РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8239 посетителей онлайн
Новости
6 017 10

Сырский заменил командира 59 ОШБр. Ее возглавил полковник Сак, - СМИ

Александр Сак назначен командиром 59-й бригады

В 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53 бригаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на собеседников в бригаде и на Покровском направлении.

Замена состоялась 15-16 мая.

Собеседник рассказал, что решение об отстранении от должности Богдана Шевчука принимал не командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого с начала 2025 года находится 59-я бригада, а главком Александр Сырский.

"Хотя сам Сухаревский также имел напряженные отношения с Шевчуком. Причины неотложной замены комбрига пока не разглашаются. Собеседники УП предполагают, что они кроются в осложнении обстановки на том участке Покровского направления, где держит оборону 59-я", - пишут журналисты.

Отмечается, что 59 бригада несколько месяцев защищает отрезок фронта, где россияне активно осуществляют штурмы и в течение последних недель имеют успехи в продвижении, отмечает СМИ.

Александр Сак (Стафф) еще несколько дней назад возглавлял 53 механизированную бригаду, которая сейчас держит оборону в лесах Кременной. До этого был комбригом в 47 бригаде и комбатом в 93.

Смотрите: Украинский дрон поразил редкий вражеский РЭБ "Тирада-2". ВИДЕО

Автор: 

назначение (2208) 59 отдельная мотопехотная бригада (131) ВСУ (6863)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це прекрасно.
Нахіба цапам розвідка якщо люба срана газєтка викладає все онлайн від "істочніков на покровському напряму". І шо з цією країною не так...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:39 Ответить
+3
Сак.. Це ж герой сюжетів сержанта Мемаркуса, десь на рівні із Шаламагою.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:57 Ответить
+1
у першого призвище було неправильное....
показать весь комментарий
19.05.2025 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у першого призвище було неправильное....
показать весь комментарий
19.05.2025 12:38 Ответить
Це прекрасно.
Нахіба цапам розвідка якщо люба срана газєтка викладає все онлайн від "істочніков на покровському напряму". І шо з цією країною не так...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:39 Ответить
у тебе Люба срана чи срана газетка люба твоєму серцю? Ой ці ж пекельні борошна статі вареника...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:52 Ответить
Вочевидь, комбриг Шевчук не справився. Рашисти прорвали оборону в зоні відповідальності 59-ї бригади і наступають широким фронтом як в бік Костянтинівки, так і охоплюючи Покровськ зі сходу.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:53 Ответить
противник наступає широким фронтом:

На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм .....
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². .....

.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:15 Ответить
Не потрібно ставити трикрапки, а якщо наводите цитату, то повністю:

@ "На ранок 19 травня противник просунувся у західній частині Нової Полтавки та продовжує штурмувати у напрямку ферм та населеного пункту Попів Яр, у тому числі й з району Новооленівки.
На захід від Березівки російські війська зайняли ділянку площею до 2.64 км².
На захід від Новооленівки противник просунувся на ділянці шириною до 3.45 км загальною площею до 1.69 км². На схід від Новооленівки російські війська просунулися на глибину до 1.3 км на ділянці площею до 4.33 км².
На північ від Новооленівки російські війська штурмують південно-західну околицю Яблунівки."
показать весь комментарий
19.05.2025 14:43 Ответить
Сак.. Це ж герой сюжетів сержанта Мемаркуса, десь на рівні із Шаламагою.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:57 Ответить
Зірка. Що тут скажеш.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:40 Ответить
пан полковник Сак вже перекомандовав не в одній бригаді...
показать весь комментарий
19.05.2025 13:10 Ответить
послухайте, що про сака розповідав маркус. шкода хлопців
показать весь комментарий
19.05.2025 14:01 Ответить
 
 