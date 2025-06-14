США проти зниження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg

Влада США в рамках G7 виступає проти зниження стелі цін на російську нафту, встановленої в рамках санкцій за широкомасштабну агресію РФ проти України.

про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, і посадовці не втратили надії на схвалення нової стелі цін на російську нафту.

Водночас джерела зазначають, що наразі немає жодних зрушень від позиції, яку США озвучили на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року.

ЗМІ нагадує, що ЄС і Велика Британія наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту із $60 до $45, щоб посилити фінансовий тиск на країну-агресора Росію і зменшити її доходи від експорту нафти, які спрямовують на війну проти України.

Ціни на нафту, які раніше впали нижче від установленої межі G7, різко зросли після авіаударів Ізраїлю по Ірану протягом останніх 24 годин, наголосили автори статті. Зазначають, що ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили більше ніж на 7%, сягнувши майже $73 за барель – це найбільше одноденне зростання з березня 2022 року.

Попри спротив США, у ЄС не відкидають можливості самостійного зниження стелі, ідеться у статті. Враховуючи, що більшу частину російської нафти транспортують через європейські води, цей крок може мати реальний вплив, додали журналісти. Проте вони зазначили, що повноцінну ефективність санкцій прогнозують лише за умови підтримки з боку всіх країн G7, зокрема США, які відіграють головну роль у контролі за дотриманням обмежень.