В день сесії під Київрадою зібрався черговий проплачений мітинг проти Кличка, - Білоцерковець

Під стінами Київради знов зібрався проплачений мітинг проти мера Віталія Кличка.

Про це повідомив керівник фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував відео, на якому видно, що люди збираються під стінами КМДА за списками, організовано.

"Перед сесією Київради традиційний мітинг "година за 100 грн". Часи змінюються, а методи влади ні… Добре, що влада підтримує пенсіонерів в такій спосіб. Проте офф зе рекордс жіночки жалілися, що їм мало платять", - іронічно написав Дмитро Білоцерковець.

Він порадив взяти гроші "з шашличної у Маріїнському парку", яку пов’язують с призначеним владою керівником військової адміністрації міста Тимуром Ткаченком. Або взагалі не збирати проплачені мітинги, а витратити ці гроші на оплату якісних послуг з написання наукових робіт для голови фракції "Слуга народу" у Київраді, заступника міністра освіти Андрія Вітренка, якого нещодавно спіймали на плагіаті наукових робіт у російських вчених.

"Сьогодні чекаємо заяву про звільнення з посади заступника міністра", - додав Білоцерковець.

Він також зазначив, що хтось дає дозвіл на проведення мітингів біля Київради, хоча під час війни масові акції заборонені.

Вчора фракція "УДАР Віталія Кличка" у Київраді заявила про те, що влада намагається зірвати проведення важливої сесії Київради 15 травня. Зокрема, напередодні сесії депутати опозиційних фракцій, які з лютого 2022 року захищають Україну, рішенням вищого військового командування були переведені у інші військові частини, аби не допустити їх появи на пленарному засіданні, йшлося в заяві.

