США против снижения ценового потолка на российскую нефть, - Bloomberg
Власти США в рамках G7 выступают против снижения потолка цен на российскую нефть, установленного в рамках санкций за широкомасштабную агрессию РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и чиновники не потеряли надежды на одобрение нового потолка цен на российскую нефть.
В то же время источники отмечают, что пока нет никаких сдвигов от позиции, которую США озвучили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.
СМИ напоминает, что ЕС и Великобритания настаивают на снижении ограничения цены на нефть с $60 до $45, чтобы усилить финансовое давление на страну-агрессора Россию и уменьшить ее доходы от экспорта нефти, которые направляются на войну против Украины.
Цены на нефть, которые ранее упали ниже установленного предела G7, резко выросли после авиаударов Израиля по Ирану в течение последних 24 часов, отметили авторы статьи. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили более чем на 7%, достигнув почти $73 за баррель - это самый большой однодневный рост с марта 2022 года.
Несмотря на сопротивление США, в ЕС не исключают возможности самостоятельного снижения потолка, говорится в статье. Учитывая, что большая часть российской нефти транспортируется через европейские воды, этот шаг может иметь реальное влияние, добавили журналисты. Однако они отметили, что полноценную эффективность санкций прогнозируют только при условии поддержки со стороны всех стран G7, в том числе США, которые играют главную роль в контроле за соблюдением ограничений.
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
ключове слово - "з часом". У нас його немає
Падіння світової ціни, це також падіння доходів американських нафтовидобувних компаній. Від часів розвалу совка багато чого змінилось.
Як на мене, то з ринку просто можна викинути одного з конкуруючих гравців.
З точки зору бізнесу це якраз норм.
Бджоли проти меду?
Дійсно так не буває..
"Дивний парадокс": виробник товару-ресурсу ЗА підвищення цін, а споживач ПРОТИ підвищення цін - ЗА зниження!
Крім того в США видобувають т.зв. сланцеву нафту, собівартість якої значно вища від "класичної".
Зниження ринкової ціни на нафту може привести до колапсу геологорозвідки, високотехнологічного ( піонерного, як освоєння космосу) буріння, освоєння родовищ нафти і газу з нетрадиційних колекторів.
Нафтогазовидобуток надто складна галузь щоб нею керували бюрократи хоч від ЄС, хоч від G7
тим більше що ЄС і G7 банальні споживачі.
Невже зниження "ринкової цінової стелі" на російську нафту - взагалі здорово звучить зниження "ринкової цінової стелі" !- не стане впливати на ринкової ціни на нафту, якщо навіть якесь слововиверження якогось умовного трампа впливає на ринки?
Ганьба рудому..!!!