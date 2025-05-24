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Информация о том, что армия РФ вошла в Юнаковку на Сумщине, не соответствует действительности, - ГВ "Курск". КАРТА

Информация российских пропагандистов о том, что войска РФ якобы зашли в Юнаковку Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в группировке войск "Курск", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ночью в телеграм-канале "Российского информационного агентства TACC" сообщали, что армия РФ якобы вошла в Юнаковку Сумской области.

Юнаковка Сумская область - ВСУ опровергли фейк России

В то же время, по данным DeepState, в "серой" зоне сейчас Новенькое, Журавка, Веселовка, Басовка.

В частности, в направлении сел Водолаги и Беловоды Хотинской громады "серая" зона расширилась 12-13 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли и четыре ранены из-за российских обстрелов на Сумщине. ФОТО (обновлено)

Юнаковка Сумская область - ВСУ опровергли фейк России

Автор: 

армия РФ (19578) Сумская область (3262) Сумский район (239) Юнаковка (6) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+6
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24.05.2025 12:07
+4
Слухаємо офіційну й перевірену інформацію Єдиного Марафону, підтримуємо Президента і виконуємо всі накази головкома Сирського.
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24.05.2025 10:58
+3
Значит вошла.
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24.05.2025 12:34
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Слухаємо офіційну й перевірену інформацію Єдиного Марафону, підтримуємо Президента і виконуємо всі накази головкома Сирського.
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24.05.2025 10:58 Ответить
🤮🤡😢
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24.05.2025 11:07 Ответить
У вас є інша інформація? Ви там?
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24.05.2025 12:42 Ответить
Що, знов Сумській області до шашликів готуватися? Дякую, ше у лютому 22 наївся ваших зелених шашликів.
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24.05.2025 15:33 Ответить
Сарказм. Насправді Локня вже під кацапами.
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24.05.2025 16:10 Ответить
Сумська область вже включена до складу рф?
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24.05.2025 11:51 Ответить
Що відбувається на лінії фронту на Сумському напрямку на 24 травня

Сили оборони мають деякі успіхи в Глушковському районі Курської області рф та в районі Володаг Хотінської громади.

Тим часом російські військові здійснювали наступальні дії в напрямку Олександрії Миропільської громади.

За інформацією власних джерел Кордон.Медіа, ворог просунувся до Володимирівки, Костянтинівки Хотінської громади, а також жива сила противника є в Садках Юнаківської громади.

Як повідомляли раніше, малі групи противника фіксуються в Іскрискивщині та Рижівці Білопільської громади, а також в Олександрії Миропільської громади. Це села, що розташовані поблизу або на державному кордоні.

російські окупанти продовжують наступальні дії в Локні Юнаківської громади, Біловодах Хотінської громади, Мар'їному та Проходах Краснопільської громади.
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24.05.2025 12:05 Ответить
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24.05.2025 12:07 Ответить
Значит вошла.
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24.05.2025 12:34 Ответить
Уже и прошла
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24.05.2025 12:43 Ответить
Новеньке , Басівка , Локня , Журавка ... це те , що кацапи захопили вже в Сумському районі ... Локня - це фактично Юнаківка .
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24.05.2025 15:41 Ответить
 
 