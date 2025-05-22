РУС
Глава администрации Мерца Фрей: ЕС должен выйти из зоны комфорта и усилить санкции против РФ

Торстен Фрей

Глава администрации нового канцлера Германии Торстен Фрей заявил, что Евросоюз должен выйти "из своей зоны комфорта" и ввести более жесткие санкции против России, включая возможные запреты на импорт газа или урана.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Фрей, подготовка 18-го пакета санкций должна учитывать меры, которые реально способны нанести ущерб российской экономике, даже если они затронут интересы отдельных стран ЕС. Он подчеркнул, что именно такие шаги могут достичь настоящего эффекта санкционной политики.

Комментируя последние события, Фрей обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании достичь мира. В частности, он отметил, что даже во время прошлых мирных переговоров в Стамбуле российские атаки на Украину продолжались, а в некоторых случаях даже усилились.

"Он играет на выгодный момент", - сказал Фрей, подчеркнув, что Путин и в дальнейшем рассчитывает достичь своих целей исключительно военным путем.

Отдельно чиновник отметил, что Германия не исключает увеличения военной помощи Украине более 7 миллиардов евро, заложенных в нынешнем проекте бюджета.

Це дуже комфортно,що Україна воює, а ми висловлюємо крайню стурбованість
22.05.2025 11:41 Ответить
Україна вас може забезпечити металом,ураном і всім іншим, тільки давайте вже покінчемо з проклятою московською імперією!
22.05.2025 11:38 Ответить
Поки що ***** має вас всіх. Разом зі своєю рудою шльондрою.
22.05.2025 11:39 Ответить
Норм, чотири роки війни, маса вбитих і закатованих цивільних, ще невідомо скільки полегло воїнів, втрачено понад 20% території, а Європа виявляється думає, чи виходити їм із зони комфорту, чи ні...
22.05.2025 11:40 Ответить
важко переконати населення заможніх країн поки їх не торкнулася така біда,з іншого боку щось вони швидко забули уроки історії, якщо зараз дати російському нацисту путіну поглинути Україну то він і з Європи зробить концтабір тоді вони надовго забудуть про "зону комфорту"..
22.05.2025 11:50 Ответить
Що там з ультиматумом?
22.05.2025 11:42 Ответить
Так, як Трамп зганьбив руками прутіна, авторитет і велич США, такого нікчемного діяння, не можуть допустити керівники країн ЄС і НАТО !!
22.05.2025 11:43 Ответить
Ще один день безкінечної говорильні, з результатами близькими до нульових.
22.05.2025 11:47 Ответить
має, а вийде? і коли це буде, якщо буде?
22.05.2025 11:47 Ответить
але для "виходу із зони комфотру" не буде консенсусу... така ...уйня
22.05.2025 12:02 Ответить
Читаємо повільно
1) Європа банкрут.
2) Виділяє кошти для себе.
----------------------------------------------------
Країни ЄС погодили створення оборонного фонду на €150 млрд
https://www.dw.com/uk/kraini-es-pogodili-stvorenna-oboronnogo-fondu-na-150-milardiv-evro/a-72597664

Програма передбачає можливість запозичень до 150 мільярдів євро на ринках капіталів, що дозволить країнам-членам швидко та суттєво підвищити рівень інвестицій у розвиток європейських оборонних спроможностей та підтримати європейську оборонну промисловість.

Також передбачена можливість закупівлі озброєнь за кошти з цього фонду в третіх країнах, в тому числі й в українських виробників.
22.05.2025 12:23 Ответить
західні жлоби трясуться 4 рік щоб зайву копійку не переплатити на війну.
забули, курви, що жадібний платить двічі а дурний тричі.
22.05.2025 13:23 Ответить
 
 