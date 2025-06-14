РУС
Снижение цены на нефть РФ
4 786 43

США против снижения ценового потолка на российскую нефть, - Bloomberg

нафта

Власти США в рамках G7 выступают против снижения потолка цен на российскую нефть, установленного в рамках санкций за широкомасштабную агрессию РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и чиновники не потеряли надежды на одобрение нового потолка цен на российскую нефть.

В то же время источники отмечают, что пока нет никаких сдвигов от позиции, которую США озвучили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

СМИ напоминает, что ЕС и Великобритания настаивают на снижении ограничения цены на нефть с $60 до $45, чтобы усилить финансовое давление на страну-агрессора Россию и уменьшить ее доходы от экспорта нефти, которые направляются на войну против Украины.

Цены на нефть, которые ранее упали ниже установленного предела G7, резко выросли после авиаударов Израиля по Ирану в течение последних 24 часов, отметили авторы статьи. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили более чем на 7%, достигнув почти $73 за баррель - это самый большой однодневный рост с марта 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будут умолять и спорить": Страны ЕС попытаются убедить Трампа поддержать снижение предельной цены на российскую нефть

Несмотря на сопротивление США, в ЕС не исключают возможности самостоятельного снижения потолка, говорится в статье. Учитывая, что большая часть российской нефти транспортируется через европейские воды, этот шаг может иметь реальное влияние, добавили журналисты. Однако они отметили, что полноценную эффективность санкций прогнозируют только при условии поддержки со стороны всех стран G7, в том числе США, которые играют главную роль в контроле за соблюдением ограничений.

Автор: 

нефть (2010) россия (97265) санкции (11869) США (27934)
Топ комментарии
+22
Не влада США проти таких санкцій на касапів, а сам Трамп проти!

14.06.2025 23:11 Ответить
+20
коли ти вже здохнеш пітух іржавий....

14.06.2025 23:13 Ответить
+19
конченный тампон, как может помогает ХУ.лу, чтобы рашка не развалилась...

14.06.2025 23:12 Ответить
Не влада США проти таких санкцій на касапів, а сам Трамп проти!

14.06.2025 23:11 Ответить
Трамп з ху-йлом скоро поженяться. Які цінові стелі, оп чьом ви?...

14.06.2025 23:11 Ответить
конченный тампон, как может помогает ХУ.лу, чтобы рашка не развалилась...

14.06.2025 23:12 Ответить
ну так очевидно. саме це путін і просив трампа у телефонній розмові. Тепер домовились зідзвонюватись регулярно.

14.06.2025 23:13 Ответить
коли ти вже здохнеш пітух іржавий....

14.06.2025 23:13 Ответить
що тільки в ньому вся біда України?

15.06.2025 09:35 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ Олег Пономарь:
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".

https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»

14.06.2025 23:14 Ответить
а він що його кацапською писав, а Трамп розуміє той кацапський ізиг?

15.06.2025 09:36 Ответить
І н у кого в США не вистачає яєць напряму публічно спитати Трампа навіщо це йому?
показать весь комментарий

Куплений з тельбухами.

14.06.2025 23:18 Ответить
щоб торгувати з кацапами і дружити проти китая
показать весь комментарий

Так хай скаже це публічно, щоб ні у кого не було сумнівів.
показать весь комментарий

на що? все і так всім ясно
показать весь комментарий

та це все тимчасово. кацапи ніколи не будуть дружити проти Китая в угоду США, бо Китай їм це не дозволить. тому Рудий з часом перестане позозитись і загравати з рашою. ну або його змусить зробити Сенат із Конгресом. якщо у не найближчі місяці, то через рік після проміжних виборів, на яких респи при нинішній їхній політиці програють.
показать весь комментарий

"И это пройдет"
ключове слово - "з часом". У нас його немає
показать весь комментарий

Видобуток сирої нафти в США лідирує у світовому видобутку шостий рік поспіль із рекордним середнім обсягом у 12,9 млн барелів в день, йдеться у повідомленні Управління енергетичної інформації (EIA).

Падіння світової ціни, це також падіння доходів американських нафтовидобувних компаній. Від часів розвалу совка багато чого змінилось.

14.06.2025 23:25 Ответить
То обмежувати ціну збираються на кацапську нафту, а не американську.

Як на мене, то з ринку просто можна викинути одного з конкуруючих гравців.
З точки зору бізнесу це якраз норм.

14.06.2025 23:35 Ответить
Якщо орківська нафта стане дешевшою то ціни знизяться і на інші сорти нафти.
показать весь комментарий

Так це не обмеження цін для всіх, це обмеження ціни для кацапів
показать весь комментарий

з врахуванням купи інших санкційних проблем не дуже то і хочеся її купувати, тільки ті кому треба дешева нафта і взамін даватимуть всякі буси і таке інше, щоб під санкції не потрапити.
показать весь комментарий

Але як можна вмовити весь світ купувати дорогу нафту, коли є можливість купити дешеву? Все одно ж знайдеться хтось хто захоче розбагатіти і бути поза конкуренцією за собівартістю свого товару через наявність дешевшої сировини, нафти, газу, енергії, і після такого випадку інші не захочуть бути лохами.
показать весь комментарий

Трампон відкрито скаже я за ***** і проти України. І всі такі лівакі обісцяні з Європи скажуть но то не так бо трумп не вийшов з перемовин.
показать весь комментарий

Емірати можуть скинути..хоч до нуля..але чікають..
показать весь комментарий

Нашо еміратам скидати ціну,вони й так нифігово себе чухають.Всі чогось думають що іракці,канадійці,норвежці,араби мають скинути ціну,а з якого дива ?
показать весь комментарий

Якщо раїсю закопати.
показать весь комментарий

так, але треба розуміти, коли вона здохне і можна буде поживтись на ї руїнах, якщо це рік-два, то запросто, а якщо на років 10, то це малоцікаво.
показать весь комментарий

Того постійно нашим доначу..й молюся, щоб скоріше падло пуйло здохло...
показать весь комментарий

Нікчемний TACO...
показать весь комментарий

Хто б сумнівався! - шей такі теплі флюїди від путлєра Трампу
показать весь комментарий

показать весь комментарий

Любов не потребує пояснень.
показать весь комментарий

Трапм сделает америка страной изгоем и диктатуры.... СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий

почему трамп ты против??
показать весь комментарий

И собака знает,кто её кормит.
показать весь комментарий

США самі продають нафту. Їм це невигідно. А Європі вигідно. Напевно хочуть ще більше кацапської нафти купити. За нафтою і ціни на газ знижуються. Одним словом гри капіталістичних збоченців.
показать весь комментарий

Олігархія проти гешефту?
Бджоли проти меду?
Дійсно так не буває..
показать весь комментарий

Трамп - Ви уявляєте собі як це буде??? Мені Владімір телефонує вітає з Днем народження а я даю згоду на зменшення ціни???
показать весь комментарий

Таки кгб/фсб має кмпромат на рудого пєдофіла!
показать весь комментарий

США проти зниження цінової стелі на російську нафту, - Bloomberg

"Дивний парадокс": виробник товару-ресурсу ЗА підвищення цін, а споживач ПРОТИ підвищення цін - ЗА зниження!

Крім того в США видобувають т.зв. сланцеву нафту, собівартість якої значно вища від "класичної".

 Зниження ринкової ціни на нафту може привести до колапсу геологорозвідки, високотехнологічного ( піонерного, як освоєння космосу) буріння, освоєння родовищ нафти і газу з нетрадиційних колекторів.

Нафтогазовидобуток надто складна галузь щоб нею керували бюрократи хоч від ЄС, хоч від G7
тим більше що ЄС і G7 банальні споживачі.
показать весь комментарий

"США проти зниження цінової стелі на російську нафту" - як можна прочитати та зрозуміти це якось інакше? Де ви розгледіли "зниження ринкової ціни на нафту"?
показать весь комментарий

Я навіть процитував: США проти зниження цінової стелі на російську нафту.

Невже зниження "ринкової цінової стелі" на російську нафту - взагалі здорово звучить зниження "ринкової цінової стелі" !- не стане впливати на ринкової ціни на нафту, якщо навіть якесь слововиверження якогось умовного трампа впливає на ринки?
показать весь комментарий

Трамп за рассєю,за агрессора..?!
Ганьба рудому..!!!
показать весь комментарий

 
 