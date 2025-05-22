УКР
Глава адміністрації Мерца Фрей: ЄС має вийти із зони комфорту і посилити санкції проти РФ

Торстен Фрей

Глава адміністрації нового канцлера Німеччини Торстен Фрей заявив, що Євросоюз має вийти "зі своєї зони комфорту" і запровадити жорсткіші санкції проти Росії, включно з можливими заборонами на імпорт газу або урану.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Фрея, підготовка 18-го пакету санкцій повинна враховувати заходи, які реально здатні завдати шкоди російській економіці, навіть якщо вони торкнуться інтересів окремих країн ЄС. Він наголосив, що саме такі кроки можуть досягти справжнього ефекту санкційної політики.

Коментуючи останні події, Фрей звинуватив російського президента Володимира Путіна у небажанні досягти миру. Зокрема, він зазначив, що навіть під час минулих мирних переговорів у Стамбулі російські атаки на Україну тривали, а в деяких випадках навіть посилилися.

"Він грає на вигідний момент", - сказав Фрей, підкресливши, що Путін і надалі розраховує досягти своїх цілей винятково військовим шляхом.

Окремо посадовець зазначив, що Німеччина не виключає збільшення військової допомоги Україні понад 7 мільярдів євро, закладених у цьогорічному проєкті бюджету.

Німеччина (7680) росія (67364) санкції (12597) Євросоюз (14025)
+2
Це дуже комфортно,що Україна воює, а ми висловлюємо крайню стурбованість
показати весь коментар
22.05.2025 11:41 Відповісти
Коментувати
Україна вас може забезпечити металом,ураном і всім іншим, тільки давайте вже покінчемо з проклятою московською імперією!
показати весь коментар
22.05.2025 11:38 Відповісти
Поки що ***** має вас всіх. Разом зі своєю рудою шльондрою.
показати весь коментар
22.05.2025 11:39 Відповісти
Норм, чотири роки війни, маса вбитих і закатованих цивільних, ще невідомо скільки полегло воїнів, втрачено понад 20% території, а Європа виявляється думає, чи виходити їм із зони комфорту, чи ні...
показати весь коментар
22.05.2025 11:40 Відповісти
важко переконати населення заможніх країн поки їх не торкнулася така біда,з іншого боку щось вони швидко забули уроки історії, якщо зараз дати російському нацисту путіну поглинути Україну то він і з Європи зробить концтабір тоді вони надовго забудуть про "зону комфорту"..
показати весь коментар
22.05.2025 11:50 Відповісти
Це дуже комфортно,що Україна воює, а ми висловлюємо крайню стурбованість
показати весь коментар
22.05.2025 11:41 Відповісти
Що там з ультиматумом?
показати весь коментар
22.05.2025 11:42 Відповісти
Так, як Трамп зганьбив руками прутіна, авторитет і велич США, такого нікчемного діяння, не можуть допустити керівники країн ЄС і НАТО !!
показати весь коментар
22.05.2025 11:43 Відповісти
Ще один день безкінечної говорильні, з результатами близькими до нульових.
показати весь коментар
22.05.2025 11:47 Відповісти
має, а вийде? і коли це буде, якщо буде?
показати весь коментар
22.05.2025 11:47 Відповісти
але для "виходу із зони комфотру" не буде консенсусу... така ...уйня
показати весь коментар
22.05.2025 12:02 Відповісти
Читаємо повільно
1) Європа банкрут.
2) Виділяє кошти для себе.
----------------------------------------------------
Країни ЄС погодили створення оборонного фонду на €150 млрд
https://www.dw.com/uk/kraini-es-pogodili-stvorenna-oboronnogo-fondu-na-150-milardiv-evro/a-72597664

Програма передбачає можливість запозичень до 150 мільярдів євро на ринках капіталів, що дозволить країнам-членам швидко та суттєво підвищити рівень інвестицій у розвиток європейських оборонних спроможностей та підтримати європейську оборонну промисловість.

Також передбачена можливість закупівлі озброєнь за кошти з цього фонду в третіх країнах, в тому числі й в українських виробників.
показати весь коментар
22.05.2025 12:23 Відповісти
західні жлоби трясуться 4 рік щоб зайву копійку не переплатити на війну.
забули, курви, що жадібний платить двічі а дурний тричі.
показати весь коментар
22.05.2025 13:23 Відповісти
 
 