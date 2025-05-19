УКР
Посол Німеччини Єґер зустрівся із дипрадником Порошенка Єлісєєвим, в якого напередодні був обшук ДБР

Посол Німеччини Мартін Єґер провів зустріч із дипломатичним радником п'ятого президента Петра Порошенка, до якого напередодні з обшуками приходило ДБР.

Про це дипломат повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч із Костянтином Єлісеєвим, надійним партнером і другом. Ми обговорили важливість верховенства права та основоположних принципів у контексті переговорів про вступ до ЄС", - зазначив посол.

Посол ФРН Єґер зустрівся із дипрадником Порошенка

Нагадаємо, напередодні до Костянтина Єлісєєва приходили із обшуками співробітники ДБР в рамках кримінального провадження щодо "Харківських угод".

Єлісєєв - дипломатичний радник Петра Порошенка. За його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. До цього - постійним представником України при ЄС та членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.

Читайте: Путін веде війну проти цивільного населення України. РФ обирає ескалацію, - посол Німеччини Єґер

Посол ФРН Єґер зустрівся із дипрадником Порошенка

+14
Тільки чистопородний 73/43%зебіли може зацитувати таку нісенітницю з подляківської методички.
показати весь коментар
19.05.2025 13:36 Відповісти
+13
Знову макають зелених сраліних мордами в їхнє ж лайно.
показати весь коментар
19.05.2025 13:41 Відповісти
+12
Боти опівські активувалися .Як це зустріч не з боневтіком або Єрмаком
показати весь коментар
19.05.2025 13:35 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 13:34 Відповісти
Саме так .Кляті негідники Вові мішають.
показати весь коментар
19.05.2025 13:34 Відповісти
Тільки чистопородний 73/43%зебіли може зацитувати таку нісенітницю з подляківської методички.
показати весь коментар
19.05.2025 13:36 Відповісти
Звісно з Іспанії видніше.
показати весь коментар
19.05.2025 13:37 Відповісти
Zеленський в турборежимі вибудовує в Україні політичну систему, яка вже побудована в рашкє та в бєларусіі. Ідіотам та ворогам України це подобається. В нас вже немає незалежного парламенту, тобто парламентаризм знищений і практично всі фракції у ВР, за виключенням хіба що ЄС, голосують як того хоче ЗЕ-ОПа. Свободи слова вже немає в офіційному ТБешному просторі з 2022, коли всупереч законам України опозиційні канали просто викинули з сітки мовлення, прикриваючись облудною мантрою "бо війна, не на часі демократію розводити", натомість залишили для мудрова наріда пропагандонський провладний "едЫнЫй шмарафон"... За журналістами "бігусів" слідкує підрозділ СБУ, який відповідає за "захист державності" А на лідера опозиції Порошенка заведено більше сотні карних справ, жодна з яких за 6 років не підтвердила його вину хоч в чомусь з того, що йому прєд"являло напівкримінальне угруповання з Банкової, в яку вже перетворилася зграя зрадників-мародерів-ухилянтів, яку покриває Zеленський. Тому Європа просто в **** від всього цього "рускаваміра" в обгортці "незламності" та "стійкості" ZEленого шапітолію, який вже здав 20% нашої землі путіну, який саботував наші ракетні програми, призначав агентів фсб на керівні посади своїми указами, який відповідальний за непідготовку України до широкомасштабного вторгнення, який брехав українцям про те що війни не буде за місяць до його "шашликів" 24.02.2022. і який звинувачував наших європейських та американських партнерів в тому, що вони "нагнєтают" ситуацію, що війни не буде, готуйтесь до дня пабєди та шашликів. Поки режим Zеленського буде при владі, Україна буде програвати, відступати, здавати та пройобувати, на радість путіну. А "винні" будуть всі, окрім Zеленського, у якого з 2019 ВСЯ ВЛАДА в руках і який, насправді, ОСОБИСТО відповідає за всі провали, пройоби та факапи за ті 6 років поки він імітує президента України.
показати весь коментар
19.05.2025 14:12 Відповісти
Боти опівські активувалися .Як це зустріч не з боневтіком або Єрмаком
показати весь коментар
19.05.2025 13:35 Відповісти
А вдрух етат нємєц прівьоз кампрамат на нашева мальчіка?
показати весь коментар
19.05.2025 13:55 Відповісти
Это победа, порохо......!!!
показати весь коментар
19.05.2025 13:39 Відповісти
Знову макають зелених сраліних мордами в їхнє ж лайно.
показати весь коментар
19.05.2025 13:41 Відповісти
Німець за рошенками приїхав, стопроц...
показати весь коментар
19.05.2025 13:42 Відповісти
ну не усім подобаються защоканчики єрмаківські))
показати весь коментар
19.05.2025 14:54 Відповісти
А вони комусь подобаються?
показати весь коментар
19.05.2025 14:56 Відповісти
ой як самокретично для єрмаківського защоканчика, любителі руського міра і язіка тебе оцінять)))
показати весь коментар
19.05.2025 16:17 Відповісти
ПП Уксусов

Німець за рошенками приїхав, стопроц...

19.05.2025 13:42

Турбопатріоти в сарказм не доганяють?
показати весь коментар
19.05.2025 16:41 Відповісти
Посли країн НАТО та Євросоюзу постійно присутні на судовому процесі Верховного Суду України, в якому Петро Порошенко оскаржує накладені на нього неправомірні санкції Зеленського.
показати весь коментар
19.05.2025 13:43 Відповісти
Отак, через явно авторитарні методи ОПи у боротьбі проти опозиції, котрі нічим не відрізняються від дій рашистської влади чи Лукашенко, ЄС та всі цивілізовані країни вагаються, чи варто допомагати Україні у боротьбі проти кремлівської навали коли при владі в Києві знаходяться бажаючі авторитаризму. Так само вагались колись і США під час 2-ї світової війни у прийнятності допомоги Москві в боротьбі проти Німеччини коли Сталін був не кращій за Гітлера!!!
показати весь коментар
19.05.2025 13:53 Відповісти
Ну якщо бути точним,то пан Єлісеєв був на дипломатичному підхваті у Януковича,а до того у сифілітіка Ющенко.
показати весь коментар
19.05.2025 15:47 Відповісти
давай вже будь точним і розказуй по чиїй ініціативі в Україні було створено ДБР І ДЛЯ ЧОГО???
показати весь коментар
19.05.2025 16:10 Відповісти
а,що понту з ДБР,НАБУ і ще з купи організацій?
показати весь коментар
20.05.2025 01:26 Відповісти
я не про "понти",а про прорашистську ініціативу створення ДБР (прорашистські понти) в Україні
показати весь коментар
20.05.2025 09:36 Відповісти
Якщо,я не помиляюсь ДБР,це дитина Порошенко?
показати весь коментар
20.05.2025 19:14 Відповісти
 
 