Умер нардеп "Слуги народа" Швец
После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат "Слуги народа" Сергей Швец.
Об этом сообщил в телеграм-канале лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - отметил Арахамия.
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Може й непоганий він був, бо виступив всупереч рішенню фракції Зелі у парламенті.
Але , очевидно, не достатньо порядною людиною, щоб не вляпатись в зелене лайно.
«СТБ», ICTV, був ведучим та спеціальним кореспондентом таких програм, як «ТСН»,
«Сніданок з 1+1» та інших.
Мосейчучки права рука і радник 🙁
Якщо він таким був, то навряд чи ти про нього колись згадаєш
то вєрняк, 100% !
тож абізяна скіздєла