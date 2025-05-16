У Кременчуці розслідують наругу над могилою військового
На Свіштовському кладовищі в Кременчуці виявлено факт наруги над могилою військовослужбовця. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Полтавської області.
Зазначається, що про пошкодження могили військового напередодні повідомила місцева мешканка.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, зафіксувала пошкодження.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетну до кримінального правопорушення особу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Слідчі дії тривають.
