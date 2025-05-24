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Інформація про те, що армія РФ зайшла до Юнаківки на Сумщині не відповідає дійсності, - УВ "Курськ". КАРТА

Інформація російських пропагандистів про те, що війська РФ нібито зайшли до Юнаківки Сумської області не відповідає дійсності.

Про це повідомили в угрупованні військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Вночі у телеграм-каналі "Російської інформаційної агенції TACC" повідомляли, що армія РФ нібито увійшла у Юнаківку Сумської області.

Юнаківка Сумська область - ЗСУ спростували фейк Росії

Водночас, за даними DeepState, у "сірій" зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка.

Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади "сіра" зона розширилася 12-13 травня.

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Юнаківка Сумська область - ЗСУ спростували фейк Росії

Автор: 

армія рф (17729) Сумська область (3811) Сумський район (241) Юнаківка (6) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+6
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24.05.2025 12:07
+4
Слухаємо офіційну й перевірену інформацію Єдиного Марафону, підтримуємо Президента і виконуємо всі накази головкома Сирського.
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24.05.2025 10:58
+3
Значит вошла.
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24.05.2025 12:34
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Слухаємо офіційну й перевірену інформацію Єдиного Марафону, підтримуємо Президента і виконуємо всі накази головкома Сирського.
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24.05.2025 10:58 Відповісти
🤮🤡😢
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24.05.2025 11:07 Відповісти
У вас є інша інформація? Ви там?
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24.05.2025 12:42 Відповісти
Що, знов Сумській області до шашликів готуватися? Дякую, ше у лютому 22 наївся ваших зелених шашликів.
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24.05.2025 15:33 Відповісти
Сарказм. Насправді Локня вже під кацапами.
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24.05.2025 16:10 Відповісти
Сумська область вже включена до складу рф?
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24.05.2025 11:51 Відповісти
Що відбувається на лінії фронту на Сумському напрямку на 24 травня

Сили оборони мають деякі успіхи в Глушковському районі Курської області рф та в районі Володаг Хотінської громади.

Тим часом російські військові здійснювали наступальні дії в напрямку Олександрії Миропільської громади.

За інформацією власних джерел Кордон.Медіа, ворог просунувся до Володимирівки, Костянтинівки Хотінської громади, а також жива сила противника є в Садках Юнаківської громади.

Як повідомляли раніше, малі групи противника фіксуються в Іскрискивщині та Рижівці Білопільської громади, а також в Олександрії Миропільської громади. Це села, що розташовані поблизу або на державному кордоні.

російські окупанти продовжують наступальні дії в Локні Юнаківської громади, Біловодах Хотінської громади, Мар'їному та Проходах Краснопільської громади.
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24.05.2025 12:05 Відповісти
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24.05.2025 12:07 Відповісти
Значит вошла.
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24.05.2025 12:34 Відповісти
Уже и прошла
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24.05.2025 12:43 Відповісти
Новеньке , Басівка , Локня , Журавка ... це те , що кацапи захопили вже в Сумському районі ... Локня - це фактично Юнаківка .
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24.05.2025 15:41 Відповісти
 
 