Інформація про те, що армія РФ зайшла до Юнаківки на Сумщині не відповідає дійсності, - УВ "Курськ". КАРТА
Інформація російських пропагандистів про те, що війська РФ нібито зайшли до Юнаківки Сумської області не відповідає дійсності.
Про це повідомили в угрупованні військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вночі у телеграм-каналі "Російської інформаційної агенції TACC" повідомляли, що армія РФ нібито увійшла у Юнаківку Сумської області.
Водночас, за даними DeepState, у "сірій" зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка.
Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади "сіра" зона розширилася 12-13 травня.
Топ коментарі
+6 CrossFirenko
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+4 Вадимир Каракай #398922
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+3 Юрий #499168
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