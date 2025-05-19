Сирський змінив командира 59 ОШБр. Її очолив полковник Сак, - ЗМІ
У 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на співрозмовників у бригаді та на Покровському напрямку.
Заміна відбулася 15-16 травня.
Співрозмовник розповів, що рішення про усунення з посади Богдана Шевчука ухвалював не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський.
"Хоча сам Сухаревський також мав напружені відносини з Шевчуком. Причини нагальної заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-та", - пишуть журналісти.
Зазначається, що 59 бригада кілька місяців боронить відтинок фронту, де росіяни активно здійснюють штурми та протягом останніх тижнів мають успіхи в просуванні, зазначає ЗМІ.
Олександр Сак (Стафф) ще кілька днів тому очолював 53 механізовану бригаду, яка нині тримає оборону в лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47 бригаді та комбатом у 93.
Нахіба цапам розвідка якщо люба срана газєтка викладає все онлайн від "істочніков на покровському напряму". І шо з цією країною не так...
На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм .....
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². .....
.
@ "На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм та населеного пункту Попів Яр, у тому числі й з району Новооленівки.
На захід від Березівки російські війська зайняли ділянку площею до 2.64 км².
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². На схід від Новооленівки російські війська просунулися на глибину до 1.3 км на ділянці площею до 4.33 км².
На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблунівки."