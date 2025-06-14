УКР
Новини Зниження ціни на нафту РФ
США проти зниження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg

Влада США в рамках G7 виступає проти зниження стелі цін на російську нафту, встановленої в рамках санкцій за широкомасштабну агресію РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, і посадовці не втратили надії на схвалення нової стелі цін на російську нафту.

Водночас джерела зазначають, що наразі немає жодних зрушень від позиції, яку США озвучили на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року.

ЗМІ нагадує, що ЄС і Велика Британія наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту із $60 до $45, щоб посилити фінансовий тиск на країну-агресора Росію і зменшити її доходи від експорту нафти, які спрямовують на війну проти України.

Ціни на нафту, які раніше впали нижче від установленої межі G7, різко зросли після авіаударів Ізраїлю по Ірану протягом останніх 24 годин, наголосили автори статті. Зазначають, що ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили більше ніж на 7%, сягнувши майже $73 за барель – це найбільше одноденне зростання з березня 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Благатимуть і сперечатимуться": Країни ЄС спробують переконати Трампа підтримати зниження граничної ціни на російську нафту

Попри спротив США, у ЄС не відкидають можливості самостійного зниження стелі, ідеться у статті. Враховуючи, що більшу частину російської нафти транспортують через європейські води, цей крок може мати реальний вплив, додали журналісти. Проте вони зазначили, що повноцінну ефективність санкцій прогнозують лише за умови підтримки з боку всіх країн G7, зокрема США, які відіграють головну роль у контролі за дотриманням обмежень.

+22
Не влада США проти таких санкцій на касапів, а сам Трамп проти!
показати весь коментар
14.06.2025 23:11 Відповісти
+20
коли ти вже здохнеш пітух іржавий....
показати весь коментар
14.06.2025 23:13 Відповісти
+19
конченный тампон, как может помогает ХУ.лу, чтобы рашка не развалилась...
показати весь коментар
14.06.2025 23:12 Відповісти
Трамп з ху-йлом скоро поженяться. Які цінові стелі, оп чьом ви?...
показати весь коментар
14.06.2025 23:11 Відповісти
ну так очевидно. саме це путін і просив трампа у телефонній розмові. Тепер домовились зідзвонюватись регулярно.
показати весь коментар
14.06.2025 23:13 Відповісти
що тільки в ньому вся біда України?
показати весь коментар
15.06.2025 09:35 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ Олег Пономарь:
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".

https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
показати весь коментар
14.06.2025 23:14 Відповісти
а він що його кацапською писав, а Трамп розуміє той кацапський ізиг?
показати весь коментар
15.06.2025 09:36 Відповісти
І н у кого в США не вистачає яєць напряму публічно спитати Трампа навіщо це йому?
показати весь коментар
14.06.2025 23:14 Відповісти
Куплений з тельбухами.
показати весь коментар
14.06.2025 23:18 Відповісти
щоб торгувати з кацапами і дружити проти китая
показати весь коментар
14.06.2025 23:19 Відповісти
Так хай скаже це публічно, щоб ні у кого не було сумнівів.
показати весь коментар
14.06.2025 23:20 Відповісти
на що? все і так всім ясно
показати весь коментар
14.06.2025 23:43 Відповісти
та це все тимчасово. кацапи ніколи не будуть дружити проти Китая в угоду США, бо Китай їм це не дозволить. тому Рудий з часом перестане позозитись і загравати з рашою. ну або його змусить зробити Сенат із Конгресом. якщо у не найближчі місяці, то через рік після проміжних виборів, на яких респи при нинішній їхній політиці програють.
показати весь коментар
15.06.2025 06:14 Відповісти
"И это пройдет"
ключове слово - "з часом". У нас його немає
показати весь коментар
16.06.2025 00:55 Відповісти
Видобуток сирої нафти в США лідирує у світовому видобутку шостий рік поспіль із рекордним середнім обсягом у 12,9 млн барелів в день, йдеться у повідомленні Управління енергетичної інформації (EIA).

Падіння світової ціни, це також падіння доходів американських нафтовидобувних компаній. Від часів розвалу совка багато чого змінилось.
показати весь коментар
14.06.2025 23:25 Відповісти
То обмежувати ціну збираються на кацапську нафту, а не американську.

Як на мене, то з ринку просто можна викинути одного з конкуруючих гравців.
З точки зору бізнесу це якраз норм.
показати весь коментар
14.06.2025 23:35 Відповісти
Якщо орківська нафта стане дешевшою то ціни знизяться і на інші сорти нафти.
показати весь коментар
15.06.2025 09:10 Відповісти
Так це не обмеження цін для всіх, це обмеження ціни для кацапів
показати весь коментар
14.06.2025 23:42 Відповісти
з врахуванням купи інших санкційних проблем не дуже то і хочеся її купувати, тільки ті кому треба дешева нафта і взамін даватимуть всякі буси і таке інше, щоб під санкції не потрапити.
показати весь коментар
15.06.2025 09:39 Відповісти
Але як можна вмовити весь світ купувати дорогу нафту, коли є можливість купити дешеву? Все одно ж знайдеться хтось хто захоче розбагатіти і бути поза конкуренцією за собівартістю свого товару через наявність дешевшої сировини, нафти, газу, енергії, і після такого випадку інші не захочуть бути лохами.
показати весь коментар
15.06.2025 22:19 Відповісти
Трампон відкрито скаже я за ***** і проти України. І всі такі лівакі обісцяні з Європи скажуть но то не так бо трумп не вийшов з перемовин.
показати весь коментар
14.06.2025 23:14 Відповісти
Емірати можуть скинути..хоч до нуля..але чікають..
показати весь коментар
14.06.2025 23:15 Відповісти
Нашо еміратам скидати ціну,вони й так нифігово себе чухають.Всі чогось думають що іракці,канадійці,норвежці,араби мають скинути ціну,а з якого дива ?
показати весь коментар
14.06.2025 23:51 Відповісти
Якщо раїсю закопати.
показати весь коментар
15.06.2025 00:03 Відповісти
так, але треба розуміти, коли вона здохне і можна буде поживтись на ї руїнах, якщо це рік-два, то запросто, а якщо на років 10, то це малоцікаво.
показати весь коментар
15.06.2025 09:40 Відповісти
Того постійно нашим доначу..й молюся, щоб скоріше падло пуйло здохло...
показати весь коментар
15.06.2025 11:18 Відповісти
Нікчемний TACO...
показати весь коментар
14.06.2025 23:15 Відповісти
Хто б сумнівався! - шей такі теплі флюїди від путлєра Трампу
показати весь коментар
14.06.2025 23:17 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 23:17 Відповісти
Любов не потребує пояснень.
показати весь коментар
14.06.2025 23:26 Відповісти
Трапм сделает америка страной изгоем и диктатуры.... СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
15.06.2025 00:10 Відповісти
почему трамп ты против??
показати весь коментар
15.06.2025 00:36 Відповісти
И собака знает,кто её кормит.
показати весь коментар
15.06.2025 00:56 Відповісти
США самі продають нафту. Їм це невигідно. А Європі вигідно. Напевно хочуть ще більше кацапської нафти купити. За нафтою і ціни на газ знижуються. Одним словом гри капіталістичних збоченців.
показати весь коментар
15.06.2025 00:58 Відповісти
Олігархія проти гешефту?
Бджоли проти меду?
Дійсно так не буває..
показати весь коментар
15.06.2025 00:59 Відповісти
Трамп - Ви уявляєте собі як це буде??? Мені Владімір телефонує вітає з Днем народження а я даю згоду на зменшення ціни???
показати весь коментар
15.06.2025 06:54 Відповісти
Таки кгб/фсб має кмпромат на рудого пєдофіла!
показати весь коментар
15.06.2025 07:21 Відповісти
США проти зниження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg

"Дивний парадокс": виробник товару-ресурсу ЗА підвищення цін, а споживач ПРОТИ підвищення цін - ЗА зниження!

Крім того в США видобувають т.зв. сланцеву нафту, собівартість якої значно вища від "класичної".

 Зниження ринкової ціни на нафту може привести до колапсу геологорозвідки, високотехнологічного ( піонерного, як освоєння космосу) буріння, освоєння родовищ нафти і газу з нетрадиційних колекторів.

Нафтогазовидобуток надто складна галузь щоб нею керували бюрократи хоч від ЄС, хоч від G7
тим більше що ЄС і G7 банальні споживачі.
показати весь коментар
15.06.2025 07:48 Відповісти
"США проти зниження цінової стелі на російську нафту" - як можна прочитати та зрозуміти це якось інакше? Де ви розгледіли "зниження ринкової ціни на нафту"?
показати весь коментар
15.06.2025 08:45 Відповісти
Я навіть процитував: США проти зниження цінової стелі на російську нафту.

Невже зниження "ринкової цінової стелі" на російську нафту - взагалі здорово звучить зниження "ринкової цінової стелі" !- не стане впливати на ринкової ціни на нафту, якщо навіть якесь слововиверження якогось умовного трампа впливає на ринки?
показати весь коментар
15.06.2025 11:16 Відповісти
Трамп за рассєю,за агрессора..?!
Ганьба рудому..!!!
показати весь коментар
15.06.2025 09:05 Відповісти
 
 