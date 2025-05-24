Информация о том, что армия РФ вошла в Юнаковку на Сумщине, не соответствует действительности, - ГВ "Курск". КАРТА

Информация российских пропагандистов о том, что войска РФ якобы зашли в Юнаковку Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в группировке войск "Курск", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ночью в телеграм-канале "Российского информационного агентства TACC" сообщали, что армия РФ якобы вошла в Юнаковку Сумской области.

В то же время, по данным DeepState, в "серой" зоне сейчас Новенькое, Журавка, Веселовка, Басовка.

В частности, в направлении сел Водолаги и Беловоды Хотинской громады "серая" зона расширилась 12-13 мая.

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