Россия не стремится к миру, а хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться, - глава СВР Иващенко

В данное время РФ не стремится к мирному соглашению с Украиной, а лишь пытается выиграть время, которое нужно агрессору, чтобы перегруппироваться и подготовиться к очередному удару.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ сообщил глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко.

"Их логика проста: они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться. Но никто не дает гарантий, что это будет мир. Это будет очередной этап подготовки к новому удару. Они торгуются, потому что устали. У них не хватает людей, техники и времени", - сказал он, отвечая на вопрос относительно мирного урегулирования.

По словам Иващенко, президент, вся украинская власть и силовые органы работают над усилением давления - это введение дополнительных санкций, ограничения на нефть и газ.

"Потому что каждый их танк - это доллар, который они где-то еще заработали. Для нас понятно, что Украина была и останется в рамках тех земель, которые прописаны в нашей Конституции, которые признаны международным правом. Это не обсуждается", - добавил глава СВР.