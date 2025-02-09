МИД поздравил Ziferblat с победой в Нацотборе на Евровидение, отметив, что конкурс является "большой платформой культурной дипломатии"
Министерство иностранных дел Украины поздравило группу Ziferblat с победой в Нацотборе на песенный конкурс Евровидение.
Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
""Bird of Pray" - это глубоко эмоциональное размышление о том, что значит быть украинцем сегодня. Песня отражает суровую реальность жизни, но при этом не теряет надежды, которая дает силу жить", - сказано в заявлении.
В министерстве отметили, что Евровидение - наиболее популярный в мире музыкальный конкурс с аудиторией около 200 миллионов человек.
"Для Украины это также большая платформа культурной дипломатии",- отметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что за всю историю участия нашей стране удалось победить трижды - в 2004, 2016 и 2022 годах.
"Ждем с нетерпением выступления Украины на большой сцене Евровидения-2025! Конкурс пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что на Национальном отборе на "Евровидение-2025" победила группа Ziferblat.
В мене око почало сіпатися 🤬
він відповів
- треба, за те і воюєм.
але один виступ українського, навіть гімняного,
гурту вартий - 138 000 зелених гундосиків...
Зайде-зайдеш і до мене
Моя Пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане
Не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
Вертай-вертайся додому
Рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
це всьо . все це гавніще від гурту "Ухилянт" з літерою Z ..дебіли