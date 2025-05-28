После фронта - не одни: как в "Интерпайпе" работает патронатная служба

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"Интерпайп" Виктора Пинчука - один из немногих крупных бизнесов, который поддерживает мобилизованных не точечно, а системно, а также привлекает ветеранов к работе в полноценной Патронатной службе, созданной в компании.

Корпоративная Патронатная служба "Интерпайп" появилась с началом полномасштабного вторжения и сейчас превратилась в отдельное структурное подразделение, которое занимается мобилизованными, ветеранами и семьями погибших, пропавших без вести и пленных, пишет NV.

В Силах обороны сейчас служат 1070 работников компании.

В начале большой войны перед патронатной службой стояла только одна задача - амуниция для мобилизованных. Позже к функциям добавилось медицинское сопровождение на базе корпоративной поликлиники, а также юридическая поддержка, трудоустройство ветеранов и опека над семьями военных.

"Тогда и сформировалась наша ключевая философия - адресная помощь, индивидуальный подход и сопровождение каждого работника, который ушел на фронт", - рассказала Людмила Новак, директор по коммуникациям "Интерпайп" и куратор корпоративной Патронатной службы.

Костяк Патронатной службы составляют специалисты по коммуникациям. Они стали для мобилизованных персональными кураторами, которые держат постоянную связь - и с военными, и с их близкими, поддерживают словом и делом, консультируют, координируют работу закупщиков, логистов, юристов, медиков, психологов.

Со временем в Патронатную службу привлекли специалистов с глубокой экспертизой и опытом службы в Силах обороны. Дмитрий Зайченко - один из ветеранов, который присоединился к работе после демобилизации как координатор, курирующий мобилизованных. У него в "подопечных" около 200 военнослужащих.

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"За два года на фронте я видел много ранений, чаще всего - от осколков. Поэтому предложил кроме керамических плит закупать баллистическую защиту: горжетки, фартуки, камербанды. Это те вещи, которые закрывают важнейшие зоны, где наложить турникет просто не получится, и человек может истечь кровью за 20 секунд. Я лично протестировал на полигоне все образцы и выбрал лучший, после этого мы закупили 200 таких комплектов, выдаем военным", - рассказал Дмитрий Зайченко.

Другой ветеран, Владимир Дулисов, курирует в Патронтаной службе адаптацию демобилизованных. В "Интерпайпе" с каждым ветераном работают индивидуально, обеспечивая ему уже "гражданскую" медицинскую, юридическую, психологическую и эмоциональную поддержку, подбирая при необходимости новые рабочие места. Сейчас в "Интерпайпе" работают 189 экс-военных - внутренних (ушедших воевать из компании) и внешних (пришедших на работу уже после демобилизации).

"О нашей Патронатной службе ветераны знают и за пределами Днепропетровщины. Знают, как мы заботимся и отстаиваем каждого. И для тех, кто работал здесь до полномасштабного вторжения - это привычная практика, люди привыкли, что компания занимается ими. А тем, кто только приходит к нам, сначала приходится объяснять, что у нас так принято: не оставлять людей один на один с их проблемами", - рассказал Владимир Дулисов.