РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12212 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 643 1

Враг продвигается по трассе Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба

Российские войска активно продвигаются за трассу Покровск-Константиновка, проходящую к востоку от города Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Оккупанты сейчас идут с восточной стороны целые - агломерации (Покровской - ред.) и очень большими силами, очень активно идут как раз за эту трассу Покровск-Константиновка, которая проходит на восток от города Покровск, которая может дать им две возможности, если они сильно продвинутся на север", - сообщил Трегубов.

По его словам, одна из них - снова пытаться обходить город Покровск - Покровскую агломерацию, но уже с другой стороны - с восточной стороны агломерации или идти на город Константиновка и окружать его с западной стороны. Также это может быть возможностью для армии РФ в дальнейшем продвигаться на север.

"В принципе, любой из этих вариантов является неприятным, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они особенно осуществили и развили такой прорыв", - подчеркнул Трегубов.

Напомним, по данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении Силы обороны остановили 47 наступательных действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готовит летнее наступление. Эпицентрами, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, - The Economist

Автор: 

ОСГВ Хортица (427) Донецкая область (10001) Покровск (645) Краматорский район (368) Покровский район (691) Константиновка (1803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Речник такий знаючий (ідуть активно) за ворога а про ЗСУ він знає щось. Взагалі людям важливі не намагання орків а ситуація з обороною.
показать весь комментарий
09.06.2025 11:56 Ответить
 
 