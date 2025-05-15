РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10432 посетителя онлайн
Новости Давление на местное самоуправление
1 501 23

В день сессии под Киевсоветом собрался очередной проплаченный митинг против Кличко, - Белоцерковец

Под стенами Киевсовета снова собрался проплаченный митинг против мэра Виталия Кличко.

Об этом сообщил руководитель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео, на котором видно, что люди собираются под стенами КГГА по спискам, организовано.

"Перед сессией Киевсовета - традиционный митинг "час - за 100 грн". Времена меняются, а методы власти - нет... Хорошо, что власть поддерживает пенсионеров таким образом. Однако офф зе рекордс женщины жаловались, что им платят мало", - иронично написал Дмитрий Белоцерковец.

Смотрите: Банковой показалось, что в этот день меня будут выдвигать на должность секретаря Киевсовета, поэтому прислали домой вооруженных людей, - Белоцерковец. ВИДЕО

Он посоветовал взять деньги "из шашлычной в Мариинском парке", которую связывают с назначенным властью руководителем военной администрации города Тимуром Ткаченко. Или вообще не собирать проплаченные митинги, а потратить эти деньги на оплату качественных услуг по написанию научных работ для председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете, заместителя министра образования Андрея Витренко, которого недавно поймали на плагиате научных работ у российских ученых.

"Сегодня ждем заявление об увольнении с должности заместителя министра", - добавил Белоцерковец.

Он также отметил, что кто-то дает разрешение на проведение митингов возле Киевсовета, хотя во время войны массовые акции запрещены.

Вчера фракция "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете заявила о том, что власть пытается сорвать проведение важной сессии Киевсовета 15 мая. В частности, накануне сессии депутаты оппозиционных фракций, которые с февраля 2022 года защищают Украину, решением высшего военного командования были переведены в другие воинские части, чтобы не допустить их появления на пленарном заседании, говорилось в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть давит на самоуправление, пытаясь зачистить политическое поле в ожидании выборов, - Кличко

Автор: 

Киев (26002) Киевсовет (1380) митинг (2562) Белоцерковец Дмитрий (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
ЗЕбіл через дЄрмака-Татарова проводять політику підтримки "найвеличнішого".Тьфу! Членограя.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:53 Ответить
+8
Зібрали список зашкварів Зельоних, і приписали все Кличку. нічого не міняють. Це ж дієва концертна програма! Нарід тупо аплодує.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:56 Ответить
+8
"боксер отримав посаду господарника"

та вы шо? то, шо актер разговорного жанра отримав посаду президента целой страны вас конечно не смущает
показать весь комментарий
15.05.2025 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і хіба вокзал - це прерогатива відповідальності міської влади?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:58 Ответить
вчи законодавство. Хоча - навряд чи такий заклик до 73/43%зебіла чимось допоможе...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:55 Ответить
та тишо? неприємно?
білоцерковець, а як ти своїх тітушок під вивіскою благоустрою протягував? вернули твій же хліб
показать весь комментарий
15.05.2025 13:49 Ответить
Я не здивуюся, якщо це одні, і тіж самі тітушки....
Вам ***** народу, небуде довіри, як москалям.....
показать весь комментарий
15.05.2025 14:03 Ответить
І нікого під ОПою.
Або "як геолокації впливає на заборону масових зібрань"
показать весь комментарий
15.05.2025 13:50 Ответить
під ОПою - режимна територія, там тільки по пропускам.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:59 Ответить
ЗЕбіл через дЄрмака-Татарова проводять політику підтримки "найвеличнішого".Тьфу! Членограя.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:53 Ответить
Зібрали список зашкварів Зельоних, і приписали все Кличку. нічого не міняють. Це ж дієва концертна програма! Нарід тупо аплодує.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:56 Ответить
Звичайні громадяни України, жителі Києва, спостерігають як шакали гризуться з гієнами.
Немає різниці хто переможе...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:57 Ответить
Дякуємо за підтримку і за те, що тримаєте руку на пульсі! Тим, хто на своє нещастя має змогу жити на своїй землі, дуже важливо отримувати зворотній зв'язок та підтримку від синів та дочок Україні навіть поза її межами
показать весь комментарий
15.05.2025 14:30 Ответить
Кличко - поганий мер, боксер отримав посаду господарника, якому знадобилася для управління містом на міські посади (у т. ч. і новостворені) купа таких самих безгосподарників (але не за безплатно,) випадкових фаворитів як і він. Майже синекура, попри те, що не родичі. Мені байдуже, хто там біля Київради зібрався, зараз виборів не буде, а коли будуть, за нього не проголосують.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:00 Ответить
"боксер отримав посаду господарника"

та вы шо? то, шо актер разговорного жанра отримав посаду президента целой страны вас конечно не смущает
показать весь комментарий
15.05.2025 14:06 Ответить
Не розумію слова "разговорного ". Хіба не можна писати більш зрозумілі його синоніми?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:00 Ответить
Ви - не весь Київ. І ваша думка - це суто ваша суб'єктивна думка.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:08 Ответить
Вячеслав Crane - в Києві хоч раз були за своє життя?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
яке тупе питання, народився тут, прожив усе життя і уважно слідкував за розвитком рідного міста, воно мені не байдуже із зрозумілих причин, на відміну від варягів
показать весь комментарий
15.05.2025 14:18 Ответить
чистопородному 73/43%зебілу необовязково відвідувати чи навіть проживати в Києві. Для нього головне - вірно користуватись виданою йому методичкою.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:37 Ответить
 
 