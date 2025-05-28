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Помер нардеп "Слуги народу" Сергій Швець

Сергій Швець

Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат "Слуги народу" Сергій Швець.

Про це повідомив у телеграм-каналі лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія , інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.

Також читайте: Увечері має відбутися засідання фракції "Слуга народу": планується участь Зеленського, - нардеп Швець

Автор: 

смерть (6774) Швець (9) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+62
Усі хто звязані з слугами не можуть бути порядними і чесними це принципово
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28.05.2025 15:08
+43
«Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.» - у Джамшута якісь свої збочені поняття про чесність, порядність і всьо хароше проти всього поганого.
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28.05.2025 15:07
+24
Всі, хто замазався зеленим лайном, не можуть бути ні порядними, ні чесними
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28.05.2025 15:38
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«Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.» - у Джамшута якісь свої збочені поняття про чесність, порядність і всьо хароше проти всього поганого.
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28.05.2025 15:07 Відповісти
ЗНАК ЯКОСТІ ВІД АрахаміЇ??? Це тільки з в мінус
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28.05.2025 19:07 Відповісти
Усі хто звязані з слугами не можуть бути порядними і чесними це принципово
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28.05.2025 15:08 Відповісти
Сергій був гарним журналістом,не треба йому було влізать до слуг.
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28.05.2025 15:12 Відповісти
В березні 2020 року Швець виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції «Слуга народу».
Може й непоганий він був, бо виступив всупереч рішенню фракції Зелі у парламенті.
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28.05.2025 15:17 Відповісти
Можливо, він був гарним журналістом.
Але , очевидно, не достатньо порядною людиною, щоб не вляпатись в зелене лайно.
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28.05.2025 17:16 Відповісти
Зеленчук Андрій Дмитрович, Пшеничний Антон, Лютенко Яків Олександрович всі вони від слуги народу воювали і загинули. Ми не знаємо чи вони були чесними і порядними, але ми точно знаємо що вони загинули захищаючи Україну.
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28.05.2025 15:19 Відповісти
Що означає фраза " від слуги народу"? Їх Зеленьський, якось окремо від 500 тисяч мобілізованих мобілізував?
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28.05.2025 15:55 Відповісти
"Від слуги народу" - означає що це депутати від слуги народу. А якісь ваші хворі домисли залиште при собі.
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28.05.2025 16:41 Відповісти
Но иногда им трускавецкая Нафтуся становится поперёк горла.
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28.05.2025 18:45 Відповісти
Всі, хто замазався зеленим лайном, не можуть бути ні порядними, ні чесними
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28.05.2025 15:38 Відповісти
Где-то сейчас лихо отплясывает и весело похрюкивает кандидат на освободившееся место у корыта.
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28.05.2025 15:38 Відповісти
Журналістську кар'єру розпочав у 1995 році на телеканалі «Інтерньюз». Протягом багатьох років працював на телеканалах «1+1»,
«СТБ», ICTV, був ведучим та спеціальним кореспондентом таких програм, як «ТСН»,
«Сніданок з 1+1» та інших.
Мосейчучки права рука і радник 🙁
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28.05.2025 15:40 Відповісти
Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3554834
Якщо він таким був, то навряд чи ти про нього колись згадаєш
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28.05.2025 15:45 Відповісти
Ну, якщо арахамія зазначила,
то вєрняк, 100% !
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28.05.2025 17:20 Відповісти
Рано поширювати, їх там 3/4 парляменту, гібридних Шашличних риго-zлуг
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28.05.2025 16:12 Відповісти
Був чесним і поряднм, як казав Арахамія. Якщо таких більше нема, то можна пригадати слова Муссоліні:"Для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів."
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28.05.2025 16:13 Відповісти
Поки їде війна нема виборів депутатів, при цьому вони іноді вибувають зі списку -смерть, відмова тощо. Замість вибувшого їде той, кто далі був виборчому списку..що буде як список скінчиться?
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28.05.2025 16:17 Відповісти
Україна раніше закінчиться.
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28.05.2025 16:26 Відповісти
через 50 років парламенту не буде, весь вимре
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28.05.2025 17:07 Відповісти
Не пам'ятаю такого депутата. Що корисного, для України, зробив він на своїй депутатській посаді?
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28.05.2025 16:22 Відповісти
це й була його основна користь - його ніхто не запам'ятав!
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28.05.2025 17:08 Відповісти
Коли вони робили щось корисне, тільки шкодили країні .
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28.05.2025 20:14 Відповісти
принципово брав гроші в конвертах
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28.05.2025 17:05 Відповісти
..в конвертах українського виробництва .
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28.05.2025 18:43 Відповісти
зеленим ригіАналам чесні не потрібні
тож абізяна скіздєла
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28.05.2025 17:32 Відповісти
Ну, після таких слів хламідіі можна сказати: одним покидьком меньше - і це добре!
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28.05.2025 17:55 Відповісти
Не може бути людина порядною , чесною , розумною яка вимазана в зелене лайно .
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28.05.2025 18:41 Відповісти
Тепер ми будемо знати коли ці покидьки помирають і коли хворіють.
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28.05.2025 20:11 Відповісти
 
 