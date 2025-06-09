Ворог просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська активно просуваються за трасу Покровськ-Костянтинівка, що проходить на схід від міста Покровськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Окупанти зараз йдуть зі східного боку цілі - агломерації (Покровської - ред.) і дуже великими силами, дуже активно йдуть якраз за цю трасу Покровськ-Костянтинівка, яка проходить на схід від міста Покровськ, яка може дати їм дві можливості, якщо вони сильно просунуться на північ", - повідомив Трегубов.

За його словами, одна з них - знову намагатися обходити місто Покровськ - Покровську агломерацію, але вже з іншого боку - зі східного боку агломерації або йти на місто Костянтинівка і оточувати його із західного боку. Також це може бути можливістю для армії РФ надалі просуватися на північ.

"В принципі, будь-який з цих варіантів є неприємним, якийсь із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони особливо здійснили і розвинули такий прорив", - наголосив Трегубов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 наступальних дій.

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