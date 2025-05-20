РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10260 посетителей онлайн
Новости Дело против Онищенко
1 707 19

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор по "газовому делу" экс-нардепа Онищенко, - Transparency International Ukraine

экс-нардеп Онищенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила приговор по "газовому делу" бывшего народного депутата Александра Онищенко и назначила новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

АП ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон на приговор по "газовому делу" экс-нардепа Александра Онищенко. По результатам: жалобу прокурора САП оставили без удовлетворения, а жалобы стороны защиты удовлетворили частично.

Перед дебатами прокурор хотела вернуться на предварительную стадию судебного разбирательства – выяснение обстоятельств и проверки их доказательствами. Она сообщила в заявлении, что отказывается от измененной апелляционной жалобы, содержавшей больше требований. Ее требования остаются такими, какие были в первоначальной жалобе — изменить приговор в части конфискации средств.

Судьи АП ВАКС отказали в возвращении к предыдущей стадии и вернули заявление прокурора, поскольку он может в дальнейшем отказаться от своих жалоб полностью или частично.

Сторона защиты, выступая в судебных прениях, отметила, что считает приговор незаконным и необоснованным, и поэтому просит отменить его и закрыть производство. Защита также обращала внимание на нарушение тайны совещательной комнаты при вынесении приговора по делу — в это время судьи принимали участие в образовательных мероприятиях, один из судей находился в отпуске, а другой был председательствующим на собрании судей.

АП ВАКС упразднила приговор и назначила проводить рассмотрение дела сначала. При этом решение постановлено с особым мнением члена судейской коллегии, а полный текст решения будет провозглашен 23 мая.

Напомним, что по версии стороны обвинения Онищенко в 2013-2016 годах создал преступную организацию, которая в период с 2013-2016 годов вероятно завладела 740 млн грн на закупки природного газа по заниженным ценам.

Кроме этого Онищенко получил обвинение в подделке документов, отмывании полученных средств и незаконном обращении с оружием. Дело слушали в первой инстанции с 01 ноября 2019 по 5 апреля 2024 года. Судьи находились в совещательной комнате 102 дня. А в апелляционной инстанции рассмотрение длилось с 13 мая 2024 года по 20 мая 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-нардеп Онищенко о задержании Шуфрича: Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать бывших своих друзей

Дело Онищенко

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств на добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргазвидобуток" понес убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Писный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это касается и его помощницы.

30 января 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос об оказании международной правовой помощи в отношении задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

В 2021 году стало известно, что беглый экс-депутат получил российское гражданство, занимается конным спортом и выступает за сборную РФ.

5 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно назначил 15 лет лишения свободы бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко, который скрывается за границей от следствия по делу о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

Финансовый директор Онищенко Елена Павленко заочно получила 12 лет лишения свободы.

Автор: 

Онищенко Александр (576) Антикоррупционный суд (1260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Вся ************** перхоть, САП, ВАКС, НЗКА созданы чтобы создавать деятельность и проблемы простым смертным за миллионные зарплаты.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:56 Ответить
+12
якого чорта на мої податки живуть усі ці суки??
показать весь комментарий
20.05.2025 18:00 Ответить
+9
*******, теперь можно в суд подавать на Украину и возмещать моральный ущерб и затраты с недополученной прибыли!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******, теперь можно в суд подавать на Украину и возмещать моральный ущерб и затраты с недополученной прибыли!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:53 Ответить
судді в Україні масово пішли по копаному. дограються
показать весь комментарий
20.05.2025 17:55 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 19:54 Ответить
Вся ************** перхоть, САП, ВАКС, НЗКА созданы чтобы создавать деятельность и проблемы простым смертным за миллионные зарплаты.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:56 Ответить
беб, прокурори, арма,
показать весь комментарий
20.05.2025 18:07 Ответить
полюція, нацгвардія, ...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:09 Ответить
якого чорта на мої податки живуть усі ці суки??
показать весь комментарий
20.05.2025 18:00 Ответить
Відрахував куди треба, і став чистим, як Голобородько на екрані.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:07 Ответить
Эта братия ждет оккупантов и пытается сохраниться на своих местах при них.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:33 Ответить
харош, троляки бісові
показать весь комментарий
20.05.2025 18:35 Ответить
Татаров просто так не протирає штанці у офісі, а допомагає своїм колегам. Я не помилився наріде 73%? Чи будете стверджувати, що такі такі суди? Можливо, але доказову базу для скуду готують не суди, а всі органи6 прокуратура, НАБУ, ДБР, поліція, СБУ, які підконтрольні татарову.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:51 Ответить
Нардеп Железняк заявляє що на фінансування ЗСУ виник дефіцит коштів до 500 млрд. гривень.Одним із пунктів пропоную зменшити зарплати суддів,прокурорів,їхні пенсії,хоча б на період воєнного стану.Країна утримує цих ідіотів різної масті,ВАКСи,САПи,Верховний суд,Палати доброчесності суддів.Отримуючи захмарні зарплати,вони хабарнічають.Для того щоб слідкувати за цим шоблом достатньо з деклараціями про доходи,треба ввести декларації про видатки. Все!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:14 Ответить
Як гарно, потрібно створити ще пару судів і підняти суддям зарплату
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
зустрічайте, ще один кандидат в ***********
показать весь комментарий
20.05.2025 19:24 Ответить
ПИСТЕЦЬ..ЩЕ ОДИН... ПІШОВ НА СПІВПРАЦЮ З СУДДЕЮ?? СУДДІВ ВСІХ НА ШИБЕНИЦЮ... ЦЕ ВЖЕ ШАБАШ В УКРАЇНІ ГУЛЯЄ БІЛЯ ТРУПА ФЕМІДИ...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:03 Ответить
Врп не арештувало суддю за хабар,апеляційна палата скасувала вирок онищенко.Все чудово.Питання нахрена ви потрібні ???
показать весь комментарий
20.05.2025 20:26 Ответить
Бабло перемагає зло...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:32 Ответить
та хто б сумнівався . наше правосуддя саме краще в світі
показать весь комментарий
20.05.2025 21:12 Ответить
 
 