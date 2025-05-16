В Кременчуге расследуют надругательство над могилой военного

На Свиштовском кладбище в Кременчуге выявлен факт надругательства над могилой военнослужащего. Полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Отмечается, что о повреждении могилы военного накануне сообщила местная жительница.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, зафиксировала повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастное к уголовному правонарушению лицо.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина на Харьковщине похитил с могилы павшего военного дрон: полиция задержала злоумышленника. ФОТО