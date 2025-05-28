Після фронту - не самі: як в "Інтерпайпі" працює Патронатна служба

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"Інтерпайп" Віктора Пінчука - один з небагатьох великих бізнесів, який підтримує мобілізованих не точково, а системно, а також залучає ветеранів до роботи у повноцінній Патронатній службі, створеній в компанії.

Корпоративна Патронатна служба "Інтерпайп" з’явилася з початком повномасштабного вторгнення і нині перетворилася на окремий структурний підрозділ, який опікується мобілізованими, ветеранами та родинами загиблих, зник­лих безвісти і полонених, пише NV.

У Силах оборони нині служать 1070 працівників компанії.

На початку великої війни перед патронатною службою стояло лише одне завдання - амуніція для мобілізованих. Пізніше до функцій додалвся медичний супровід на базі корпоративної поліклініки, а також юридична підтримка, працевлаштування ветеранів та опіка над родинами військових.

"Тоді й сформувалася наша ключова філософія — адресна допомога, індивідуальний підхід і супровід кожного працівника, який пішов на фронт", — розповіла Людмила Новак, директорка з комунікацій "Інтерпайп" і кураторка корпоративної Патронатної служби.

Кістяк Патронатної служби становлять фахівці з комунікацій. Вони стали для мобілізованих персональними кураторами, які тримають постійний зв’язок — і з військовими, і з їхніми близькими, підтримують словом і ділом, консультують, координують роботу закупівельників, логистів, юристів, медиків, психологів.

З часом до Патронатної служби залучили фахівців із глибокою експертизою та досвідом служби в Силах оборони. Дмитро Зайченко — один із ветеранів, який приєднався до роботи після демобілізації як координатор, що курує мобілізованих. У нього в "підопічних" близько 200 військовослужбовців.

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"За два роки на фронті я бачив багато поранень, найчастіше — від уламків. Тому запропонував окрім керамічних плит закуповувати балістичний захист: горжети, фартухи, камербанди. Це ті речі, котрі закривають найважливіші зони, де накласти турнікет просто не вийде, і людина може стекти кров’ю за 20 секунд. Я особисто протестував на полігоні всі зразки й обрав найкращий, після цього ми закупили 200 таких комплектів, видаємо військовим", — розповів Дмитро Зайченко.

Інший ветеран, Володимир Дулісов, курує в Патронтаній службі адаптацію демобілізованих. В "Інтерпайпі" з кожним ветераном працюють індивідуально, забезпечуючи йому вже "цивільну" медичну, юридичну, психологічну та емоційну підтримку, підбираючи за необхідності нові робочі місця. Наразі в "Інтерпайпі" працюють 189 ексвійськових — внутрішніх (тих, що пішли воювати з компанії) та зовнішніх (тих, що прийшли на роботу вже після демобілізації).

"Про нашу Патронатну службу ветерани знають і за межами Дніпропетровщини. Знають, як ми піклуємось і відстоюємо кожного. І для тих, хто працював тут до повномасштабного вторгнення — це звична практика, люди звикли, що компанія опікується ними. А тим, хто лише приходить до нас, спершу доводиться пояснювати, що у нас так заведено: не залишати людей сам на сам із їхніми проблемами", - розповів Володимир Дулісов.