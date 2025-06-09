Впродовж 8 червня на фронті відбулося 144 боєзіткнення, на Покровському напрямку знешкоджено 157 окупантів, - Генштаб

Від початку доби неділі, 8 червня 2025 року, на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Харківському напрямку

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху не мав.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 15 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Шість боєзіткнень триває досі.

На Покровському напрямку загарбники 41 раз намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак, ще три бойових зіткнення тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 157 окупантів, з них 99 — безповоротно. Знищено дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку та пошкоджено один мотоцикл окупантів.

Ситуація на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких шість тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники тричі зупиняли просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

Ситуація на Курщині

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак, два бойових зіткнення ще тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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