На фронте зафиксировано 75 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Горск Черниговской области; Кучеровка, Большая Писаревка, Горки, Петрушевка, Миропольское, Угроиды, Порозок, Тимофеевка, Проходы, Турья, Белая Береза, Новодмитровка, Бобылевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Слатино.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки, один бой продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

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На Краматорском направлении украинские защитники отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Орехово и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 24 атаки. Одно боестолкновение продолжается.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили семь вражеских атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ривнополь, Вольное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще одно боестолкновение продолжается. Также захватчики нанесли авиаудары по Гуляйполю, Малиновке и Зализничному.

Наши войска остановили два вражеских штурма на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две попытки продвинуться вперед - успеха не имел.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков. Противник с начала суток нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 28 управляемых авиабомб и совершил 106 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.