УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8761 відвідувач онлайн
Новини
6 017 10

Сирський змінив командира 59 ОШБр. Її очолив полковник Сак, - ЗМІ

Олександра Сака призначили командиром 59 бригади

У 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на співрозмовників у бригаді та на Покровському напрямку.

Заміна відбулася 15-16 травня.

Співрозмовник розповів, що рішення про усунення з посади Богдана Шевчука ухвалював не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський.

"Хоча сам Сухаревський також мав напружені відносини з Шевчуком. Причини нагальної заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-та", - пишуть журналісти.

Зазначається, що 59 бригада кілька місяців боронить відтинок фронту, де росіяни активно здійснюють штурми та протягом останніх тижнів мають успіхи в просуванні, зазначає ЗМІ.

Олександр Сак (Стафф) ще кілька днів тому очолював 53 механізовану бригаду, яка нині тримає оборону в лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47 бригаді та комбатом у 93.

Дивіться: Український дрон уразив рідкісний ворожий РЕБ "Тірада-2". ВIДЕО

Автор: 

призначення (2346) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) ЗСУ (7861)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Це прекрасно.
Нахіба цапам розвідка якщо люба срана газєтка викладає все онлайн від "істочніков на покровському напряму". І шо з цією країною не так...
показати весь коментар
19.05.2025 12:39 Відповісти
+3
Сак.. Це ж герой сюжетів сержанта Мемаркуса, десь на рівні із Шаламагою.
показати весь коментар
19.05.2025 12:57 Відповісти
+1
у першого призвище було неправильное....
показати весь коментар
19.05.2025 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у першого призвище було неправильное....
показати весь коментар
19.05.2025 12:38 Відповісти
Це прекрасно.
Нахіба цапам розвідка якщо люба срана газєтка викладає все онлайн від "істочніков на покровському напряму". І шо з цією країною не так...
показати весь коментар
19.05.2025 12:39 Відповісти
у тебе Люба срана чи срана газетка люба твоєму серцю? Ой ці ж пекельні борошна статі вареника...
показати весь коментар
19.05.2025 12:52 Відповісти
Вочевидь, комбриг Шевчук не справився. Рашисти прорвали оборону в зоні відповідальності 59-ї бригади і наступають широким фронтом як в бік Костянтинівки, так і охоплюючи Покровськ зі сходу.
показати весь коментар
19.05.2025 12:53 Відповісти
противник наступає широким фронтом:

На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм .....
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². .....

.
показати весь коментар
19.05.2025 14:15 Відповісти
Не потрібно ставити трикрапки, а якщо наводите цитату, то повністю:

@ "На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм та населеного пункту Попів Яр, у тому числі й з району Новооленівки.
На захід від Березівки російські війська зайняли ділянку площею до 2.64 км².
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². На схід від Новооленівки російські війська просунулися на глибину до 1.3 км на ділянці площею до 4.33 км².
На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблунівки."
показати весь коментар
19.05.2025 14:43 Відповісти
Сак.. Це ж герой сюжетів сержанта Мемаркуса, десь на рівні із Шаламагою.
показати весь коментар
19.05.2025 12:57 Відповісти
Зірка. Що тут скажеш.
показати весь коментар
19.05.2025 13:40 Відповісти
пан полковник Сак вже перекомандовав не в одній бригаді...
показати весь коментар
19.05.2025 13:10 Відповісти
послухайте, що про сака розповідав маркус. шкода хлопців
показати весь коментар
19.05.2025 14:01 Відповісти
 
 