Окупанти здійснили удари по 25 готелях, де жили журналісти, – доповідь "Репортерів без кордонів" і правозахисників

Військові РФ з 24 лютого 2022 року до 15 березня 2025 року завдала 31 удару по 25 українських готелях, у яких жили журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, це випливає з доповіді "Репортерів без кордонів" (RSF) і української організації Truth Hound. Правозахисники звинуватили російських військових у навмисних атаках із метою завадити висвітленню війни.

У доповіді наголошується, що 2022 року удари по готелях були поодинокими (вісім ударів), але з другої половини 2023 року по готелях, де зупиняються цивільні особи та журналісти, стали бити частіше, що свідчить про виникнення потенційної загрози. Так, 2023 було п’ять ударів по готелях, 2024 – 14, ще чотири за перші два місяці 2025 року.

Обстрілів у готелях зазнали 25 співробітників ЗМІ, семеро з них постраждали. У 2024 році через атаку на готель у Краматорську загинув радник з питань безпеки Reuters Раян Еванс.

"Напади на цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право і є воєнними злочинами. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначила регіональна менеджерка RSF з питань України Полін Мофре.

Керівник відділу досліджень Truth Hounds Роман Коваль сказав, що обстріл готелів відбувається систематично з чіткою логікою. На його думку, метою ударів є не лише знищення будівель, а й "залякування та завдавання шкоди" тим, хто зупиняється в готелях.

Правозахисники зазначають, що через обстріли журналістам довелося змінити умови роботи. Зокрема, кореспонденти "уникають проживання у готелях, розташованих поблизу лінії фронту".

"Автомобілі без розпізнавальних знаків, відсутність шевронів Press на бронежилетах, відключена геолокація… Бути непомітним стало стратегією виживання. Деякі редакції обмежують кількість ночівель у готелях і віддають перевагу розміщенню в приватному секторі, а іноді зовсім забороняють поїздки до певних зон", – ідеться в доповіді.