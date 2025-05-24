Информация о том, что армия РФ вошла в Юнаковку на Сумщине, не соответствует действительности, - ГВ "Курск". КАРТА
Информация российских пропагандистов о том, что войска РФ якобы зашли в Юнаковку Сумской области, не соответствует действительности.
Об этом сообщили в группировке войск "Курск", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ночью в телеграм-канале "Российского информационного агентства TACC" сообщали, что армия РФ якобы вошла в Юнаковку Сумской области.
В то же время, по данным DeepState, в "серой" зоне сейчас Новенькое, Журавка, Веселовка, Басовка.
В частности, в направлении сел Водолаги и Беловоды Хотинской громады "серая" зона расширилась 12-13 мая.
Топ комментарии
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий24.05.2025 12:07 Ссылка
+4 Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий24.05.2025 10:58 Ссылка
+3 Юрий #499168
показать весь комментарий24.05.2025 12:34 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сили оборони мають деякі успіхи в Глушковському районі Курської області рф та в районі Володаг Хотінської громади.
Тим часом російські військові здійснювали наступальні дії в напрямку Олександрії Миропільської громади.
За інформацією власних джерел Кордон.Медіа, ворог просунувся до Володимирівки, Костянтинівки Хотінської громади, а також жива сила противника є в Садках Юнаківської громади.
Як повідомляли раніше, малі групи противника фіксуються в Іскрискивщині та Рижівці Білопільської громади, а також в Олександрії Миропільської громади. Це села, що розташовані поблизу або на державному кордоні.
російські окупанти продовжують наступальні дії в Локні Юнаківської громади, Біловодах Хотінської громади, Мар'їному та Проходах Краснопільської громади.