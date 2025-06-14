США проти зниження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg
Влада США в рамках G7 виступає проти зниження стелі цін на російську нафту, встановленої в рамках санкцій за широкомасштабну агресію РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, і посадовці не втратили надії на схвалення нової стелі цін на російську нафту.
Водночас джерела зазначають, що наразі немає жодних зрушень від позиції, яку США озвучили на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року.
ЗМІ нагадує, що ЄС і Велика Британія наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту із $60 до $45, щоб посилити фінансовий тиск на країну-агресора Росію і зменшити її доходи від експорту нафти, які спрямовують на війну проти України.
Ціни на нафту, які раніше впали нижче від установленої межі G7, різко зросли після авіаударів Ізраїлю по Ірану протягом останніх 24 годин, наголосили автори статті. Зазначають, що ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили більше ніж на 7%, сягнувши майже $73 за барель – це найбільше одноденне зростання з березня 2022 року.
Попри спротив США, у ЄС не відкидають можливості самостійного зниження стелі, ідеться у статті. Враховуючи, що більшу частину російської нафти транспортують через європейські води, цей крок може мати реальний вплив, додали журналісти. Проте вони зазначили, що повноцінну ефективність санкцій прогнозують лише за умови підтримки з боку всіх країн G7, зокрема США, які відіграють головну роль у контролі за дотриманням обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
ключове слово - "з часом". У нас його немає
Падіння світової ціни, це також падіння доходів американських нафтовидобувних компаній. Від часів розвалу совка багато чого змінилось.
Як на мене, то з ринку просто можна викинути одного з конкуруючих гравців.
З точки зору бізнесу це якраз норм.
Бджоли проти меду?
Дійсно так не буває..
"Дивний парадокс": виробник товару-ресурсу ЗА підвищення цін, а споживач ПРОТИ підвищення цін - ЗА зниження!
Крім того в США видобувають т.зв. сланцеву нафту, собівартість якої значно вища від "класичної".
Зниження ринкової ціни на нафту може привести до колапсу геологорозвідки, високотехнологічного ( піонерного, як освоєння космосу) буріння, освоєння родовищ нафти і газу з нетрадиційних колекторів.
Нафтогазовидобуток надто складна галузь щоб нею керували бюрократи хоч від ЄС, хоч від G7
тим більше що ЄС і G7 банальні споживачі.
Невже зниження "ринкової цінової стелі" на російську нафту - взагалі здорово звучить зниження "ринкової цінової стелі" !- не стане впливати на ринкової ціни на нафту, якщо навіть якесь слововиверження якогось умовного трампа впливає на ринки?
Ганьба рудому..!!!