Глава администрации Мерца Фрей: ЕС должен выйти из зоны комфорта и усилить санкции против РФ

Глава администрации нового канцлера Германии Торстен Фрей заявил, что Евросоюз должен выйти "из своей зоны комфорта" и ввести более жесткие санкции против России, включая возможные запреты на импорт газа или урана.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Фрей, подготовка 18-го пакета санкций должна учитывать меры, которые реально способны нанести ущерб российской экономике, даже если они затронут интересы отдельных стран ЕС. Он подчеркнул, что именно такие шаги могут достичь настоящего эффекта санкционной политики.

Комментируя последние события, Фрей обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании достичь мира. В частности, он отметил, что даже во время прошлых мирных переговоров в Стамбуле российские атаки на Украину продолжались, а в некоторых случаях даже усилились.

"Он играет на выгодный момент", - сказал Фрей, подчеркнув, что Путин и в дальнейшем рассчитывает достичь своих целей исключительно военным путем.

Отдельно чиновник отметил, что Германия не исключает увеличения военной помощи Украине более 7 миллиардов евро, заложенных в нынешнем проекте бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предложит ЕС более строгие санкции против России на фоне неопределенности в политике Трампа, - СМИ