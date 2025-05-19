Сырский заменил командира 59 ОШБр. Ее возглавил полковник Сак, - СМИ

В 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53 бригаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на собеседников в бригаде и на Покровском направлении.

Замена состоялась 15-16 мая.

Собеседник рассказал, что решение об отстранении от должности Богдана Шевчука принимал не командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого с начала 2025 года находится 59-я бригада, а главком Александр Сырский.

"Хотя сам Сухаревский также имел напряженные отношения с Шевчуком. Причины неотложной замены комбрига пока не разглашаются. Собеседники УП предполагают, что они кроются в осложнении обстановки на том участке Покровского направления, где держит оборону 59-я", - пишут журналисты.

Отмечается, что 59 бригада несколько месяцев защищает отрезок фронта, где россияне активно осуществляют штурмы и в течение последних недель имеют успехи в продвижении, отмечает СМИ.

Александр Сак (Стафф) еще несколько дней назад возглавлял 53 механизированную бригаду, которая сейчас держит оборону в лесах Кременной. До этого был комбригом в 47 бригаде и комбатом в 93.

