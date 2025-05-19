Посол Германии Егер встретился с дипсоветником Порошенко Елисеевым, у которого накануне был обыск ГБР

Посол Германии Мартин Егер провел встречу с дипломатическим советником пятого президента Петра Порошенко, к которому накануне с обысками приходило ГБР.

Об этом дипломат сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с Константином Елисеевым, надежным партнером и другом. Мы обсудили важность верховенства права и основополагающих принципов в контексте переговоров о вступлении в ЕС", - отметил посол.

Напомним, накануне к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники ГБР в рамках уголовного производства по "Харьковским соглашениям".

Елисеев - дипломатический советник Петра Порошенко. При его президентстве был заместителем руководителя Администрации президента. До этого - постоянным представителем Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.

Читайте: Путин ведет войну против гражданского населения Украины. РФ выбирает эскалацию, - посол Германии Йегер