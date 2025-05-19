Посол Германии Егер встретился с дипсоветником Порошенко Елисеевым, у которого накануне был обыск ГБР
Посол Германии Мартин Егер провел встречу с дипломатическим советником пятого президента Петра Порошенко, к которому накануне с обысками приходило ГБР.
Об этом дипломат сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча с Константином Елисеевым, надежным партнером и другом. Мы обсудили важность верховенства права и основополагающих принципов в контексте переговоров о вступлении в ЕС", - отметил посол.
Напомним, накануне к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники ГБР в рамках уголовного производства по "Харьковским соглашениям".
Елисеев - дипломатический советник Петра Порошенко. При его президентстве был заместителем руководителя Администрации президента. До этого - постоянным представителем Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Німець за рошенками приїхав, стопроц...
19.05.2025 13:42
Турбопатріоти в сарказм не доганяють?