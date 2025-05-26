Росія не прагне миру, а хоче виграти час, щоб перегрупуватися, - голова СЗР Іващенко

Наразі РФ не прагне мирної угоди з Україною, а лише намагається виграти час, який потрібен агресорці, щоб перегрупуватися та підготуватися до чергового удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко.

"Їхня логіка проста: вони хочуть виграти час, щоб перегрупуватися. Але ніхто не дає гарантій, що це буде мир. Це буде черговий етап підготовки до нового удару. Вони торгуються, бо втомилися. У них не вистачає людей, техніки і часу", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно мирного врегулювання.

За словами Іващенка, президент, уся українська влада і силові органи працюють над посиленням тиску - це запровадження додаткових санкцій, обмеження на нафту й газ.

"Бо кожен їхній танк - це долар, який вони десь іще заробили. Для нас зрозуміло, що Україна була і залишиться у рамках тих земель, які прописані в нашій Конституції, які визнані міжнародним правом. Це не обговорюється", - додав голова СЗР.