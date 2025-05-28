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Умер нардеп "Слуги народа" Швец

Сергей Швец

После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат "Слуги народа" Сергей Швец.

Об этом сообщил в телеграм-канале лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - отметил Арахамия.

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Автор: 

смерть (9247) Швец (40) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+59
Усі хто звязані з слугами не можуть бути порядними і чесними це принципово
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28.05.2025 15:08
+42
«Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.» - у Джамшута якісь свої збочені поняття про чесність, порядність і всьо хароше проти всього поганого.
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28.05.2025 15:07
+23
Всі, хто замазався зеленим лайном, не можуть бути ні порядними, ні чесними
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28.05.2025 15:38
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«Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія.» - у Джамшута якісь свої збочені поняття про чесність, порядність і всьо хароше проти всього поганого.
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28.05.2025 15:07 Ответить
ЗНАК ЯКОСТІ ВІД АрахаміЇ??? Це тільки з в мінус
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28.05.2025 19:07 Ответить
Усі хто звязані з слугами не можуть бути порядними і чесними це принципово
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28.05.2025 15:08 Ответить
Сергій був гарним журналістом,не треба йому було влізать до слуг.
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28.05.2025 15:12 Ответить
В березні 2020 року Швець виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції «Слуга народу».
Може й непоганий він був, бо виступив всупереч рішенню фракції Зелі у парламенті.
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28.05.2025 15:17 Ответить
Можливо, він був гарним журналістом.
Але , очевидно, не достатньо порядною людиною, щоб не вляпатись в зелене лайно.
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28.05.2025 17:16 Ответить
Зеленчук Андрій Дмитрович, Пшеничний Антон, Лютенко Яків Олександрович всі вони від слуги народу воювали і загинули. Ми не знаємо чи вони були чесними і порядними, але ми точно знаємо що вони загинули захищаючи Україну.
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28.05.2025 15:19 Ответить
Що означає фраза " від слуги народу"? Їх Зеленьський, якось окремо від 500 тисяч мобілізованих мобілізував?
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28.05.2025 15:55 Ответить
"Від слуги народу" - означає що це депутати від слуги народу. А якісь ваші хворі домисли залиште при собі.
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28.05.2025 16:41 Ответить
Но иногда им трускавецкая Нафтуся становится поперёк горла.
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28.05.2025 18:45 Ответить
Всі, хто замазався зеленим лайном, не можуть бути ні порядними, ні чесними
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28.05.2025 15:38 Ответить
Где-то сейчас лихо отплясывает и весело похрюкивает кандидат на освободившееся место у корыта.
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28.05.2025 15:38 Ответить
Журналістську кар'єру розпочав у 1995 році на телеканалі «Інтерньюз». Протягом багатьох років працював на телеканалах «1+1»,
«СТБ», ICTV, був ведучим та спеціальним кореспондентом таких програм, як «ТСН»,
«Сніданок з 1+1» та інших.
Мосейчучки права рука і радник 🙁
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28.05.2025 15:40 Ответить
Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - зазначив Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3554834
Якщо він таким був, то навряд чи ти про нього колись згадаєш
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28.05.2025 15:45 Ответить
Ну, якщо арахамія зазначила,
то вєрняк, 100% !
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28.05.2025 17:20 Ответить
Рано поширювати, їх там 3/4 парляменту, гібридних Шашличних риго-zлуг
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28.05.2025 16:12 Ответить
Був чесним і поряднм, як казав Арахамія. Якщо таких більше нема, то можна пригадати слова Муссоліні:"Для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів."
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28.05.2025 16:13 Ответить
Поки їде війна нема виборів депутатів, при цьому вони іноді вибувають зі списку -смерть, відмова тощо. Замість вибувшого їде той, кто далі був виборчому списку..що буде як список скінчиться?
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28.05.2025 16:17 Ответить
Україна раніше закінчиться.
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28.05.2025 16:26 Ответить
через 50 років парламенту не буде, весь вимре
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28.05.2025 17:07 Ответить
Не пам'ятаю такого депутата. Що корисного, для України, зробив він на своїй депутатській посаді?
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28.05.2025 16:22 Ответить
це й була його основна користь - його ніхто не запам'ятав!
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28.05.2025 17:08 Ответить
Коли вони робили щось корисне, тільки шкодили країні .
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28.05.2025 20:14 Ответить
принципово брав гроші в конвертах
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28.05.2025 17:05 Ответить
..в конвертах українського виробництва .
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28.05.2025 18:43 Ответить
зеленим ригіАналам чесні не потрібні
тож абізяна скіздєла
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28.05.2025 17:32 Ответить
Ну, після таких слів хламідіі можна сказати: одним покидьком меньше - і це добре!
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28.05.2025 17:55 Ответить
Не може бути людина порядною , чесною , розумною яка вимазана в зелене лайно .
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28.05.2025 18:41 Ответить
Тепер ми будемо знати коли ці покидьки помирають і коли хворіють.
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28.05.2025 20:11 Ответить
 
 