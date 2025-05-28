Помер нардеп "Слуги народу" Сергій Швець
Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат "Слуги народу" Сергій Швець.
Про це повідомив у телеграм-каналі лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія , інформує Цензор.НЕТ.
"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.
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+62 andriy niki1
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Може й непоганий він був, бо виступив всупереч рішенню фракції Зелі у парламенті.
Але , очевидно, не достатньо порядною людиною, щоб не вляпатись в зелене лайно.
«СТБ», ICTV, був ведучим та спеціальним кореспондентом таких програм, як «ТСН»,
«Сніданок з 1+1» та інших.
Мосейчучки права рука і радник 🙁
Якщо він таким був, то навряд чи ти про нього колись згадаєш
то вєрняк, 100% !
тож абізяна скіздєла