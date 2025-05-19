РУС
Посол Германии Егер встретился с дипсоветником Порошенко Елисеевым, у которого накануне был обыск ГБР

Посол Германии Мартин Егер провел встречу с дипломатическим советником пятого президента Петра Порошенко, к которому накануне с обысками приходило ГБР.

Об этом дипломат сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с Константином Елисеевым, надежным партнером и другом. Мы обсудили важность верховенства права и основополагающих принципов в контексте переговоров о вступлении в ЕС", - отметил посол.

Посол ФРГ Йегер встретился с дипсоветником Порошенко

Напомним, накануне к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники ГБР в рамках уголовного производства по "Харьковским соглашениям".

Елисеев - дипломатический советник Петра Порошенко. При его президентстве был заместителем руководителя Администрации президента. До этого - постоянным представителем Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.

Читайте: Путин ведет войну против гражданского населения Украины. РФ выбирает эскалацию, - посол Германии Йегер

Елисеев Константин Егер Мартин
+14
Тільки чистопородний 73/43%зебіли може зацитувати таку нісенітницю з подляківської методички.
19.05.2025 13:36 Ответить
+13
Знову макають зелених сраліних мордами в їхнє ж лайно.
19.05.2025 13:41 Ответить
+12
Боти опівські активувалися .Як це зустріч не з боневтіком або Єрмаком
19.05.2025 13:35 Ответить
Правила форума Совет форумчан
19.05.2025 13:34 Ответить
Саме так .Кляті негідники Вові мішають.
19.05.2025 13:34 Ответить
19.05.2025 13:36 Ответить
Звісно з Іспанії видніше.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:37 Ответить
Zеленський в турборежимі вибудовує в Україні політичну систему, яка вже побудована в рашкє та в бєларусіі. Ідіотам та ворогам України це подобається. В нас вже немає незалежного парламенту, тобто парламентаризм знищений і практично всі фракції у ВР, за виключенням хіба що ЄС, голосують як того хоче ЗЕ-ОПа. Свободи слова вже немає в офіційному ТБешному просторі з 2022, коли всупереч законам України опозиційні канали просто викинули з сітки мовлення, прикриваючись облудною мантрою "бо війна, не на часі демократію розводити", натомість залишили для мудрова наріда пропагандонський провладний "едЫнЫй шмарафон"... За журналістами "бігусів" слідкує підрозділ СБУ, який відповідає за "захист державності" А на лідера опозиції Порошенка заведено більше сотні карних справ, жодна з яких за 6 років не підтвердила його вину хоч в чомусь з того, що йому прєд"являло напівкримінальне угруповання з Банкової, в яку вже перетворилася зграя зрадників-мародерів-ухилянтів, яку покриває Zеленський. Тому Європа просто в **** від всього цього "рускаваміра" в обгортці "незламності" та "стійкості" ZEленого шапітолію, який вже здав 20% нашої землі путіну, який саботував наші ракетні програми, призначав агентів фсб на керівні посади своїми указами, який відповідальний за непідготовку України до широкомасштабного вторгнення, який брехав українцям про те що війни не буде за місяць до його "шашликів" 24.02.2022. і який звинувачував наших європейських та американських партнерів в тому, що вони "нагнєтают" ситуацію, що війни не буде, готуйтесь до дня пабєди та шашликів. Поки режим Zеленського буде при владі, Україна буде програвати, відступати, здавати та пройобувати, на радість путіну. А "винні" будуть всі, окрім Zеленського, у якого з 2019 ВСЯ ВЛАДА в руках і який, насправді, ОСОБИСТО відповідає за всі провали, пройоби та факапи за ті 6 років поки він імітує президента України.
19.05.2025 14:12 Ответить
Боти опівські активувалися .Як це зустріч не з боневтіком або Єрмаком
19.05.2025 13:35 Ответить
А вдрух етат нємєц прівьоз кампрамат на нашева мальчіка?
19.05.2025 13:55 Ответить
Это победа, порохо......!!!
19.05.2025 13:39 Ответить
19.05.2025 13:41 Ответить
Німець за рошенками приїхав, стопроц...
19.05.2025 13:42 Ответить
ну не усім подобаються защоканчики єрмаківські))
19.05.2025 14:54 Ответить
А вони комусь подобаються?
19.05.2025 14:56 Ответить
ой як самокретично для єрмаківського защоканчика, любителі руського міра і язіка тебе оцінять)))
19.05.2025 16:17 Ответить
ПП Уксусов

Німець за рошенками приїхав, стопроц...

19.05.2025 13:42

Турбопатріоти в сарказм не доганяють?
19.05.2025 16:41 Ответить
Посли країн НАТО та Євросоюзу постійно присутні на судовому процесі Верховного Суду України, в якому Петро Порошенко оскаржує накладені на нього неправомірні санкції Зеленського.
19.05.2025 13:43 Ответить
Отак, через явно авторитарні методи ОПи у боротьбі проти опозиції, котрі нічим не відрізняються від дій рашистської влади чи Лукашенко, ЄС та всі цивілізовані країни вагаються, чи варто допомагати Україні у боротьбі проти кремлівської навали коли при владі в Києві знаходяться бажаючі авторитаризму. Так само вагались колись і США під час 2-ї світової війни у прийнятності допомоги Москві в боротьбі проти Німеччини коли Сталін був не кращій за Гітлера!!!
19.05.2025 13:53 Ответить
Ну якщо бути точним,то пан Єлісеєв був на дипломатичному підхваті у Януковича,а до того у сифілітіка Ющенко.
19.05.2025 15:47 Ответить
давай вже будь точним і розказуй по чиїй ініціативі в Україні було створено ДБР І ДЛЯ ЧОГО???
19.05.2025 16:10 Ответить
а,що понту з ДБР,НАБУ і ще з купи організацій?
20.05.2025 01:26 Ответить
я не про "понти",а про прорашистську ініціативу створення ДБР (прорашистські понти) в Україні
20.05.2025 09:36 Ответить
Якщо,я не помиляюсь ДБР,це дитина Порошенко?
20.05.2025 19:14 Ответить
 
 