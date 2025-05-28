Умер нардеп "Слуги народа" Швец

После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат "Слуги народа" Сергей Швец.

Об этом сообщил в телеграм-канале лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - отметил Арахамия.

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