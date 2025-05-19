Посол Німеччини Єґер зустрівся із дипрадником Порошенка Єлісєєвим, в якого напередодні був обшук ДБР

Посол Німеччини Мартін Єґер провів зустріч із дипломатичним радником п'ятого президента Петра Порошенка, до якого напередодні з обшуками приходило ДБР.

Про це дипломат повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч із Костянтином Єлісеєвим, надійним партнером і другом. Ми обговорили важливість верховенства права та основоположних принципів у контексті переговорів про вступ до ЄС", - зазначив посол.

Нагадаємо, напередодні до Костянтина Єлісєєва приходили із обшуками співробітники ДБР в рамках кримінального провадження щодо "Харківських угод".

Єлісєєв - дипломатичний радник Петра Порошенка. За його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. До цього - постійним представником України при ЄС та членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.

