Інформація про те, що армія РФ зайшла до Юнаківки на Сумщині не відповідає дійсності, - УВ "Курськ". КАРТА

Інформація російських пропагандистів про те, що війська РФ нібито зайшли до Юнаківки Сумської області не відповідає дійсності.

Про це повідомили в угрупованні військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вночі у телеграм-каналі "Російської інформаційної агенції TACC" повідомляли, що армія РФ нібито увійшла у Юнаківку Сумської області.

Водночас, за даними DeepState, у "сірій" зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка.

Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади "сіра" зона розширилася 12-13 травня.

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