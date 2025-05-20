Апелляционная палата ВАКС отменила приговор по "газовому делу" экс-нардепа Онищенко, - Transparency International Ukraine

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила приговор по "газовому делу" бывшего народного депутата Александра Онищенко и назначила новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

АП ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон на приговор по "газовому делу" экс-нардепа Александра Онищенко. По результатам: жалобу прокурора САП оставили без удовлетворения, а жалобы стороны защиты удовлетворили частично.

Перед дебатами прокурор хотела вернуться на предварительную стадию судебного разбирательства – выяснение обстоятельств и проверки их доказательствами. Она сообщила в заявлении, что отказывается от измененной апелляционной жалобы, содержавшей больше требований. Ее требования остаются такими, какие были в первоначальной жалобе — изменить приговор в части конфискации средств.

Судьи АП ВАКС отказали в возвращении к предыдущей стадии и вернули заявление прокурора, поскольку он может в дальнейшем отказаться от своих жалоб полностью или частично.

Сторона защиты, выступая в судебных прениях, отметила, что считает приговор незаконным и необоснованным, и поэтому просит отменить его и закрыть производство. Защита также обращала внимание на нарушение тайны совещательной комнаты при вынесении приговора по делу — в это время судьи принимали участие в образовательных мероприятиях, один из судей находился в отпуске, а другой был председательствующим на собрании судей.

АП ВАКС упразднила приговор и назначила проводить рассмотрение дела сначала. При этом решение постановлено с особым мнением члена судейской коллегии, а полный текст решения будет провозглашен 23 мая.

Напомним, что по версии стороны обвинения Онищенко в 2013-2016 годах создал преступную организацию, которая в период с 2013-2016 годов вероятно завладела 740 млн грн на закупки природного газа по заниженным ценам.

Кроме этого Онищенко получил обвинение в подделке документов, отмывании полученных средств и незаконном обращении с оружием. Дело слушали в первой инстанции с 01 ноября 2019 по 5 апреля 2024 года. Судьи находились в совещательной комнате 102 дня. А в апелляционной инстанции рассмотрение длилось с 13 мая 2024 года по 20 мая 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-нардеп Онищенко о задержании Шуфрича: Не думал, конечно, что Зеленский начнет сажать бывших своих друзей

Дело Онищенко

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств на добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргазвидобуток" понес убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Писный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это касается и его помощницы.

30 января 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос об оказании международной правовой помощи в отношении задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

В 2021 году стало известно, что беглый экс-депутат получил российское гражданство, занимается конным спортом и выступает за сборную РФ.

5 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно назначил 15 лет лишения свободы бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко, который скрывается за границей от следствия по делу о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

Финансовый директор Онищенко Елена Павленко заочно получила 12 лет лишения свободы.