Помер нардеп "Слуги народу" Сергій Швець

Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат "Слуги народу" Сергій Швець.

Про це повідомив у телеграм-каналі лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія , інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.

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