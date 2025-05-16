Оккупанты нанесли удары по 25 отелям, где жили журналисты, – доклад "Репортеров без границ" и правозащитников

Военные РФ с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2025 года нанесли 31 удар по 25 украинским гостиницам, в которых жили журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, это следует из доклада "Репортеров без границ" (RSF) и украинской организации Truth Hound. Правозащитники обвинили российских военных в преднамеренных атаках с целью помешать освещению войны.

В докладе отмечается, что в 2022 году удары по гостиницам были единичными (восемь ударов), но со второй половины 2023 года по гостиницам, где останавливаются гражданские лица и журналисты, стали бить чаще, что свидетельствует о возникновении потенциальной угрозы. В частности, в 2023 было пять ударов по гостиницам, 2024 - 14, еще четыре за первые два месяца 2025 года.

Обстрелам в отелях подверглись 25 сотрудников СМИ, семеро из них пострадали. В 2024 году из-за атаки на отель в Краматорске погиб советник по вопросам безопасности Reuters Райан Эванс.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и являются военными преступлениями. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметила региональный менеджер RSF по вопросам Украины Полин Мофре.

Руководитель отдела исследований Truth Hounds Роман Коваль сказал, что обстрел отелей происходит систематически с четкой логикой. По его мнению, целью ударов является не только уничтожение зданий, но и "запугивание и нанесение вреда" тем, кто останавливается в отелях.

Правозащитники отмечают, что из-за обстрелов журналистам пришлось изменить условия работы. В частности, корреспонденты "избегают проживания в гостиницах, расположенных вблизи линии фронта".

"Автомобили без опознавательных знаков, отсутствие шевронов Press на бронежилетах, отключенная геолокация... Быть незаметным стало стратегией выживания. Некоторые редакции ограничивают количество ночевок в отелях и отдают предпочтение размещению в частном секторе, а иногда и вовсе запрещают поездки в определенные зоны", - говорится в докладе.