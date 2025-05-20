УКР
Новини Обстріли Сумщини
1 568 5

Дві людини загинули та чотири поранені через російські обстріли на Сумщині. ФОТО (оновлено)

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули дві людини, ще чотири – поранені.

По це повідомляє прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, обстріл стався близько 15:30. Ворог обстріляв домоволодіння мирних жителів.

Через російський обстріл загинув 33-річний цивільний чоловік.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлення

Сумська ОВА повідомила, що впродовж дня 20 травня внаслідок російських обстрілів в області загинули дві людини, ще чотири – поранені.

"У Юнаківській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 33-річний чоловік. Там же, попередньо, від удару керованої авіабомби, загинула 59-річна жінка. За попередньою інформацією, її син отримав контузію",- розповіли в ОВА.

обстріл Сумщини

Окрім цього, в Есманській громаді  безпілотник влучив у будинок – поранений 60-річний староста, він у стані середньої тяжкості. У Великописарівській громаді також через атаку безпілотника поранені двоє чоловіків (57 та 51 рік).

У Білопільській громаді після нічної атаки ворога пошкоджені з десяток будинків, деякі з них – вже повторно.

У Шосткинській громаді після ракетного удару пошкоджено сім житлових будинків та дитячий садок.

"Із Великописарівської громади триває евакуація, але для тих, хто не погоджується виїжджати, – привозять гуманітарну допомогу. Ворог цинічно використав цей момент для удару по цивільних",- повідомили в ОВА.

Читайте також: Ворог вдарив ракетою по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджено інфраструктуру підприємства (оновлено)

обстріл (30481) Сумська область (4168) Сумський район (389) Юнаківка (16)
Ударів у відповідь нема і не буде. Продовжуємо берегти життя російських вбивць.
показати весь коментар
20.05.2025 19:35 Відповісти
миж не такі як вони
показати весь коментар
20.05.2025 23:50 Відповісти
Тобто іскандером по полігону нічого не зробилось?
показати весь коментар
20.05.2025 23:59 Відповісти
Пишуть тільки про цивільних.
показати весь коментар
21.05.2025 06:19 Відповісти
 
 