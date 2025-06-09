Враг продвигается по трассе Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска активно продвигаются за трассу Покровск-Константиновка, проходящую к востоку от города Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Оккупанты сейчас идут с восточной стороны целые - агломерации (Покровской - ред.) и очень большими силами, очень активно идут как раз за эту трассу Покровск-Константиновка, которая проходит на восток от города Покровск, которая может дать им две возможности, если они сильно продвинутся на север", - сообщил Трегубов.

По его словам, одна из них - снова пытаться обходить город Покровск - Покровскую агломерацию, но уже с другой стороны - с восточной стороны агломерации или идти на город Константиновка и окружать его с западной стороны. Также это может быть возможностью для армии РФ в дальнейшем продвигаться на север.

"В принципе, любой из этих вариантов является неприятным, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они особенно осуществили и развили такой прорыв", - подчеркнул Трегубов.

Напомним, по данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении Силы обороны остановили 47 наступательных действий.

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