатерлянді взаґалі розум е? Одні воюют', іншім танці-шманці з евроґеями.
показать весь комментарий
09.02.2025 02:33 Ответить
Війна-Євробачення, культурний фронт, або 2500 мавіків, так війна, чи військовий стан?!
показать весь комментарий
09.02.2025 02:37 Ответить
Пиршество во время чумы.
показать весь комментарий
09.02.2025 03:07 Ответить
Is the spelling starting with "Z" intentional?
показать весь комментарий
09.02.2025 04:34 Ответить
Tsyferblat на англійській. Хлопці просто проти політики і мріють про гастрольний тур по РФ. От і вставили таку улюблену росіянами ;Z; в назву гурту.
показать весь комментарий
09.02.2025 08:44 Ответить
Зіберблат їх спонсує мабуть. Депутат є такий, український звісно.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:15 Ответить
Так, Зіберблат Лахайм Азухенвеєвич...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:41 Ответить
Що кому, багатим пісні і танці, а бідним фронт і голод
показать весь комментарий
09.02.2025 04:59 Ответить
А що вона не так сказала?😏
показать весь комментарий
09.02.2025 07:07 Ответить
https://t.me/gistapapapa/104767 Все так.
показать весь комментарий
09.02.2025 08:40 Ответить
Голодуєте? Приїжджайте, нагодую!
показать весь комментарий
09.02.2025 07:54 Ответить
хоч би ермака з англійскою випустили...
показать весь комментарий
09.02.2025 05:38 Ответить
Це та Україна, в якій фсьо харашо!
показать весь комментарий
09.02.2025 05:40 Ответить
коли пана Черчіля під чяс тої війни запитали, а чи треба гроші на культуру, війна може в туди вкладемо?
він відповів
- треба, за те і воюєм.
показать весь комментарий
09.02.2025 05:52 Ответить
великого розуму був чоловь'яже, зараз таких не роблять.
показать весь комментарий
09.02.2025 06:01 Ответить
Так попса це не культура.
показать весь комментарий
09.02.2025 07:14 Ответить
я теж вважаю за гімно.
але один виступ українського, навіть гімняного,
гурту вартий - 138 000 зелених гундосиків...
показать весь комментарий
09.02.2025 07:23 Ответить
і за це теж хлопці воюють
показать весь комментарий
09.02.2025 07:28 Ответить
********** хоча б найняли наполовину грамотного маркетолога чи що. От, дарую назву: The Dials.
показать весь комментарий
09.02.2025 06:06 Ответить
То мабуть їх спонсор - депутат Зіберблат, звісно український.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:16 Ответить
Ну якось неправильно, коли хтось на фронті, трьом мужикам дригати ногами на Євробачкенні. Мобілізаця яким боком цих трьох ледарів обійшла?
показать весь комментарий
09.02.2025 06:21 Ответить
так як і всіх інших спортсменів - фінансистів- блогерів
показать весь комментарий
09.02.2025 08:05 Ответить
Евроґейбачення для мене особисто, то '78 чи '79, дует Баккара, ай кен буґі буґі вуґі. А все інше ґімно.
показать весь комментарий
09.02.2025 07:02 Ответить
Воно зрозуміло. Бо зараз ти вже не кен. Ні бугі вугі, ні хей хоп лалалей.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:38 Ответить
Щось та буква Z дуже ріже очі
показать весь комментарий
09.02.2025 07:04 Ответить
Бо їх спонсор - депутат Зіберблат, швидше за все
показать весь комментарий
09.02.2025 09:17 Ответить
И сколько отмыли на этих клоунах,страна погибает - шоубизнес процветает.
показать весь комментарий
09.02.2025 07:23 Ответить
Головне що МВС слідкує за такими подіями, у війну більше робити нічого. Я розумію, якщо би вони з концертами на фронт виїжджали, а так одні воюють, а ці, за кордоном місцеву публіку будуть потішити
показать весь комментарий
09.02.2025 08:15 Ответить
На фото бачу трьох потенційних штурмовиків.
показать весь комментарий
09.02.2025 08:33 Ответить
Бачу,що від першого пострілу ті штурмовики в штани понакладають)
показать весь комментарий
09.02.2025 11:27 Ответить
Зіберблат їхній спонсор?
показать весь комментарий
09.02.2025 09:08 Ответить
Ось що буває коли країною керує шоу-мен.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:28 Ответить
гурт "Ухилянт"
показать весь комментарий
09.02.2025 09:54 Ответить
і взагалі ..що це за буйня текст ?

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

це всьо . все це гавніще від гурту "Ухилянт" з літерою Z ..дебіли
показать весь комментарий
09.02.2025 10:04 Ответить
не подобається мені ця буква Z
показать весь комментарий
09.02.2025 10:58 Ответить
Зелені заволоки це просто закінчений-непотріб.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:29 Ответить
кому війна, а кому євробачення
показать весь комментарий
09.02.2025 13:59 Ответить
Комік https://www.threads.net/@ogo_pochalos/post/DF1BZbHsF-f розкрив тему Україна і Євробачення!
показать весь комментарий
09.02.2025 15:15 Ответить
А якого біса кольори костюмів - майже ненависний "триколор"? Якщо світло-салатовий підсвітять білим прожектором, то він стане білим. Це не дипломатія, це - "підлизнути пуйлу" від невідомих внутрішніх агентів!
показать весь комментарий
04.05.2025 12:28 Ответить
Бути голубим уже не в моді тому гурт Ziferblat пролетить, як фанера. Навіть якщо б вони там бігали голяка і пропонували себе всім безкоштовно.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:59 Ответить
 
 