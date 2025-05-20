Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок у "газовій справі" екснардепу Онищенку, - Transparency International Ukraine

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала вирок у "газовій справі" колишнього народного депутата Олександра Онищенка та призначила новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

АП ВАКС розглянула апеляційні скарги сторін на вирок у "газовій справі" екснардепа Олександра Онищенка. За результатами: скаргу прокурора САП залишили без задоволення, а скарги сторони захисту задовольнили частково.

Перед дебатами прокурорка хотіла повернутися до попередньої стадії судового розгляду – зʼясування обставин та перевірки їх доказами. Вона повідомила у заяві, що відмовляється від зміненої апеляційної скарги, які містила більше вимог. Її вимоги залишаються такими, які були в первинній скарзі, — змінити вирок в частині конфіскації коштів.

Судді АП ВАКС відмовили у поверненні до попередньої стадії та повернули заяву прокурорки, оскільки вона може надалі відмовитися від своїх скарг повністю або частково.

Сторона захисту, виступаючи у судових дебатах, зазначила, що вважає вирок незаконним та необґрунтованим і тому просить скасувати його та закрити провадження. Захист також звертав увагу на порушення таємниці нарадчої кімнати під час ухвалення вироку у справі — у цей час судді брали участь в освітніх заходах, один із суддів перебував у відпустці, а інший був головуючим на зборах суддів.

АП ВАКС скасувала вирок і призначила проводити розгляд справи спочатку. При цьому рішення постановлено з окремою думкою члена суддівської колегії, а повний текст рішення буде проголошено 23 травня.

Нагадаємо, що за версією сторони обвинувачення, Онищенко у 2013-2016 роках створив злочинну організацію, яка в період з 2013-2016 років ймовірно заволоділа 740 млн грн на закупівлі природного газу за заниженими цінами.

Крім цього Онищенко отримав обвинувачення за підробку документів, відмивання отриманих коштів та незаконне поводження зі зброєю. Справу слухали у першій інстанції з 01 листопада 2019 року по 5 квітня 2024 року. Судді перебували в нарадчій кімнаті 102 дні. А в апеляційній інстанції розгляд тривав з 13 травня 2024 року по 20 травня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардеп-втікач Онищенко про затримання Шуфрича: Не думав, звичайно, що Зеленський почне садити колишніх своїх друзів

Справа Онищенка

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

У 2021 році стало відомо, що ексдепутат-утікач отримав російське громадянство, займається кінним спортом та виступає за збірну РФ.

5 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно призначив 15 років позбавлення волі колишньому народному депутатові України Олександру Онищенку, який переховується за кордоном від слідства у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування".

Фінансова директорка Онищенка Олена Павленко заочно отримала 12 років позбавлення волі.