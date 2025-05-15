В день сессии под Киевсоветом собрался очередной проплаченный митинг против Кличко, - Белоцерковец

Под стенами Киевсовета снова собрался проплаченный митинг против мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщил руководитель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео, на котором видно, что люди собираются под стенами КГГА по спискам, организовано.

"Перед сессией Киевсовета - традиционный митинг "час - за 100 грн". Времена меняются, а методы власти - нет... Хорошо, что власть поддерживает пенсионеров таким образом. Однако офф зе рекордс женщины жаловались, что им платят мало", - иронично написал Дмитрий Белоцерковец.

Смотрите: Банковой показалось, что в этот день меня будут выдвигать на должность секретаря Киевсовета, поэтому прислали домой вооруженных людей, - Белоцерковец. ВИДЕО

Он посоветовал взять деньги "из шашлычной в Мариинском парке", которую связывают с назначенным властью руководителем военной администрации города Тимуром Ткаченко. Или вообще не собирать проплаченные митинги, а потратить эти деньги на оплату качественных услуг по написанию научных работ для председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете, заместителя министра образования Андрея Витренко, которого недавно поймали на плагиате научных работ у российских ученых.

"Сегодня ждем заявление об увольнении с должности заместителя министра", - добавил Белоцерковец.

Он также отметил, что кто-то дает разрешение на проведение митингов возле Киевсовета, хотя во время войны массовые акции запрещены.

Вчера фракция "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете заявила о том, что власть пытается сорвать проведение важной сессии Киевсовета 15 мая. В частности, накануне сессии депутаты оппозиционных фракций, которые с февраля 2022 года защищают Украину, решением высшего военного командования были переведены в другие воинские части, чтобы не допустить их появления на пленарном заседании, говорилось в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть давит на самоуправление, пытаясь зачистить политическое поле в ожидании выборов, - Кличко