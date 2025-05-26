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Росія не прагне миру, а хоче виграти час, щоб перегрупуватися, - голова СЗР Іващенко

окупанти не хочуть миру

Наразі РФ не прагне мирної угоди з Україною, а лише намагається виграти час, який потрібен агресорці, щоб перегрупуватися та підготуватися до чергового удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко.

"Їхня логіка проста: вони хочуть виграти час, щоб перегрупуватися. Але ніхто не дає гарантій, що це буде мир. Це буде черговий етап підготовки до нового удару. Вони торгуються, бо втомилися. У них не вистачає людей, техніки і часу", - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно мирного врегулювання.

За словами Іващенка, президент, уся українська влада і силові органи працюють над посиленням тиску - це запровадження додаткових санкцій, обмеження на нафту й газ.

"Бо кожен їхній танк - це долар, який вони десь іще заробили. Для нас зрозуміло, що Україна була і залишиться у рамках тих земель, які прописані в нашій Конституції, які визнані міжнародним правом. Це не обговорюється", - додав голова СЗР.

Автор: 

армія рф (17729) СЗР (125) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
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Ой,ой,ой!Тільки не кажи "президент,уряд.Тут повний капець.Якби не цей президент то і війни широкомасштабной не було.Треба було не красти на "Великому крадівництві",а готуватися.Завдяки патріотичному суспільству,волонтерам,ЗСУ,Національній гвардії,ДПСУ,а потім всі інші бо не за свої,а за народні щось роблять,закуповують,ще й крадуть з цих грошей.Так що десь так.
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26.05.2025 10:43
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У них не вистачає людей
Якраз з кількістю людей у них повний порядок.
З технікою гірше, і час потрібен. Єдине, чого по-справжньому бракує росії, так це часу.
Якщо вони його отримають, все у них буде.
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26.05.2025 10:06 Відповісти
А що їм час?
Путін, при ******** медицині і своїх фінансах, проживе років 150, точно.
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26.05.2025 10:17 Відповісти
А що вам те *****? Одне здохне - інше таке саме на його місце одразу стрибне.
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26.05.2025 10:24 Відповісти
Нинішя влада рф це вертикаль чекістів.
Людей з непересічним інтелектом.
За путіна вони мають ВСЕ.
Їм зовім непотрібна смута.
Вони будуть оберігати Путіна, як бджоли бджолину матку.
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26.05.2025 10:34 Відповісти
Двійника поставлять.
Гєнєрал Соловєй вже тихцем привчив публіку до думки, що справжнє ***** скоро два роки як у морозилці. Правда це чи ні - невідомо, але поява двійника, якщо що, не спричинить смути. Бо всі вже підготовані до такої думки.
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26.05.2025 10:39 Відповісти
Шкода, що не треться тут поблизу один "імбецил". Він би вам дуже вправно довів, що ***** таки мертве. З аргументами і фактами.
Я ж цього робити не збираюсь.
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26.05.2025 10:48 Відповісти
Ще раз.
Ниніші чекісти, це зовсім не тупі комуняки вихідці з народу.
Це еліта.
Відібрана по непересічним розумовим якостям.
Яка чудово знає тенденції розвитку процесів соціуму.
Яку обслуговує і професор Соловей.
За нєбольшую копєєчку.
І лічную бєзопаснсть.
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26.05.2025 10:55 Відповісти
Тоді взагалі не стоїть питання - ***** чи не *****.
Всередині і без ***** все йде як має.
А для тупого плєбсу двійника з головою вистачить.
Отже, коли здохне *****, нічого не зміниться.
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26.05.2025 10:57 Відповісти
Ще раз.
Про тупий плєбс взагалі мова не йде.
Тим більш про русскіх генетичних крєпостних.
600 років рабства.
(Для прикладу рабство «крєпосноє право» було введено в Україні, та й то не на всій території, Єкатєріной 2 у 1779 році, а скасовано десь через 70 років у 1864)
А Россія нарешті знайшла оптимальну структуру влади з оптимальною гнучкістю і стійкістю.
Орден співробітників державної безпеки.
70 - років спроб і помилок.
На людях.
На них зараз працюють дослідні інститути.
Ці люди життєво зацікавлені у тому, щоб, щодо путіна не було абсолютно ніяких сумнівів.
Там і ДНК маркери і т.ін.
Життя путіна, вертикаль управління, це запорука їх особистого життя, яке і не снилося мільярдерам.
І Трамп це знає.
І заздрить.
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26.05.2025 11:15 Відповісти
***** - це всього лише одна людина. Не найрозумніша з тих, хто є в аппаратє.
Тому це - лише ширма. Яка легко міняється. А внутрішня "кухня" залишиться внутрішньою, і сама з собою добре поладить.
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26.05.2025 11:18 Відповісти
Нинішня влада рф це вертикаль чекістів.
Чітко структурована, організована, і підпорядкована по рангу.
З абсолютно об'єктивним іформаційними зворотніми зв'язкам, як в середині цієї структури, так і в підпорякованому їм соціумі - россіі.
Бо плюс наука і тєхніка.
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26.05.2025 11:25 Відповісти
Така розумна система не може спиратись на одну єдину людину, яка вже точно не вічна, як не лікуй.
Тому варіант швидкої та непомітної заміни там точно передбачений.
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26.05.2025 11:26 Відповісти
На неї не опираються.
Спрощено це як суспільний консенсус в банді ОПГ.
Пахан - основа банди.
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26.05.2025 11:31 Відповісти
Хочеться вірити, що от здохне чи вб'ють ***** - і все миттю закінчиться, бо росія розвалиться.
Марні сподівання. Не буде цього. Там же не дурні нагорі сидять, дадуть ради.
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26.05.2025 11:34 Відповісти
Про що й мова.
Тим паче що россія, це як множина Мандельброта, фрактал, де кожен путін...
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26.05.2025 11:41 Відповісти
А шо їм групуватись? - лізуть тай лізуть - немає важкої тухніки - на мотоциклах на квадроциклах на милицях - гроші
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26.05.2025 10:08 Відповісти
У них не вистачає людей, техніки і часу Джерело: https://censor.net/ua/n3554307

Фух,головне шо в нас з цім проблем зеро. Можемо собі дозволити,часу хоч дупою жуй....балістика у підземних заводах клепається 24/7,дрони на 2к кілометрів по 300шт у день,наш зрк навчився збивати балістику ще на підльоті до держкордонів, а учбові центри не зправляються з напливом вмотивованих рекрутів, мтз-ники не встигають віддавати всю огромну номенклатуру спорядження для ******** війни.
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26.05.2025 10:13 Відповісти
ось вона зелена влада.
у всій красі.
сьомий рік необраного президенства.
головний розвідник дає інтерв'ю.
а шо, буданов зламався?
сирський зашкварений?
нове обличчя виводять в медіа?
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26.05.2025 10:15 Відповісти
«сьомий рік необраного президенства.»

Міняємо на партію СРАКА Прітули ?
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26.05.2025 10:20 Відповісти
я давно про це кажу!
стерненко головним прокурором.
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26.05.2025 10:23 Відповісти
В Уряді парії СРАКА Прітули....
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26.05.2025 10:47 Відповісти
Росія не прагне миру, а хоче виграти час, щоб перегрупуватися, - голова СЗР Іващенко
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26.05.2025 10:39 Відповісти
Ой,ой,ой!Тільки не кажи "президент,уряд.Тут повний капець.Якби не цей президент то і війни широкомасштабной не було.Треба було не красти на "Великому крадівництві",а готуватися.Завдяки патріотичному суспільству,волонтерам,ЗСУ,Національній гвардії,ДПСУ,а потім всі інші бо не за свої,а за народні щось роблять,закуповують,ще й крадуть з цих грошей.Так що десь так.
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26.05.2025 10:43 Відповісти
Зелене лайно - куди не плюнь одні невігласи...
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26.05.2025 13:12 Відповісти
 
 