Россия не стремится к миру, а хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться, - глава СВР Иващенко
В данное время РФ не стремится к мирному соглашению с Украиной, а лишь пытается выиграть время, которое нужно агрессору, чтобы перегруппироваться и подготовиться к очередному удару.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ сообщил глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко.
"Их логика проста: они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться. Но никто не дает гарантий, что это будет мир. Это будет очередной этап подготовки к новому удару. Они торгуются, потому что устали. У них не хватает людей, техники и времени", - сказал он, отвечая на вопрос относительно мирного урегулирования.
По словам Иващенко, президент, вся украинская власть и силовые органы работают над усилением давления - это введение дополнительных санкций, ограничения на нефть и газ.
"Потому что каждый их танк - это доллар, который они где-то еще заработали. Для нас понятно, что Украина была и останется в рамках тех земель, которые прописаны в нашей Конституции, которые признаны международным правом. Это не обсуждается", - добавил глава СВР.
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Якраз з кількістю людей у них повний порядок.
З технікою гірше, і час потрібен. Єдине, чого по-справжньому бракує росії, так це часу.
Якщо вони його отримають, все у них буде.
Путін, при ******** медицині і своїх фінансах, проживе років 150, точно.
Людей з непересічним інтелектом.
За путіна вони мають ВСЕ.
Їм зовім непотрібна смута.
Вони будуть оберігати Путіна, як бджоли бджолину матку.
Гєнєрал Соловєй вже тихцем привчив публіку до думки, що справжнє ***** скоро два роки як у морозилці. Правда це чи ні - невідомо, але поява двійника, якщо що, не спричинить смути. Бо всі вже підготовані до такої думки.
Я ж цього робити не збираюсь.
Ниніші чекісти, це зовсім не тупі комуняки вихідці з народу.
Це еліта.
Відібрана по непересічним розумовим якостям.
Яка чудово знає тенденції розвитку процесів соціуму.
Яку обслуговує і професор Соловей.
За нєбольшую копєєчку.
І лічную бєзопаснсть.
Всередині і без ***** все йде як має.
А для тупого плєбсу двійника з головою вистачить.
Отже, коли здохне *****, нічого не зміниться.
Про тупий плєбс взагалі мова не йде.
Тим більш про русскіх генетичних крєпостних.
600 років рабства.
(Для прикладу рабство «крєпосноє право» було введено в Україні, та й то не на всій території, Єкатєріной 2 у 1779 році, а скасовано десь через 70 років у 1864)
А Россія нарешті знайшла оптимальну структуру влади з оптимальною гнучкістю і стійкістю.
Орден співробітників державної безпеки.
70 - років спроб і помилок.
На людях.
На них зараз працюють дослідні інститути.
Ці люди життєво зацікавлені у тому, щоб, щодо путіна не було абсолютно ніяких сумнівів.
Там і ДНК маркери і т.ін.
Життя путіна, вертикаль управління, це запорука їх особистого життя, яке і не снилося мільярдерам.
І Трамп це знає.
І заздрить.
Тому це - лише ширма. Яка легко міняється. А внутрішня "кухня" залишиться внутрішньою, і сама з собою добре поладить.
Чітко структурована, організована, і підпорядкована по рангу.
З абсолютно об'єктивним іформаційними зворотніми зв'язкам, як в середині цієї структури, так і в підпорякованому їм соціумі - россіі.
Бо плюс наука і тєхніка.
Тому варіант швидкої та непомітної заміни там точно передбачений.
Спрощено це як суспільний консенсус в банді ОПГ.
Пахан - основа банди.
Марні сподівання. Не буде цього. Там же не дурні нагорі сидять, дадуть ради.
Тим паче що россія, це як множина Мандельброта, фрактал, де кожен путін...
Фух,головне шо в нас з цім проблем зеро. Можемо собі дозволити,часу хоч дупою жуй....балістика у підземних заводах клепається 24/7,дрони на 2к кілометрів по 300шт у день,наш зрк навчився збивати балістику ще на підльоті до держкордонів, а учбові центри не зправляються з напливом вмотивованих рекрутів, мтз-ники не встигають віддавати всю огромну номенклатуру спорядження для ******** війни.
у всій красі.
сьомий рік необраного президенства.
головний розвідник дає інтерв'ю.
а шо, буданов зламався?
сирський зашкварений?
нове обличчя виводять в медіа?
Міняємо на партію СРАКА Прітули ?
стерненко головним прокурором.