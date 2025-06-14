США против снижения ценового потолка на российскую нефть, - Bloomberg

Власти США в рамках G7 выступают против снижения потолка цен на российскую нефть, установленного в рамках санкций за широкомасштабную агрессию РФ против Украины.

об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и чиновники не потеряли надежды на одобрение нового потолка цен на российскую нефть.

В то же время источники отмечают, что пока нет никаких сдвигов от позиции, которую США озвучили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

СМИ напоминает, что ЕС и Великобритания настаивают на снижении ограничения цены на нефть с $60 до $45, чтобы усилить финансовое давление на страну-агрессора Россию и уменьшить ее доходы от экспорта нефти, которые направляются на войну против Украины.

Цены на нефть, которые ранее упали ниже установленного предела G7, резко выросли после авиаударов Израиля по Ирану в течение последних 24 часов, отметили авторы статьи. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили более чем на 7%, достигнув почти $73 за баррель - это самый большой однодневный рост с марта 2022 года.

Несмотря на сопротивление США, в ЕС не исключают возможности самостоятельного снижения потолка, говорится в статье. Учитывая, что большая часть российской нефти транспортируется через европейские воды, этот шаг может иметь реальное влияние, добавили журналисты. Однако они отметили, что полноценную эффективность санкций прогнозируют только при условии поддержки со стороны всех стран G7, в том числе США, которые играют главную роль в контроле за соблюдением ограничений.