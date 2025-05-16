В Кременчуге расследуют надругательство над могилой военного
На Свиштовском кладбище в Кременчуге выявлен факт надругательства над могилой военнослужащего. Полиция открыла уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Отмечается, что о повреждении могилы военного накануне сообщила местная жительница.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, зафиксировала повреждения.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастное к уголовному правонарушению лицо.
По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой. Следственные действия продолжаются.
