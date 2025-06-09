В течение 8 июня на фронте произошло 144 боестолкновения, на Покровском направлении обезврежено 157 оккупантов, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 8 июня 2025 года, на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, использовав 1 ракету и 91 КАБ. Кроме этого, враг применил 1252 дрона-камикадзе и совершил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковском направлении

На Харьковском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки и Загрызово, успеха не имел.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 15 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского, Серебрянского.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отбили девять атак неподалеку Дачного, Делиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор.

На Покровском направлении захватчики 41 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны отбили 38 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

Только на этом направлении украинские воины обезвредили 157 оккупантов, из них 99 - безвозвратно. Уничтожено девять автомобилей, шесть мотоциклов, 12 БПЛА, четыре антенны связи и поврежден один мотоцикл оккупантов.

Ситуация на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополье Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Сегодня на этом направлении состоялось 19 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники трижды останавливали продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки наступления.

Ситуация на Курщине

На Курском направлении украинские воины отбили 27 атак, два боевых столкновения еще продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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