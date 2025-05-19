Сирський змінив командира 59 ОШБр. Її очолив полковник Сак, - ЗМІ

У 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на співрозмовників у бригаді та на Покровському напрямку.

Заміна відбулася 15-16 травня.

Співрозмовник розповів, що рішення про усунення з посади Богдана Шевчука ухвалював не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський.

"Хоча сам Сухаревський також мав напружені відносини з Шевчуком. Причини нагальної заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-та", - пишуть журналісти.

Зазначається, що 59 бригада кілька місяців боронить відтинок фронту, де росіяни активно здійснюють штурми та протягом останніх тижнів мають успіхи в просуванні, зазначає ЗМІ.

Олександр Сак (Стафф) ще кілька днів тому очолював 53 механізовану бригаду, яка нині тримає оборону в лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47 бригаді та комбатом у 93.

