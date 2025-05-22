Глава адміністрації Мерца Фрей: ЄС має вийти із зони комфорту і посилити санкції проти РФ

Глава адміністрації нового канцлера Німеччини Торстен Фрей заявив, що Євросоюз має вийти "зі своєї зони комфорту" і запровадити жорсткіші санкції проти Росії, включно з можливими заборонами на імпорт газу або урану.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Фрея, підготовка 18-го пакету санкцій повинна враховувати заходи, які реально здатні завдати шкоди російській економіці, навіть якщо вони торкнуться інтересів окремих країн ЄС. Він наголосив, що саме такі кроки можуть досягти справжнього ефекту санкційної політики.

Коментуючи останні події, Фрей звинуватив російського президента Володимира Путіна у небажанні досягти миру. Зокрема, він зазначив, що навіть під час минулих мирних переговорів у Стамбулі російські атаки на Україну тривали, а в деяких випадках навіть посилилися.

"Він грає на вигідний момент", - сказав Фрей, підкресливши, що Путін і надалі розраховує досягти своїх цілей винятково військовим шляхом.

Окремо посадовець зазначив, що Німеччина не виключає збільшення військової допомоги Україні понад 7 мільярдів євро, закладених у цьогорічному проєкті бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запропонує ЄС суворіші санкції проти Росії на тлі невизначеності у політиці Трампа, – ЗМІ