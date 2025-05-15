В день сессии под Киевсоветом собрался очередной проплаченный митинг против Кличко, - Белоцерковец
Под стенами Киевсовета снова собрался проплаченный митинг против мэра Виталия Кличко.
Об этом сообщил руководитель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал видео, на котором видно, что люди собираются под стенами КГГА по спискам, организовано.
"Перед сессией Киевсовета - традиционный митинг "час - за 100 грн". Времена меняются, а методы власти - нет... Хорошо, что власть поддерживает пенсионеров таким образом. Однако офф зе рекордс женщины жаловались, что им платят мало", - иронично написал Дмитрий Белоцерковец.
Он посоветовал взять деньги "из шашлычной в Мариинском парке", которую связывают с назначенным властью руководителем военной администрации города Тимуром Ткаченко. Или вообще не собирать проплаченные митинги, а потратить эти деньги на оплату качественных услуг по написанию научных работ для председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете, заместителя министра образования Андрея Витренко, которого недавно поймали на плагиате научных работ у российских ученых.
"Сегодня ждем заявление об увольнении с должности заместителя министра", - добавил Белоцерковец.
Он также отметил, что кто-то дает разрешение на проведение митингов возле Киевсовета, хотя во время войны массовые акции запрещены.
Вчера фракция "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете заявила о том, что власть пытается сорвать проведение важной сессии Киевсовета 15 мая. В частности, накануне сессии депутаты оппозиционных фракций, которые с февраля 2022 года защищают Украину, решением высшего военного командования были переведены в другие воинские части, чтобы не допустить их появления на пленарном заседании, говорилось в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
білоцерковець, а як ти своїх тітушок під вивіскою благоустрою протягував? вернули твій же хліб
Вам ***** народу, небуде довіри, як москалям.....
Або "як геолокації впливає на заборону масових зібрань"
Немає різниці хто переможе...
на своє нещастямає змогу жити на своїй землі, дуже важливо отримувати зворотній зв'язок та підтримку від синів та дочок Україні навіть поза її межами
та вы шо? то, шо актер разговорного жанра отримав посаду президента целой страны вас конечно не смущает